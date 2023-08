Die ÖVP definierte jüngst, was normal sei und was nicht. Schnell wird deutlich: Es ist eine männliche Normalität

Mann und Frau, heterosexuell, weiß: Ist das normal? Getty Images

Geschlechtersensible Sprache in Form von Gendersternchen oder Unterstrich: laut Johanna Mikl-Leitner kein Anliegen der "normal denkenden Mitte der Gesellschaft". In einem Kommentar für den STANDARD adressierte sie die Kritik an der neuen Sprachregelung in der niederösterreichischen Verwaltung. Nur mehr Bürger und Bürgerinnen dürfen in Niederösterreich angesprochen werden, nicht aber Bürger:innen. Pragmatisch, einheitlich und richtig sei das, so die Landeshauptfrau. Völlig normal also.

Dass Mikl-Leitner im Ringen um eine vermeintliche Normalität ausgerechnet Geschlechterfragen bemüht, überrascht Alexandra Weiss kaum. "Die Frauenbewegung begleitet der Vorwurf, nicht normal zu sein, von Beginn an", sagt die Innsbrucker Politikwissenschafterin. "Das widerfährt einer sozialen Bewegung, die alte Gewohnheiten aufbricht und infrage stellt."

Immer schon arbeiteten sich Feministinnen daran ab, was in einer Gesellschaft als normal und als natürlich gilt. So galt es lange Zeit nicht nur als normal, sondern auch von der Biologie determiniert, dass Frauen der Zugang zu einer höheren Bildung verschlossen blieb und sie im Muttersein und der Sorge um andere ihre Erfüllung finden sollten. Feministinnen waren es, die jene "repressive Macht" enttarnten, die zur Disziplinierung von Frauen diente, "zur Anpassung an Vorstellungen, was Frauen zu tun oder nicht zu tun hatten, welcher Nebenplatz für sie in der Gesellschaft reserviert war, welche Arbeit bzw. Gratisarbeit sie zu verrichten hatten, was die zugewiesene 'Funktion' ihrer Existenz war" – so formuliert es Lisbeth N. Trallori in "Liebe, Macht und Abenteuer" zur Geschichte der Neuen Frauenbewegung in Wien.

Rechte Rhetorik

Die Reaktionen auf feministische Interventionen fielen mitunter heftig aus, Konservative sahen "frustrierte Emanzen" oder "Kampflesben" am Werk. Sexuelle und geschlechtliche Identitäten abseits eines heteronormativen Korsetts zu leben ist trotz politischer Errungenschaften bis heute mit gesellschaftlicher Ausgrenzung verbunden. Wenn Rechte gegen den "Genderwahn" wettern, steckt hinter dem Antifeminismus meist auch Homo- und Transfeindlichkeit. Genau vor diesem Hintergrund zeige sich, wie gefährlich der Begriff der Normalität sei, sagt Politikwissenschafterin Weiss. "Diese Normalität, die hier betont wird, ist eigentlich eine Retraditionalisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen und somit auch von Geschlechterverhältnissen." Wenn Politiker:innen zwischen normal und abnormal unterscheiden würden, so sei das keine Rhetorik der vielbeschworenen gesellschaftlichen Mitte, sondern eine rechte Rhetorik, so Weiss.

Als Reaktion auf Mikl-Leitners und Kanzler Nehammers Aussagen schaltete die FPÖ online einen Werbespot mit dem Titel "Einfach normal". Das "Wohlergehen unserer Familien" und das "Leben unserer geliebten Bräuche und Traditionen" seien etwa normal, erzählt darin Herbert Kickl mit getragener Stimme. Das Beschwören einer gesellschaftlichen Normalität ist gewohntes Terrain für rechte Parteien wie die AfD oder die FPÖ. Ihr Kulturkampf richtet sich gegen geschlechtergerechte Sprache ebenso wie gegen Dragqueen-Lesungen und Rechte für Trans-Personen – gesellschaftliche Entwicklungen, die die traditionelle Kleinfamilie gefährden würden.

Männlich und mobil

Dass nun auch die ÖVP verstärkt auf den Kulturkampf setzt, wertet Alexandra Weiss als ein Ablenkungsmanöver von krisenhaften Zuständen. Teuerung und Inflation sowie explodierende Wohnkosten würden Menschen in Bedrängnis bringen – just Fragen, auf die die regierende Volkspartei keine Antwort finden würde.

Eine zunehmend ungleiche Verteilung von Vermögen und fehlende staatliche Infrastruktur haben indes nicht nur eine soziale, sondern auch eine Geschlechterdimension. Wenn der Bundeskanzler in einer Videobotschaft für Menschen eintritt, die mit dem Auto in die Arbeit fahren und sich mit ihrer Familie "etwas aufbauen" wollen, orientiert sich Nehammer an der typisch männlichen Biografie.

Tatsächlich sind in vielen ländlichen Regionen Bewohner:innen auf den Pkw angewiesen, um zur Arbeit zu pendeln. Wie die Raumplanung und auch die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs angelegt ist, orientiert sich jedoch überwiegend an den Erfahrungen von Männern, betont etwa der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Frauen nutzen in Österreich seltener das Auto als Männer und legen deutlich mehr Wege zu Fuß zurück. Zudem übernehmen sie immer noch mehr Versorgungswege als Männer (42 Prozent zu 29 Prozent) – darunter fallen etwa Einkäufe oder Arztbesuche mit den Kindern. "Unser Verkehrssystem orientiert sich nicht an den komplexen Wegen der Frauen, die derzeit noch einen Großteil der Fürsorgearbeit übernehmen", kommentiert das Lina Mosshammer von der VCÖ-Verkehrspolitik in einem Plädoyer für mehr Diversität in der Mobilität.

Da rund die Hälfte der erwerbstätigen Frauen zudem in Teilzeit arbeitet, sind sie es, die auch abseits der klassischen Stoßzeiten auf öffentliche Verbindungen angewiesen sind. "Aktivist:innen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, geht es nicht darum, den Pendler:innen im Mittelburgenland oder im hinteren Zillertal ihr Auto wegzunehmen", sagt Politikerwissenschafterin Weiss. Doch das Bild einer männlichen, individuellen Mobilität sei jene Normalität, die offensichtlich nicht infrage gestellt werden dürfe. "Tatsächlich würden sehr viele Menschen von einer besseren öffentlichen Infrastruktur profitieren – insbesondere Frauen auf dem Land", so Weiss.

Traum vom Eigenheim

Nicht nur die Mobilität, auch das Thema Wohnen ist für Frauen angesichts steigender Kosten ein besonders heikles. Alleinerziehende – rund neunzig Prozent davon Frauen – und alleinlebende ältere Frauen sind in Österreich besonders häufig von Armut betroffen. Frauen erhalten durchschnittlich immer noch 40,5 Prozent weniger Pension als Männer. "Die hohen Wohnkosten bringen viele an den Rand", schreibt die Armutskonferenz in einer Aussendung Anfang Juli. Alarm schlug im Frühjahr auch die Caritas. Angesichts der gestiegenen Preise für Lebensmittel und der anhaltend hohen Energiekosten kämen immer mehr Menschen in die Sozialberatung, die bereits am Anfang des Monats nach Abzug der Fixkosten kein Geld mehr hätten, so die Caritas in einer Aussendung.

"Wenn wir uns die Entwicklung der Löhne und der Grundstücks- und Immobilienpreise über die vergangenen Jahrzehnte hinweg anschauen, ist es keineswegs normal, ein Haus zu bauen oder sich eine Eigentumswohnung zu kaufen", sagt Alexandra Weiss.

Noch immer träumen in Österreich viele Menschen von den eigenen vier Wänden, wie Umfragen belegen. Dass dieser Traum gerade für junge Menschen immer schwieriger umzusetzen ist, räumen auch ÖVP-Politiker:innen wie Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm ein. Ansatzpunkte sieht Plakolm jedoch vorrangig bei Nebenkosten und Rahmenbedingungen für Kredite.

Frauenpolitische Baustellen sind indes seit Jahrzehnten dieselben. "Es geht noch immer um die ganz basalen Dinge wie eine eigenständige Existenzsicherung und öffentliche Kinderbetreuung", sagt Alexandra Weiss. Auch über die Mehrfachbelastung von Frauen während der Pandemie sei viel diskutiert worden, politische Maßnahmen seien daraus jedoch nicht gefolgt. Es wären jene "wichtig Fragen" einer "breiten Mehrheit", der sich die Politik nun widmen könnte – wie es Johanna Mikl-Leitner formuliert. (Brigitte Theißl, 6.8.2023)