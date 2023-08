8.45 MYSTERY

X-Factor: Das Unfassbare Jede Folge der von Jonathan Frakes moderierten Mystery-Serie beinhaltet fünf kurze Geschichten über parapsychologische Phänomene. Einige davon sollen tatsächlich stattgefunden haben, andere sind ausgedacht. Am Ende folgt die Lösung, welche Geschichten wahr sind und welche nicht. Bis 10.40, RTL 2

13.05 DOKUMENTATION

Das Zirbenland – Heimat der Alpenkönigin Der Zirbitzkogel ist der höchste Gipfel der Seetaler Alpen in der Steiermark. Wer dort lebt, schwört darauf, dass von dieser Gegend eine ganz besondere Kraft ausgeht. Es heißt, die Menschen dort seien gesünder, ruhiger und glücklicher als anderswo. Bis 13.30, 3sat

14.20 KULTFILM

Blues Brothers (USA 2000, John Landis) Gerade aus dem Gefängnis entlassen, will Jake Blues (John Belushi) zusammen mit seinem Bruder Elwood (Dan Aykroyd) 5000 Dollar für das kurz vor der Schließung stehende Waisenhaus auftreiben, in dem die beiden aufgewachsen sind. Dazu soll ihre alte Band wieder auferstehen, um mit Auftritten ehrliches Geld zu verdienen. Bis 16.25, Arte

20.15 ROMANTISCHE KOMÖDIE

Palm Springs (USA 2020, Max Barbakow) Als der sorglose Nyles (Andy Samberg) und die widerwillige Trauzeugin Sarah (Christin ­Milioti) auf einer Hochzeit zufällig aufeinandertreffen, wird es kompliziert. Denn sie geraten in eine Zeitschleife und sind nicht mehr in der Lage, dem Veranstaltungsort, sich selbst und einander zu entkommen. Bis 22.00, RTL 2

22.00 HORRORFILM

Der weiße Hai (Jaws, USA 1975, Steven Spielberg) In Steven Spielbergs Klassiker wird der Badeort Amity von einem Hai heimgesucht. Um den Ferienort zu schützen, macht sich Polizeichef Brody (Roy Schneider) gemeinsam mit dem Meeresbiologen Matt Hooper (Richard Dreyfuss) und dem Fischer Quint (Robert Shaw) auf eine Jagd nach dem mörderischen Tier. Die Dreharbeiten dauerten nicht – wie vorgesehen – zwölf Wochen, sondern fünfeinhalb Monate. Unverwechselbar: Oscar-prämierte Filmmusik von John Williams. Bis 0.00, ORF 1

Als "Der weiße Hai" 1975 in die Kinos kam, wurde in den USA eine deutlich geringere Anzahl an Strandbesuchen verzeichnet,22.00 Uhr, ORF 1. Foto: ORF/Universal

22.15 DOKUMENTATION

Orte der Kindheit – Thomas Stipsits Peter Schneeberger geht mit Künstlern auf Reisen – zurück an ihren Ursprung. Mit Geschichten, Bildern und Gesprächen wird auf sehr persönliche Weise von der Kindheit der Künstler erzählt. Diesmal begleitet er den Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsits, der am 2. August seinen 40. Geburtstag gefeiert hat, in die Steiermark und ins Burgenland. Bis 22.50, ORF 2

22.15 KRIMINALFILM

Chinatown (USA 1974, Roman Polanski) Der Privatdetektiv J. J. Gittes (Jack Nicholson), eigentlich eher auf harmlose Aufgaben spezialisiert, wird im Los Angeles der 1930er-Jahre in eine skandalöse Korruptions- und Mordaffäre verwickelt. Roman Polanskis Klassiker des modernen Film-noir-Genres. Bis 0.20, 3sat