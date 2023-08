Alexej Nawalny, der wohl prominenteste russische Gegner von Präsident Wladimir Putin, bei der Urteilsverkündung. AP/Alexander Zemlianichenko

Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist zu einer Haftstrafe von 19 Jahren verurteilt worden. Das haben Nawalnys engste Unterstützer am Freitag unter Berufung auf einen Moskauer Richter, der für den fragwürdigen Prozess in Nawalnys Haftanstalt angereist war, verkündet. Der Kreml-Kritiker wurde unter anderem für schuldig befunden, eine "extremistische Organisation" gegründet und "extremistische Tätigkeiten" finanziert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Haft gefordert. Der 47-jährige Nawalny, der bereits seit mehr als zwei Jahren hinter Gittern sitzt, weist die Anschuldigungen als frei erfunden zurück und argumentiert, sie dienten nur dazu, ihn zum Schweigen zu bringen.

"Stalinistische" Strafe

Im Vorfeld des Urteils ließ Nawalny über seine Unterstützer verbreiten, dass er mit einer "stalinistischen" Strafe rechne, die der "Einschüchterung" dienen solle. Der 47-Jährige, der bereits in zwei vorangehenden Urteilen zu insgesamt elfeinhalb Jahren Strafkolonie unter anderem wegen Betrugs verurteilt worden war, rief auch zum Widerstand gegen "Schurken und Diebe" auf.

Das Gerichtsverfahren begann im Juni im Straflager in Melechowo, wo Nawalny einsitzt. via REUTERS/MAXAR TECHNOLOGIES

Der Prozess, der im Juni begonnen hatte, fand im Hochsicherheitsgefängnis des etwa 250 Kilometer südöstlich von Moskau gelegenen Straflagers IK-6 statt, wo Nawalny seine bisherige Strafe verbüßt. Nawalnys Unterstützer kritisierten immer wieder, dass der Prozess nicht in einem Gerichtssaal abgehalten wird.

Der Oppositionspolitiker wurde im Jänner 2021 nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommen. Im August 2020 war er auf einem innerrussischen Flug zusammengebrochen. Zunächst wurde er in Russland behandelt, dann in die Berliner Charité verlegt. Dort wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift festgestellt. Die Regierung in Moskau hat die Vorwürfe zurückgewiesen, russische Behörden hätten versucht, ihn zu töten. (fmo, APA, Reuters, 4.8.2023)