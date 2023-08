Nackte Zahlen und Beruhigungspillen von Polaschek in der "ZiB 2"; Fußball-WM der Frauen und ORF-Quote; Guérot rechnet mit Lanz ab

Hier kommen die Mediennews von heute:

TV-Tagebuch: Viele nackte Zahlen und einige Beruhigungspillen - Bildungsminister Polaschek in der "ZiB 2" - Bei Marie-Claire Zimmermann versuchte der Minister, Ängste wegen des Lehrermangels zu zerstreuen

Transparenzblog: So gehen wir mit Sperrfristen um - Die selektive Informationspolitik des Kanzleramts nimmt mitunter seltsame Formen an. Wie wir dennoch berichten

Abgeblitzt: Gerücht über geheime Covid-Impfung: Kickl verliert Klage gegen Rosam - Der FPÖ-Chef blitzt auch beim Obersten Gerichtshof ab. PR-Berater Rosam hatte gesagt: "Böse Zungen behaupten, Kickl sei geimpft worden"

FPÖ-Chef Herbert Kickl verlor die Klage gegen PR-Berater Wolfgang Rosam. Foto: Reuters, Foeger

Zwischenbilanz: Fußball-WM der Frauen - Im Schnitt 51.000 Zuseher pro Match im ORF - Die meistgesehene Partie in der Vorrunde war mit 151.000 Deutschland gegen Kolumbien

Ausstrahlung Ende Juli: ORF zeigte am Samstag Krimi mit Florian Teichtmeister als Vergewaltiger - "Kommissarin Seiler ermittelt – Die Stimmen" lief am Samstag in ORF 2. Der ORF spricht von einem "administrativen Fehler" und bedauert die Ausstrahlung

Rampenschau: Politologin Guérot rechnet mit Lanz ab: Scheidenherpes nach Auftritt im ZDF-Talk - Die umstrittene Politologin Ulrike Guérot diskutierte bei Markus Lanz über den Krieg in der Ukraine. Man gehe nicht unbeschadet aus der Diskussion heraus, sagt sie

Medien: Hollywood-Streik spart dem Medienriesen Warner 100 Millionen Dollar - Die gestoppten Dreharbeiten drücken die Produktionskosten

Switchlist: "Manche mögen's heiß", "World War Z" und "Dan, außerdem eine Reportage über russische Frauen in der Krise, eine Doku über das Rätsel von Iznik und der Western "Mit eisernen Fäusten" - TV-Hinweise für heute Abend.

Eine feines Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.