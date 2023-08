Bestens vernetzt war Karl Mahrer schon, bevor er in die Politik wechselte: durch seine mehr als vier Jahrzehnte umfassende Karriere als Polizist, die ihn vom Streifenpolizisten bis zum Wiener Landespolizeivizepräsidenten führte. Vor allem zur Volkspartei, für die er dann offiziell tätig war, gab es gute Kontakte. "Für all das, was du für die Republik geleistet hast, ein herzliches Danke", sagte die niederösterreichische Landeshauptfrau und frühere Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, als Mahrer 2018 seinen Abschied als Polizist feierte – und daraufhin als türkiser Sicherheitssprecher in den Nationalrat einzog.

Durch Mahrer habe das Parlament erstmals einen "echten Polizeisprecher", schwärmte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Auch der heutige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) fand positive Worte für Mahrer – wohl nicht ahnend, dass ihm Mahrer ab 2021 als Wiener ÖVP-Chef gegenüberstehen würde.

Mahrer hatte "Charisma"

Aber Mahrer ist nicht nur Spitzenpolizist und Politiker, sondern auch Geschäftsmann. Schon zu seiner Zeit bei der Exekutive war er Gesellschafter mehrerer Firmen, darunter bis 2006 auch von der "Charisma Gesellschaft für Handel und Öffentlichkeitsarbeit GmbH", die seiner Frau gehört. In internen E-Mails aus dem Innenministerium war Anfang der 2000er-Jahre davon die Rede, dass Mahrer "nebenberuflich als PR-Manager" für die Firma seiner Frau tätig sei, das wurde bestritten.

Karl Mahrer: Polizist, Politiker, PR-Berater. Christian Fischer

Wie berichtet, sorgten die Geschäfte der Charisma GmbH auch dafür, dass Mahrer in der Causa Wienwert als Verdächtiger geführt wird – ein Gutachter vermutet, dass tatsächlich Karl Mahrer und nicht seine Ehefrau die Wienwert beraten habe. Das wird bestritten, und es gilt die Unschuldsvermutung. Mahrers Verteidiger Manfred Ainedter hat diesbezüglich auch einen Einstellungsantrag eingebracht.

In einer neuen Serie beschäftigt sich nun der frühere Grünen-Politiker Peter Pilz auf zackzack.at mit Mahrers Nebentätigkeiten – in einem ersten Beitrag ging es darum, dass die Mahrer Communications GmbH, die quasi parallel zu Mahrers Abgeordnetentätigkeit gegründet worden ist, öffentlich weder E-Mail-Adresse noch Telefonnummer aufweist.

Die Mahrer Communications GmbH

Das führte nun zu einer parlamentarischen Anfrageserie durch den roten Abgeordneten Kai Jan Krainer, der von ÖVP-geführten Ministerien wissen will, ob sie Geschäftsbeziehungen mit der Mahrer Communications GmbH aufweisen. "Wir kennen die Mahrer-Gewinne. Aber wir wollen wissen, von wem er das Geld bekommen hat. Und wie viel Steuergeld dabei ist", sagt Krainer zu "Zackzack".

Ein Sprecher von Karl Mahrer meint sinngemäß: Keines. Der ÖVP-Chef habe "dezidiert keine Kunden aus öffentlichen Institutionen als Unternehmer betreut". Und: "Generell handelt es sich beim Betrieb des Unternehmens um tatsächliche Aktivitäten im Rahmen der PR-Beratung mit den Zielen des Weckens von Aufmerksamkeit und Interesse, der Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie des Aufbaus von Imageprofilen sowie die Begleitung von Entscheidungsprozessen sowie Konflikt- und Krisenbewältigung." Auch das Innenministerium dementiert eine Geschäftsbeziehung.

"Zackzack" wurde diese Antwort offenbar nicht übermittelt, dort langte Post von ÖVP-Anwalt Werner Suppan ein – dem Vernehmen nach, weil Mahrers Team ohnehin nur eine Negativkampagne durch Pilz erwarte.

Als nicht amtsführender Stadtrat hat Mahrer kein Berufsverbot; zuvor hatte er als Abgeordneter im Nationalrat sein Einkommen durch die PR-Firma in der Kategorie mehr als 1.000 Euro, weniger als 3.500 Euro eingeordnet. (Fabian Schmid, 5.8.2023)