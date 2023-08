Für Caroline Seger könnte am Sonntag eine große Nationalteamkarriere enden. AFP/JORGE GUERRERO

Die Schallmauer von zwei Millionen Stadionbesucherinnen und -besuchern ist nach der WM-Vorrunde in Australien und Neuseeland zumindest in Sichtweite. 1.222.839 Fans kamen zu den 48 Partien – ein Rekord, der sich durch die Aufstockung des Feldes auf 32 Teams erklären lässt. Allerdings lässt auch der bisherige Schnitt von 25.475 Fans pro Spiel auf einen Rekord hoffen. 2019, bei der WM in Frankreich, lag er nach allen 52 Partien bei 21.756.

Vier Jahre später ist die Hoffnung groß, dass die K.-o.-Partien die Stadien noch mehr füllen als die Vorrundenspiele. "Wir sind zuversichtlich, dass nach dem Endspiel mehr als 1,9 Millionen Fans durch die Stadiontore gekommen sein werden", sagte Sarei Bareman, die neuseeländische Frauenfußball-Chefin des Weltverbandes Fifa. Der Rekord aus 2015 – 1.353.506 Fans bei den 52 Spielen der WM in Kanada – wäre damit regelrecht pulverisiert.

Zumindest in den Ländern, deren Teams im Achtelfinale stehen, werden auch die TV-Einschaltquoten weiter zufriedenstellend sein. Ein echter Straßenfeger sollte am Sonntag das Duell zwischen den in der Vorrunde souveränen Schwedinnen und den in der Kritik stehenden Titelverteidigerinnen aus den USA werden. Die Partie in Melbourne (11, ORF 1) könnte gut und gerne auch ein Finale sein. Es treffen die Nummer eins und drei der Welt aufeinander.

Segers Mission

Die Schwedinnen mussten sich 2021 im olympischen Finale zu Tokio Kanada erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Eine der unglücklichen Schützinnen war ausgerechnet Kapitänin Caroline Seger, die nun in Down Under nach zwei olympischen Silbermedaillen und zwei dritten Plätzen bei Weltmeisterschaften die letzte Chance auf einen Titel mit der "Damlandslaget" hat. Die 38-jährige schwedische und europäische Rekordinternationale bestreitet gegen die USA ihr 239. Länderspiel. Im letzten Vorrundenspiel gegen Argentinien (2:0) führte sie ihre Auswahl als Kapitänin aufs Feld, um zur Pause ausgewechselt zu werden. In den Partien gegen Südafrika (2:1) und Italien (5:0) hatte sie Coach Peter Gerhardsson erst nach der Pause gebracht.

Auf noch weniger Einsatzminuten kam bei dieser WM bisher die Ikone des US-Fußballs, Megan Rapinoe. Beim 1:1 gegen die Niederlande kam Coach Vlatko Andonovski sogar ohne die langjährige Kapitänin aus. Gegen Vietnam (3:0) und Portugal (0:0) kam die 38-Jährige jeweils nach der Pause und hält nun bei 202 Länderspielen.

Für Megan Rapinoe könnte am Sonntag eine große Nationalteamkarriere enden. AFP/SAEED KHAN

Im Gegensatz zu Seger hat Rapinoe bereits angekündigt, nach der Saison ihre Karriere beenden zu wollen. Als zweimaliger Weltmeisterin und Olympiasiegerin von 2012 fällt das auch etwas leichter. Die vierte WM ist für Rapinoe dafür besonders fordernd, hagelte es für das US-Team nach dem nur mit Müh und Not gelungenen Aufstieg ins Achtelfinale herbe Kritik.

Lloyds Schelte

"Wir wissen, dass wir es besser machen können und müssen", sagte Rapinoe nach den verbalen Ohrfeigen, die auch von ihrer ehemaligen Teamkollegin Carli Lloyd ausgeteilt wurden. "Mir fehlt einfach die Leidenschaft", hatte die Weltfußballerin von 2015 und zweimalige Weltmeisterin gesagt: "Wenn du dieses Trikot überstreifst, solltest du darin alles geben, was du hast. Das sehe ich momentan einfach nicht."

Auch die Statistik lässt daran zweifeln, dass die USA im Streben nach dem dritten Titel en suite über das Achtelfinale hinauskommt. Drei der fünf letzten Pflichtspielniederlagen haben die "Stars and Stripes" nämlich gegen die Schwedinnen kassiert. (lü, 4.8.2023)