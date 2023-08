Anwalt Jacques Preziosi vertritt Hedi, das mutmaßliche Opfer des Polizisten, vor Gericht. AFP/CLEMENT MAHOUDEAU

Paris – Jener französische Polizist, der bei den jüngsten Unruhen in Frankreich einen jungen Mann schwer verletzt haben soll, bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsrichter in Aix-en-Provence lehnten am Donnerstag einen Antrag auf Freilassung ab. Der Polizist bekannte sich bei einer Anhörung erstmals dazu, an dem fraglichen Tag in Marseille ein Gummigeschoß abgefeuert zu haben.

Es sei aber nicht belegbar, ob dieses Geschoß den 22 Jahre alten Hedi getroffen habe, betonte der Anwalt des Polizisten. Bisher hatte der Polizist behauptet, nicht geschossen zu haben. Unterdessen sind Bilder einer Überwachungskamera aufgetaucht, auf denen zu sehen ist, wie Hedi von einem Geschoß am Kopf getroffen wird und anschließend von mehreren Männern verprügelt wird.

Die Justiz ermittelt deswegen gegen drei weitere Polizisten, die unter Auflagen auf freiem Fuß sind. Der 22-Jährige musste am Schädel operiert werden und ist für mindestens 120 Tage arbeitsunfähig. Sein Kopf ist seither stark verformt, und seine Sicht auf einem Auge nach eigenen Angaben eingeschränkt. Inwiefern er sich an den Unruhen beteiligt hatte, war zunächst unklar.

Die Polizeigewerkschaft protestierte gegen die Verlängerung der U-Haft für den Polizisten. Dies sei "unverständlich und ungerecht", betonte sie. Der Fall hatte die Debatte über den Gewalteinsatz von Polizisten und Gendarmen während der jüngsten Unruhen in Frankreich erneut angefacht.

Schwere Ausschreitungen

Sie waren ausgebrochen, nachdem ein Polizist Ende Juni den Jugendlichen Nahel M. in einer Pariser Vorstadt bei einer Verkehrskontrolle erschossen hatte. In der Folge waren teils schwere Ausschreitungen ausgebrochen. Mitglieder der Sicherheitskräfte wurden mit Feuerwerkskörpern und Wurfgeschoßen angegriffen, die ihrerseits Tränengas und Gummigeschoße einsetzten.

Bisher beschäftigt sich die Polizeiaufsicht mit 31 Fällen, in denen Polizisten Fehlverhalten vorgeworfen wird. In mehreren Fällen hat sich auch die Justiz eingeschaltet, etwa zum Tod eines 27-Jährigen in Marseille, der vermutlich durch ein Gummigeschoß getötet worden war. (APA, red, 4.8.2023)