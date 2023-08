Fiaker sind der Zuständigkeit des Bundes entzogen – per Verfassungsgesetz. APA/TANJA UNGERBÖCK

Als "schön" und "elegant" beschrieb Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Zuge der Ibiza-Krise die österreichische Verfassung. Viele Fachleute sehen das allerdings völlig anders: Die hiesige Verfassung hat zwar enorme Bedeutung für Staatsorganisation und Grundrechte, ist aber unübersichtlich und über die gesamte Rechtsordnung verstreut.

Neben dem zentralen Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), das federführend von Hans Kelsen ausgearbeitet wurde und seit 1920 die staatliche Organisation regelt, gibt es viele weitere Bundesverfassungsgesetze, die etwa Grundrechte verankern. Dazu kommen hunderte Verfassungsbestimmungen, die einzelne Paragrafen in den Verfassungsrang heben.

Drei Gründe

Für die Zersplitterung gibt es im Wesentlichen drei Gründe: Schwierige politische Kompromisse wurden in der Vergangenheit oft verfassungsrechtlich abgesichert. Zudem hat sich vor allem in den 1980er-Jahren die Praxis entwickelt, mit Verfassungsbestimmungen Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zu unterlaufen. Der häufigste Grund ist aber, dass in einzelnen Gesetzen oft die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern geregelt werden. Auch dafür braucht es Verfassungsbestimmungen.

Zwar wurden mit einer Rechtsbereinigung im Jahr 2008 viele dieser unübersichtlichen Gesetzesstellen aufgehoben, erklärt Christoph Bezemek, Verfassungsprofessor an der Universität Graz, dem STANDARD. Es gibt aber nach wie vor viele interessante Beispiele: "Über Bestimmungen im Allgemeine Sozialversicherungsgesetz bis zum Zivildienstgesetz", sagt Bezemek.

Fiaker und Denkmäler

Interessant ist etwa eine Regelung im Gelegenheitsverkehrsgesetz. Der erste Paragraf des Gesetzes stellt mit einer verfassungsrechtlichen Bestimmung unmissverständlich klar, dass die "Beförderung von Personen mit Fahrzeugen, die durch die Kraft von Tieren bewegt werden", nicht in die Zuständigkeit des Bundes fällt. Gemeint ist damit, dass Fiakerfahrten Ländersache sind.

"Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist im Anhang 2 des Denkmalschutzgesetzes geregelt", sagt Peter Bußjäger, Verfassungsprofessor an der Universität Innsbruck. "Da werden 56 Parkanlagen in Österreich der Denkmalschutzkompetenz des Bundes unterstellt."

Zuständigkeitsregeln im Verfassungsrang gibt es auch bei der Saatgutaufsicht, im Gesetz über das AMA-Gütesiegel und beim Vorgehen bei Waldverwüstungen durch jagdbare Tiere, erklärt Verfassungsjuristin Miriam Hofer von der Universität Graz. Ein Rechtsbereich, in dem in der Vergangenheit viel verfassungsrechtlich geregelt wurde, ist zudem das Schulrecht. So steht etwa die Besoldung des Leiters des Präsidialbereichs der Bildungsdirektion im Verfassungsrang.

Keine Atome, dafür Blutabnahmen

Das Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich ist politisch nicht unumstritten. Den Namen des Gesetzes findet Benjamin Kneihs, Verfassungsprofessor an der Universität Salzburg, aber lustig. "Österreich ist natürlich nicht atomfrei, das kann auch der Verfassungsgesetzgeber nicht anordnen."

Weniger lustig, dafür umso fragwürdiger hält Kneihs eine Verfassungsbestimmung in der Straßenverkehrsordnung, die Blutabnahmen erleichtert. "Das sind Grundrechtseingriffe, bei denen fraglich ist, ob sie ohne Verfassungsrang rechtfertigbar wären."

Der mittlerweile verstorbene Verfassungsprofessor Walter Berka ortete in seinem Standardwerk zum Verfassungsrecht mitunter ebenfalls einen Missbrauch der Verfassungsform – wenn etwa "gleichheitswidrige Regelungen für einen übermäßig langen Zeitraum verfassungsrechtlich abgesichert werden". Als Beispiel nennt Berka das ungleiche Pensionsantrittsalter von Männern und Frauen.

Um der Unübersichtlichkeit Herr zu werden, schafft die Verfassung übrigens Abhilfe: Landesamtsdirektoren müssen rechtskundig sein – das steht sogar direkt in Kelsens Bundes-Verfassungsgesetz aus dem Jahr 1920. (Jakob Pflügl, 4.8.2023)