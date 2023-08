Fehlgeburten hinterlassen bei Betroffenen oft das Gefühl einer Lücke, die niemals wieder gefüllt werden kann. Getty Images/iStockphoto

Ein positiver Schwangerschaftstest, das ist für viele ein freudiges, oft auch herbeigesehntes Ereignis. Hoffnungen, Erwartungen, Pläne sind damit verknüpft, man gründet oder erweitert die eigene Familie. Umso schlimmer ist die Nachricht, dass beim Ultraschall kein Herzschlag feststellbar ist. Das kann für werdende Mütter und auch Väter ein traumatisches Erlebnis sein.

Video: 5 Mythen über Fehlgeburten. DER STANDARD

Das kommt deutlich öfter vor, als viele vermuten. 15 bis 20 Prozent der Schwangerschaften, die auch festgestellt worden sind, enden vorzeitig, manche Frauen erleben mehrmals einen Schwangerschaftsverlust. Das ist für viele in erster Linie ein trauriges Ereignis. Aber manche fühlen sich auch schuldig, haben Angst, den Tod des Kindes selbst (mit)verschuldet zu haben. Und es kommt vor, dass Betroffene Zorn auf den eigenen Körper entwickeln, weil dieser nicht gut genug funktioniert und seiner Aufgabe nicht nachkommt.

Über Schwangerschaftsverlust wird dabei wenig bis gar nicht gesprochen. Das bedeutet aber, dass junge Eltern sich oft ziemlich allein gelassen fühlen, sie schieben die Trauer um das ungeborene Kind zur Seite. Der Standard hat mit drei Frauen gesprochen, die selbst Kinder verloren haben. Ein Arzt, eine Hebamme und eine Psychologin erklären, wie es dazu kommt, warum nie die Mutter schuld ist und wie Betroffene mit ihrer Trauer umgehen können.

Die Mutter ist nie schuld

Meist wird von Fehlgeburt gesprochen, wenn man ein Kind verliert, aber auch Abort, Schwangerschaftsverlust oder Totgeburt sind übliche Begriffe. Stefan Zawodsky, stellvertretender Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe am Wiener St.-Josef-Krankenhaus, erklärt: "Grundsätzlich ist eine Fehlgeburt eine Schwangerschaft, die so beeinträchtigt ist, dass sie nicht mit einer lebenden Geburt zu Ende geht." Geht der Fötus bis zur 16. Woche ab, handelt es sich um eine frühe Fehlgeburt. "Danach spricht man von später Fehlgeburt beziehungsweise wenn das Kind schon 500 Gramm oder mehr wiegt, ist es eine Totgeburt."

In etwa 70 Prozent der Fälle ist eine Fehlbildung des Embryos dafür verantwortlich, weiters Chromosomenfehler und Organfehlbildungen. Aber auch Fehlbildungen in der Gebärmutter oder Hormonstörungen können eine volle Schwangerschaft unmöglich machen. "Stirbt das Kind in einem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft, kann eine Eklampsie, also eine Schwangerschaftsvergiftung, dafür verantwortlich sein, eine Infektion wie Toxoplasmose oder eine Unterversorgung des Kindes über die Plazenta."

In den allermeisten Fällen gibt es keinen medizinisch erkennbaren Grund, warum eine Schwangerschaft frühzeitig endet. Zawodsky betont aber: "Die Frau ist nie daran schuld. Die werdende Mutter hat eventuell über den Lifestyle einen geringen Einfluss auf die Schwangerschaft, aber der ist nicht ausschlaggebend." Und er pocht auf die Möglichkeit zur körperlichen und psychischen Erholung nach so einem Ereignis: "Da darf man die Leute nicht allein lassen."

Wie betroffene Mütter – und Väter – damit umgehen, ist dabei ganz unterschiedlich. Birgit Krenauer, Hebamme am St.-Josef-Krankenhaus, berichtet: "Manche Frauen fühlen sich richtig schwanger, sobald sie einen positiven Test haben. Andere sind zurückhaltender, warten ab, bis sie den Herzschlag auf dem Ultraschall sehen, lassen sich nicht sofort auf diese neue Phase ein." Und während manche nach einem Verlust gleich normal weitermachen wollen, möchten andere dem Abschied ausreichend Raum geben. Krenauer erzählt: "Wir besprechen das mit jeder Frau individuell. Wir haben im Krankenhaus eine Grabstätte, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, auch diese ganz früh verstorbenen Kinder zu begraben, das bieten wir allen Frauen an. Etwa die Hälfte nimmt das auch an."

Raum für Trauer geben

Dieser Raum für Trauer, in die auch die Väter oder sogar die ganze Familie miteinbezogen werden können, ist enorm wichtig, findet die Hebamme. "Die Gesellschaft neigt dazu, vor allem einen frühen Schwangerschaftsverlust, vor der zwölften Woche, zu negieren, weil das ja ohnehin häufig vorkommt. Aber nur, weil das oft passiert, muss man doch nicht darüber hinweggehen. Jede Frau, die sich schwanger fühlt, hat das Recht, um ihr Kind zu trauern."

Das betont auch Anita Weichberger, klinische Psychologin am Wiener AKH: "Manche Frauen erleben einen Verlust in der achten Woche genauso schlimm wie andere einen Verlust in der 25. Woche. Das hängt viel weniger mit der Schwangerschaftswoche zusammen als mit der individuellen Vorgeschichte und mit der Persönlichkeitsstruktur oder damit, ob man womöglich schon öfter im Leben Verluste erlebt hat. Es gibt da kein objektives Maß."

Trotzdem tun sich viele Menschen schwer mit Frauen, die ein Kind verloren haben, Betroffene berichten immer wieder von unsensiblen Kommentaren aus ihrem Umfeld. Weichberger erklärt das damit, dass viele Konzepte im Kopf haben, was ein echter Verlust sei. "Aber man weiß nicht, was diese Frau schon erlebt hat. Vielleicht ist es ja bereits der vierte Verlust, oder es war die erste Schwangerschaft im Zuge einer künstlichen Befruchtung."

Gleichzeitig sei das auch ein Schutzmechanismus: "Wenn man einer Betroffenen erklärt, das sei ja noch kein richtiges Kind gewesen, dann muss man nicht mitfühlen und sich womöglich mit ihrer Trauer auseinandersetzen."

Gesellschaftlicher Leistungsdruck

Dazu kommt, dass die Geburt eines gesunden Kindes ja auch ein großes Erfolgserlebnis ist, der eigene Körper vollbringt dabei eine enorme Leistung. "Wenn also etwas schiefläuft, kommt oft Schuld oder auch Scham auf. Viele Frauen glauben, dass sie einen Fehler gemacht haben, etwas Falsches gegessen, gedacht oder gefühlt haben. Das stimmt zwar nicht, aber diese Schuldzuweisung ist auch eine Möglichkeit, sich selbst zu schützen und auch vermeintliche Kontrolle darüber zu erlangen, dass es bei einem nächsten Mal nicht mehr passiert."

Was kann man aber als außenstehende Person tun, wenn Eltern um ein verlorenes Kind trauern? Weichberger betont, dass man ruhig aktiv auf die Betroffenen zugehen könne. "Aber wichtig ist, die Grenzen der Trauernden zu respektieren. Wenn etwa die Eltern nicht trauern wollen oder können, ist das genauso in Ordnung." Es gibt kein Richtig oder Falsch in so einer Situation – außer dass man die Bedürfnisse der Betroffenen respektiert.

Miriam Jakl Inés Bacher

Miriam Jackl (24) hat ihr ungeplantes Kind in der elften Woche verloren

Ich bin ganz unerwartet schwanger geworden, während ich im fünften Semester meiner Hebammenausbildung war. Ich hatte eine Spirale eingesetzt, doch wie sich später ­herausgestellt hat, habe ich eine zweigeteilte Gebärmutter. Links war die Spirale, rechts hat sich das Baby eingenistet.

Da die Schwangerschaft nicht geplant war, musste ich mich zuerst einmal darauf einstellen. Kaum war das geschafft und ich hatte begonnen, mich zu freuen, habe ich mein Kind verloren. Das Gefühl dieses Verlusts ist immer noch präsent.

Ich habe mich auch nicht gut betreut gefühlt, der Arzt im Krankenhaus, der festgestellt hat, dass es keinen Herzschlag mehr gibt, wollte, dass ich gleich eine Tablette nehme, damit das Kind abgeht. Ich habe das aber abgelehnt und bin nach Hause gefahren. Ich wollte mein Baby dort bekommen, um es anschauen zu können. Durch meine Ausbildung wusste ich ein bisschen, was auf mich zukommt, die Wehen haben dann auch bald angefangen. Eine befreundete Hebamme hat mich unterstützt, gemeinsam haben wir danach das Baby angeschaut. Es war ein Bub, wir haben ihn Ben genannt.

Man ist mit so einer Situation schon sehr ­allein. Meine Familie war zwar für mich da, aber so richtig hat niemand gewusst, wie man mit mir umgehen soll. Es gibt ja auch genug Menschen, die so einen Verlust abtun mit den Worten, das sei ja noch gar kein richtiges Kind gewesen. Auf den Bildern sieht man aber, dass schon alles da war, Nase, Augen, Ohren, Hände, Füße und Zehen.

Ich bin danach über Social Media zu einer Hebamme gekommen, die Rückbildungskurse für verwaiste Mamas anbietet. Dort habe ich andere Frauen kennengelernt, die auch einen Schwangerschaftsverlust hatten. Das hat mir ­irgendwie gutgetan. Und ich habe gemerkt, was für einen Unterschied auch schon nach diesen wenigen Wochen Rückbildung macht. Mein Baby war erst sieben Zentimeter groß, aber der Beckenboden hat ja schon angefangen, sich auf die Geburt einzustellen.

Mittlerweile bin ich in zwei Vereinen engagiert. Der Verein Nabhinadi unterstützt Sternenkindeltern, der Verein Rechte für Sternchenmamas engagiert sich dafür, dass Mütter auch nach einem frühen Schwangerschaftsverlust in Mutterschutz gehen können und dass sie Hebammenbetreuung und psychologische Hilfe bekommen, wenn sie das möchten. Viele Krankenhäuser bieten mittlerweile psychologische Unterstützung an, aber Hebammenbetreuung gibt es keine – dabei wäre das wirklich wichtig.

Esther Csapo Heribert Corn

Esther Csapo (46) hat ihre Tochter Rosa in der 18. Woche verloren

Meine erste Schwangerschaft ist sehr schnell passiert. Unser Sohn, jetzt ist er elf Jahre alt, ist ein absolutes Wunschkind. Ich hatte damals nicht damit gerechnet, dass ich sofort schwanger werde. Als wir dann ein zweites Kind wollten, dachte ich, es wird kein Problem. Es hat dann aber sehr lange gedauert, bis ich überhaupt schwanger geworden bin.

Als es dann 2017 so weit war, wusste ich natürlich, dass es schiefgehen könnte. Aber als die zwölfte Woche vorbei war, hatte ich damit nicht mehr gerechnet. Umso schlimmer war es, als beim Ultraschall in der 17. Woche die Ärztin auf einmal ganz ruhig wurde, weil unsere Tochter für ihr Alter viel zu klein war. Sie hat uns zu einem Spezialisten geschickt, der uns sagte, dass sie es nicht schaffen wird, weil sie nicht gut genug versorgt wird, und dass sie nicht mehr lange lebt.

Ich war dann noch fünf Tage schwanger, die waren wirklich furchtbar. Ich habe ja praktisch darauf gewartet, dass mein Kind stirbt. Am Tag vor der nächsten Kontrolle habe ich mich dann aber innerlich von dem Baby verabschiedet und gesagt, sie kann gehen.

Ich habe unsere Tochter dann tot geboren, wir haben sie Rosa genannt. Sie war wirklich winzig und dabei völlig komplett, es war so berührend, sie zu sehen. Ich habe mich aber nicht getraut, sie zu berühren.

Für mich war schon bald danach klar, dass ich noch ein Kind haben möchte, wir haben es mehrmals mit künstlicher Befruchtung versucht. Aber das ist nicht geglückt. Nur einmal war ich noch schwanger, da war aber gar nie ein Herzschlag zu spüren.

Das war eine sehr schwere Zeit für mich. Ich war auf meinen eigenen Körper böse, weil er diese Schwangerschaft nicht geschafft hat. Und ich habe einen ausgeprägten Neid auf andere Schwangere entwickelt. Das war mir fast unangenehm, ich wollte das ja nicht. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe dann sehr offen darüber gesprochen, damit es die Menschen um mich herum verstehen konnten.

Trotzdem haben einige gesagt: "Du hast doch eh einen gesunden Sohn." Aber ich bin ja nicht weniger glücklich über meinen Sohn, weil ich um meine Tochter trauere. Das wäre, wie wenn man bei Zahnschmerzen sagen würde: "Du hast doch eh noch 31 gesunde Zähne."

Der Trauerprozess ist immer noch nicht ganz ab­geschlossen, aber ich beginne zu entdecken, wie viel jetzt wieder möglich ist, und genieße meine Freiheit. Man sollte aber viel mehr über den Verlust eines Kindes reden. Erst seit ich das tue, höre ich, wie vielen ­anderen Frauen das auch passiert ist. Das macht es nicht leichter, aber irgendwie hilft es doch.

Claudia Turek Inés Bacher

Claudia Turek (44) hat drei Kinder verloren und hat drei gesunde Kinder

Mein erstes Kind habe ich im Jahr 2006 verloren. Dominik war ein absolutes Wunschkind. In der 16. Woche habe ich Wehen bekommen, ausgelöst durch eine Blasenentzündung, so etwas kommt extrem selten vor. Als ich ins Krankenhaus gekommen bin, hat man zuerst versucht, die Wehen zu stoppen. Aber dann hat man gesehen, dass sich das Baby nicht mehr retten lässt. Durch den Verlust unseres Babys ist auch meine damalige Beziehung in die Brüche gegangen.

2009 habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, wir haben uns beide Kinder gewünscht. Ich bin noch zweimal schwanger geworden, habe aber beide Kinder verloren, einmal 2015 in der fünften und einmal 2017 in der siebten Woche. Da wusste ich schon, dass dem Kinderwunsch einige körperliche Probleme im Weg standen, die eine natürliche Schwangerschaft äußerst unwahrscheinlich machten. Wir sind deshalb auch mehrmals den Weg der künstlichen Befruchtung gegangen, leider ohne Erfolg.

Deshalb haben wir uns schließlich für eine Adoption entschieden, im Frühjahr 2018 haben wir ein damals dreieinhalb Monate altes Zwillingspärchen in Dauerpflege bekommen. Was ich nicht wusste: Als die beiden zu uns gekommen sind, war ich in der zweiten Woche schwanger. Diese Schwangerschaft ist gutgegangen, wir haben einen Buben bekommen. Nachdem ich zuvor drei Sternenkinder hatte, habe ich nun drei lebende und gesunde Kinder, das ist wunderschön. Unsere Zwillinge und unser Sohn sind nur zehn Monate auseinander.

Der Verlust meiner ersten drei Kinder war aber sehr schwer. Ich habe mir schon bei meinem Sohn Dominik 2006 Hilfe geholt, weil mir klar war, dass ich das nicht allein schaffe. Durch meine eigene Trauer und Suche nach ­Hilfe bin ich auf den Verein Regenbogen gestoßen. Der bietet Unterstützung bei glückloser Schwangerschaft. Ich habe bald ehrenamtlich mitgearbeitet, jetzt bin ich Obfrau des Vereins.

Wir unterstützen Eltern, die ein Sternenkind haben. Das geht von Babykleidung für still geborene Kinder über Gesprächsgruppen und Betreuung von Urnenbestattungen bis zu Bastelnachmittagen, wo zum Beispiel Kerzen gestaltet werden. Unser Angebot ist möglichst breit, weil jeder Mensch etwas anderes braucht, um der eigenen Trauer Ausdruck zu verleihen. Und auch wenn man nicht trauern will oder erst Jahre später, ist das völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man akzeptiert, was die Betroffenen sich wünschen, und da ist, wenn jemand Hilfe braucht. (Pia Kruckenhauser, 4.8.2023)