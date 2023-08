Installation 333 Statuen vor Kölner Dom als Zeichen gegen Missbrauch in der Kirche

Der Künstler Dennis Josef Meseg hat vor dem Kölner Dom 333 Kinderfiguren aufgebaut, mit denen er die Missbrauchstaten in der katholischen Kirche anprangern will. Sie sind in Weiß und Purpur gekleidet – den Farben der Unschuld und der Buße