Der Hummer ist 14 Meter lang und sechs Meter breit. Über die Höhe ist man sich nicht ganz einig. Instagram / Hamad bin Hamdan Al Nahyan

Scheich Hamad bin Hamdan Al Nahyan ist ein Politiker und ein Mitglied der royalen Familie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Generell gilt der auch als "Regenbogenscheich" bekannte Mann als ausgesprochener Automobilenthusiast, und eines seiner Fahrzeuge entwickelte sich nun zum Internethit. So teilte der User Massimo auf X (vormals Twitter) ein Video eines riesigen Hummers. Das Posting wurde über 16.000-mal geteilt und mit über 63.000 Likes versehen.

Berichten zufolge ist der riesige Hummer dreimal so groß wie ein herkömmlicher Hummer H1 SUV. Einem Artikel von "GM Authority" zufolge war das Fahrzeug auf dem Weg zu einer Automobilausstellung. Anders als im oben angeführten Posting wird in dem redaktionellen Beitrag ein Experte zitiert, laut dem das Fahrzeug sogar 6,60 Meter hoch ist. In einem Artikel von "The Drive" wird betont, dass der Hummer durchaus eigenständig fahren kann. Weitere Videos und Fotos des Fahrzeugs wurden auch auf dem Instagram-Account des Scheichs geteilt.

Einem Bericht von "The Gulf Independent" zufolge ist Scheich Hamad bin Hamdan Al Nahyan für seine Liebe für große Autos bekannt. Bei einem Gesamtvermögen von 20 Milliarden Dollar besitzt er insgesamt rund 3.000 Fahrzeuge, die teilweise in diversen Automobilmuseen stehen, welche ihm ebenfalls gehören. Neben dem riesigen Hummer stehen in diesen Museen auch der größte fahrfähige Jeep und der größte SUV der Welt. Für die Größe seiner Sammlung steht der Scheich auch im Guinnessbuch der Rekorde. Seinen Spitznamen "Regenbogenscheich" erhielt er, weil er seine sieben Mercedes 500 SELs in verschiedenen Farben des Regenbogens anstreichen ließ. (red, 6.8.2023)