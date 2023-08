Haben eine heimliche Affäre: Leonie (Paula Kober) und Carsten (Jens Albinus) Foto: ARD Degeto/Odeon Fiction GmbH/Barbara Bauriedl

Sie sind ineinander verliebt, haben schon länger eine geheime, leidenschaftliche Affäre. Und sie wissen, dass diese Liebe keine Zukunft hat. Carsten Andersen (Jens Albinus) ist ein alternder, noch immer erfolgreicher, vor allem verheirateter Musiker. Leonie (Paula Kober) ist eine junge Singer-Songwriterin, die versucht, in der Branche Fuß zu fassen. Und sie ist die beste Freundin von Andersens Tochter Clara, gespielt von Emily Cox (Jerks).

Bei seiner – mit viel Alkohol und salbungsvollen Reden angereicherten Geburtstagsfeier – kommen sich Carsten und Leonie im Gartenhäuschen einmal noch näher, im Wissen, dass ihre Beziehung ein Ende hat. Sie möchte nicht mit ihm schlafen, er übergeht ihr Nein, ignoriert ihr "Ich will das jetzt nicht", penetriert sie und spricht später von einvernehmlichem Sex.

Mehr als #MeToo

Die sechsteilige ARD-Miniserie 37 Sekunden – sie ist seit Freitag in der ARD-Mediathek und am 15. August und 22. August spätabends im TV zu sehen – arbeitet bravourös und aus vielen Blickwinkeln das Thema sexuelle Gewalt und auch die Schuldfrage auf – und ist doch weit mehr als ein weiteres TV-Stück zur #MeToo-Debatte. Die Serie – geschrieben von Julia Penner und David Sandreuter und inszeniert von Bettina Oberli –ist auch ein Porträt eines Mannes, der gewohnt ist, zu bekommen, was er will. Und auch eines über die männlich dominierte Musikbranche. Sie erzählt aber auch die Geschichte einer sich auflösenden Frauenfreundschaft, ist eine kluge Reflexion über den medialen Umgang mit Opfern und Tätern sexueller Übergriffe und auch eine über schwierige Familienkonstellationen, Abhängigkeiten und eine ungesunde Vater-Tochter-Beziehung.

Carsten (Jens Albinus) und seine Tochter Clara (Emily Cox). Foto: ARD Degeto/Odeon Fiction GmbH/Barbara Bauriedl

37 Sekunden lang dauerte der Übergriff im Gartenhaus und diese 37 Sekunden werden nicht nur das Leben von Carsten und Leonie verändern. Auch für Andersens Tochter Clara bleibt nichts, wie es einmal war.

Schlampen-Strategie

Als Leonie ihrer besten Freundin von diesem Abend erzählt, sieht Clara eindeutig eine Vergewaltigung und rät ihr zu einer Anzeige. Doch als sie erfährt, um wen es sich bei dem Beschuldigten handelt, ändert sie ihre Meinung – aus Eigeninteresse und um das Familienkonstrukt nicht zu gefährden. Sie macht mit bei einer Schmutzkübelkampagne gegen Leonie, gemeinsam mit dem Anwalt ihres Vaters arbeitet Clara an einer "Schlampen-Strategie", sie pochen vor Gericht auf Freispruch.

Clara verrät nicht nur ihre Freundin, sondern auch ihr eigenen ethischen Grundsätze. Und zerbricht fast daran.

Auch die Fans von Andersen machen hier fleißig mit, wittern Cancel-Cultur, werfen Leonie vor, sich die Vergewaltigungsgeschichte ausgedacht zu haben, um Publicity zu bekommen, die ihre Karriere vorantreiben soll. "Clara ist eine der anspruchsvollsten Figuren, die ich je gespielt habe, und eine der Figuren, die mir am meisten bedeutet. Ich halte diese Geschichte für ex­trem wichtig, da sie die Komplexität einer solchen Situation sehr gut beleuchtet und nicht versucht, in Schwarz und Weiß von Opfern und Tätern zu erzählen", sagt Emily Cox über ihre Rolle als Clara.

Schwierige Familienkonstellation: Carstens Manager Ranke (Martin Feifel), Claras Mann Bejan (Camill Jammal), Carstens Ehefrau Maren (Marie-Lou Sellem), Carsten (Jens Albinus), Clara (Emily Cox) und Jonas (Valentin Mirow). Foto: ARD Degeto/Odeon Fiction GmbH/Barbara Bauriedl

Nein heißt Nein

Der größte Verdienst der Filmemacherinnen und Autoren ist es, die fiktive Geschichte sehr nah an der Realität und aus den unterschiedlichen Perspektiven zu erzählen und dabei geschickt und klug Graubereiche auszuloten, ohne jedoch die Tat jemals zu verharmlosen. Denn eines bleibt klar: Ein Nein bedeutet ein Nein. Eine wichtige Serie, die sich einen Platz im ARD-Hauptabend verdient hätte. (Astrid Ebenführer, 5.8.2023)