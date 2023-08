7.55 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Tobi: Der Augen-Check Mit Augenarzt Jakob checkt Tobi, wie unser Auge aufgebaut ist und wie das Sehen eigentlich funktioniert. Bis 8.20, ARD

20.15 SCIENCE-FICTION

Matrix (USA 1999, Larry Wachowski, Andy Wachowski) Keanu Reeves als Pop­-Jesus Neo, der für eine in virtuellen Netzen verfangene Menschheit "The One" werden soll. Gefeierte hyperkinetische Action von den Wachowski-Brüdern. Um 22.55 folgt Matrix Reloaded. Wer dann noch nicht genug hat: Der dritte Teil, Matrix Revolutions, ist ab 1.25 zu sehen. Bis 3.20, Puls 4

20.15 PERSPEKTIVEN

8 Blickwinkel (Vantage Point, USA 2008, Pete Travis) Thomas (Dennis Quaid) und Kent (Matthew Fox) sollen den Präsidenten der USA auf einem Antiterrorgipfel beschützen, doch es wird ein Attentat auf ihn verübt. Travis zeigt den Anschlag aus verschiedenen Perspektiven, sodass der Zuschauer dem Attentäter von allein auf die Schliche kommt. Bis 21.35, ZDF neo

8 Blickwinkel "Vantage Point" deutscher Trailer

20.15 KLASSIKER

Pretty Woman (USA 1990, Gerry Marshall) ­Julia Roberts und Richard Gere als Prostituierte und Geschäftsmann, die sich ineinander verlieben. Mehr als 30 Jahre ist es her, dass Regisseur Gerry Marshall mit seinem Pygmalion-Update eine der erfolgreichsten Romcoms auf die Leinwand brachte. Zumindest Roy Orbisons noch ältere titelgebende Musik hält bis heute. Bis 22.10, ORF 1

22.00 DOKUMENTATION

Die Concorde: Absturz einer Legende Die Concorde war das außergewöhnlichste Passagierflugzeug, das je gebaut wurde. Doch beim Absturz einer Concorde 2000 kamen 113 Menschen ums Leben, und das Überschallpassagierflugzeug wurde aus dem ­Verkehr gezogen. Bis 22.50, Arte

23.05 OSCAR-PRÄMIERT

Still Alice – Mein Leben ohne Gestern (USA/F 2014, Richard Glatzer, Wash West­moreland) Linguistikprofessorin Alice erkrankt an einer seltenen Form von Alzheimer, Mann und Kinder sind völlig überfordert. Sie wehrt sich gegen den Verlust von Sprache und Gedächtnis. Herausragend: Julianne Moore in der Titelrolle. Bis 0.35, 3sat

Streaming-Tipps

SCHWERE KINDHEIT

The Lost Flowers of Alice Hart Nachdem die neunjährige Alice (Alycia Debnam Carey) ihren brutalen Vater und ihre liebevolle Mutter verloren hat, lebt sie bei Oma Jane (Sigourney Weaver). Jane leitet eine Blumenfarm, gemeinsam mit anderen Frauen, denen Schlimmes widerfahren ist. Adaption des ­Romans von Holly Ringland. Amazon Prime

WEBSATIRE

Freiheit ist das Einzigste, was zählt Es geht um die Reichsbürger, die das Ziel haben, die Regierung zu stürzen. Bibiana Beglau spielt Anführer Hans, der seine Mitverschwörerinnen und Mitverschwörer zur Revolution führen will. Spielerisches Spektakel, erschreckend und absurd. ZDF neo

KRIMISERIE

Black Snow Ermittler James Cormack (Travis Fimmel) rollt einen 25 Jahre alten Fall wieder auf, es geht um die Ermordung der 17-jährigen Schülerin Isabel Baker (Talijah Blackman-Corowa) im Jahr 1994. Und er deckt dabei so manche Geheimnisse von ­Bewohnern der Kleinstadt Ashford auf, dort wird noch immer gelogen und vor ­allem geschwiegen. Canal+

ZOMBIES

ZOM 100 – Bucket List of the Dead Untote überfallen die Stadt. Höchste Zeit für den Mittzwanziger Akira Tendou, endlich seine Liste der Wünsche abzuarbeiten, bevor es zu spät ist. So kann der Zombieterror dann doch für etwas gut sein. Netflix

Für Akira gibt es noch einiges zu tun im zombieverseuchten Japan, bevor die Untoten dann so richtig ungut werden – "ZOM 100 – Bucket List of the Dead", zu sehen auf Netflix. Foto: Netflix