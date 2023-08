"Ich bin eigentlich gelernter Schlosser und durch meine damalige Lebensgefährtin zu den Nähmaschinen gekommen. Sie war schon jahrelang in der Branche, und wir beschlossen, uns selbstständig zu machen. Wir eröffneten ein Geschäft mit dem Verkauf und der Reparatur von Nähmaschinen – im nächsten Jahr feiern wir unser 20-Jahr-Jubiläum. Nachträglich habe ich dann noch die Lehre als Nähmaschinentechniker absolviert. Das ist ein Beruf, den es heute nicht mehr gibt. Aber das war nötig, damit wir nicht illegal reparieren. An diesem Standort hier in der Märzstraße im 15. Bezirk sind wir seit drei Jahren.

Davor war unser Verkaufslokal hinter der Stadthalle am Vogelweidplatz. Doch wir brauchten damals mehr Platz und landeten nach einer neunmonatigen Suche dann doch ganz in der Nähe. Uns war eine gute öffentliche Anbindung wichtig, aber auch Parkplätze. Mit der Umgestaltung der Märzstraße fielen viele weg, wir haben gekämpft, dass wenigstens vor dem Geschäft in der Pouthongasse Parkplätze bleiben. Nähmaschinen sind bekanntlich schwer, und wir haben auch ältere Kundinnen, die für Reparaturen ihrer Maschine zu uns kommen. Wir bieten zwar auch Botendienste an, aber für manche 80-Jährige ist diese Nähmaschine ihr Leben. Die will sie unbedingt persönlich herbringen und lässt sich vom Enkerl fahren. Außerdem haben wir auch Wiener Schulen als Kunden, die bringen gleich 20, 30 Stück zum Service.

Mit unserem Reparaturangebot bewegen wir uns in einer Nische. Wir reparieren von der uralten Tretmaschine bis zur computergesteuerten Stickmaschine – alles aus dem Haushaltsbereich, also keine Industriemaschinen. Rund 70 Prozent unserer Kundinnen und Kunden kommen aus den Bundesländern, wir haben uns mit der Zeit einen guten Ruf erarbeitet. Ein Teil reist mit der Bahn an, daher ist der neue Standort hier bei der U-Bahn-Station Schweglerstraße ja so praktisch, der Westbahnhof liegt nur eine Station entfernt. Andere wiederum machen mit dem Auto einen Wien-Ausflug. Die rufen an und sagen: 'Wir fahren nach Schönbrunn, dann kommen wir zu euch und dann würden wir gerne noch essen gehen. Gibt es ein empfehlenswertes Café oder Restaurant in der Nähe?' Natürlich empfehle ich dann Betriebe in der Umgebung, wir bringen also auch umliegenden Geschäften und Lokalen etwas.

Norbert Egelwolf vor dem gleichnamigen Nähcenter, in dem neben Nähmaschinen auch Zubehör verkauft wird. Foto: Petra Eder

In unserer Branche hatten wir vergleichsweise früh eine Homepage. Die ist bewusst einfach gehalten, damit man sofort zum gewünschten Produkt kommt. Aber ohne Internetauftritt würde es nicht gehen. Wer keine Website hat, hat was verpasst. Die Leute suchen ja auch online, lesen Foreneinträge und entscheiden sich dann, zu uns zu kommen. Aber natürlich ist Mundpropaganda auch sehr wichtig. Vor Jahren habe ich eine Maschine nach einer schriftlichen Anfrage in die Region Böhmerwald verkauft. Ein halbes Jahr später ging wieder eine Bestellung in die Gegend. Mittlerweile haben wir sicher 15 Maschinen dorthin verkauft. Wir haben sogar Kundinnen in Vorarlberg oder in Kärnten. Sie wissen, dass sie die Nähmaschinen zur Reparatur oder zum Service schicken können, und wir senden sie dann wieder retour.

Schätzungsweise 95 Prozent der Probleme können wir telefonisch lösen. Diesen Service kauft man mit der Maschine bei uns mit: Selbst am Wochenende heben wir ab, das wird natürlich besonders geschätzt. Die Einstiegsklasse der Nähmaschinen, die wir empfehlen, beginnt bei uns bei 300 bis 400 Euro, teure Maschinen kosten ab 2.000 Euro. Wir verkaufen aber auch Geräte, die bis zu 15.000 Euro kosten. Das sind dann besondere Stick- oder Quiltkombinationen. In Zukunft wollen wir diese verstärkt anbieten. Als Händler muss man zwar auch günstige Geräte unter 200 Euro anbieten, doch deren Reparatur zahlt sich meist nicht aus. Das sind leider Wegwerfgeräte, was ich schade finde. Das ist nicht nachhaltig. Wir bieten aber auch gebrauchte, servicierte Maschinen an. Zum Beispiel, weil eine Kundin nach einer gewissen Zeit auf ein besseres Modell umsteigen möchte. Wenn jemand kommt, dann fragen wir genau: 'Können Sie schon nähen? Womit haben Sie bis jetzt gearbeitet?' Dann weiß man, was man anbieten kann. Einer Anfängerin biete ich eher die Einstiegsklasse an, mit einem 2.000-Euro-Gerät ist sie womöglich überfordert. Manche wollen dann nach einem halben Jahr umsteigen, für andere wiederum ist die Einstiegsmaschine genau das Richtige. Eine Einschulung ist bei jeder Maschine inkludiert.

"Die hohe Inflation spüren wir stark"

Ob es früher besser war? Das kann man so nicht sagen. Es waren andere Zeiten, aber nein. Früher hat man nur Kleidungsstücke genäht, heute ist das Spektrum viel größer. Da wird Deko genäht oder Dinge geupcycelt. Und es wird meist nicht aus Notwendigkeit genäht, sondern hobbymäßig. Wir haben viel mehr junge Kundinnen und Kunden, manche jungen Mütter wollen lieber Kleidung für die Kinder selbst nähen, als beim Diskonter zu kaufen. Aber auch Quilten und Patchwork sind beliebte Hobbys. Früher war die Kundschaft zwischen 50 und 60 Jahre alt, da wurde mit der Abfertigung in eine gute Maschine investiert. Das ist heute anders. In den vergangenen zehn Jahren gab es einen deutlichen Zuwachs, besonders unter den Jüngeren. Und es gibt auch mehr männliche Kunden. Natürlich hat auch Corona dazu beigetragen: Die Leute haben begonnen, selbst Stoffmasken zu nähen, und teilweise Lust bekommen, mehr als Masken zu nähen. Momentan ist es aber katastrophal. Die hohe Inflation spüren wir heuer stark, die Leute sparen verständlicherweise bei den Hobbys, daher sind wir auch wirklich dankbar für die Treue unserer Kundinnen und Kunden.

Ich selbst nähe nicht. Natürlich kann ich probenähen, kenne mich auch mit den Stichen aus, aber ein Werkstück habe ich noch nie gefertigt. Es geht darum, dass ich mich mit den Maschinen auskenne. Sollte jemand spezielle Fragen zum Nähen haben, dann verweise ich an meine Kollegin, die die Modeschule absolviert hat.

Wie es in Zukunft weitergeht? Mal schauen, ob unsere Tochter das Geschäft übernehmen wird. Derzeit sind wir zu viert im Betrieb. Den jungen Mitarbeiter lerne ich gerade für die Reparaturen an, weil es den Beruf ja nicht mehr gibt. Und es sperren immer wieder Betriebe zu, die Nähmaschinen und Reparaturen angeboten haben. Dadurch bekommen wir immer mehr Maschinen zur Reparatur herein. Langweilig wird uns also momentan nicht." (Petra Eder, 7.8.2023)