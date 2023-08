Anstatt vor den Augen der Justitia ein Recht auf Bargeld abzuwägen, schlagen Experten fünf diskussionswürdige Grundrechte vor. Getty Images/Westend61

Mittlerweile ist der Ausspruch legendär: Als im Sog des Ibiza-Skandals die türkis-blaue Bundesregierung implodierte, lobte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die "Eleganz" der österreichischen Verfassung, die auch für derartige Fälle eine Lösung parat habe.

Ganz so elegant finden die meisten Juristinnen und Juristen die hiesige Bundesverfassung allerdings nicht. Eher im Gegenteil: Sie sei unübersichtlich, zersplittert und hebe teils Bestimmungen in den Verfassungsrang, die dort eigentlich nicht hingehören. Und auch beim Thema Bargeld zeigt sich Verfassungsrechtler Heinz Mayer auf STANDARD-Anfrage ablehnend. "Wozu?", fragt Mayer, "es gibt ja nirgends den Vorschlag, Bargeld abzuschaffen." Kanzler Nehammer steige offensichtlich auf ein populistisches Wahlkampfthema auf. "In Wahrheit ist das eine Respektlosigkeit gegenüber der Verfassung", kritisiert Mayer. "Als Nächstes soll vielleicht in die Verfassung, dass Hühner gackern."

Wer an die Verfassung denkt, hat meist das Bundes-Verfassungsgesetz (BV-G) vor Augen – jenes Dokument, das seit 1920 die grundlegenden Spielregeln der Republik Österreich festlegt. Verankert ist dort etwa, wer Gesetze verabschiedet, welche Kompetenzen der Bundespräsident hat und wofür Bund und Länder jeweils zuständig sind.

Österreichs Verfassung ist aber viel mehr als das: Viele Bundesverfassungsgesetze (BVG – zur Unterscheidung vom BV-G ohne Bindestrich) wurden aus dem zentralen Verfassungsdokument ausgelagert – etwa das BVG über die Neutralität Österreichs oder das BVG über den umfassenden Umweltschutz. Dazu kommen hunderte Verfassungsbestimmungen, die einzelne Paragrafen aus einfachen Gesetzen in den Verfassungsrang heben. Damit wurden in der Vergangenheit oft vermeintlich wichtige politische Kompromisse verfassungsrechtlich abgesichert.

Alle Verfassungsgesetze können nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament beschlossen und auch wieder aufgehoben werden können. Gelten würde das auch für ein Bundesverfassungsgesetz über Bargeld. Doch stattdessen solle die Regierung lieber echte Probleme angehen, empfiehlt Mayer.

Im Folgenden fünf Themen, die schon länger zur Debatte stehen:

1. Recht auf Wohnen - Obdach für alle

Wohnen ist ein zentraler und basaler Teil des Lebens. Die eigenen vier Wände, egal ob in Miete oder Eigentum, bieten persönliche Sicherheit und Privatsphäre. Das "Recht auf angemessenen Wohnraum" ist auch im Artikel 11 der Sozial-Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben. In der österreichischen Verfassung fehlt es noch. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (Bawo) fordert seit Jahren, dem Beispiel anderer EU-Staaten zu folgen, zum Schutz vor Wohnungslosigkeit. (ruep)

2. Recht auf Klimaschutz - Es geht ums Überleben

Was ist relevanter als die Erhaltung unserer Lebensgrundlage, saubere Luft, sauberes Wasser, gesundes Essen? Die Regierung hat es in der Hand, das Klima zu schützen, so gut sie kann. Und davon ist sie meilenweit entfernt. Es geht um unser Überleben, um das Leben der nachfolgenden Generationen, denen wir die Erde nicht als Ruine hinterlassen sollten. Die notwendigen Maßnahmen liegen auf der Hand, dazu sollte sich die Regierung verpflichten, auch in einem Verfassungsgesetz. (völ)

3. Sicherung der bestehenden Grundrechte - Menschenrechtskonvention und EU-Grundrechte

In Österreichs Verfassung sind die Grundrechte der hier lebenden Menschen weitgehend gesichert. Gewisse Lücken wurden durch die EU-Grundrechtscharta gefüllt, die seit 2009 bindend ist. Zusätzlich steht die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang. Viele Rechtsexperten halten dies für ausreichend. Der Umfang sozialer Leistungen solle politisch vom Nationalrat durch einfache Gesetze bestimmt werden. Sie in die Verfassung zu schreiben schränke zukünftige demokratische Entscheidungen ein. (ef)

4. Recht auf Information - Endlich umsetzen

Nicht umsonst wird in Österreich seit Jahrzehnten davon gesprochen, das Amtsgeheimnis abzuschaffen. Die meisten entwickelten Demokratien haben ein Recht auf Information, Österreich ist in ­dieser Frage EU-Nachzüglerin. Die Amtsverschwiegenheit hindert Bürgerinnen und Bürger daran, dem Staat auf die Finger zu schauen. Damit die Informationsfreiheit auch gut durchsetzbar ist, muss sie in der Verfassung stehen. Doch ein politischer Konsens fehlt in dieser Frage. (sefe)

5. Recht auf Bildung - Mit Leben füllen

Von der neunjährigen Schulpflicht, die im B-VG steht, haben die meisten Österreicher schon gehört. Dass es auch ein Recht auf Bildung gibt, das durch die Verankerung in der Europäischen Menschenrechtskonvention Verfassungsrang hat, wissen schon weniger. Und das zeigt schon die Krux: Rechte auf dem Papier müssen von der Gesellschaft auch mit Leben erfüllt werden. Doch immer noch haben Kinder aus ärmeren Familien wenig Chancen, von Schule bis Uni durch Bildungserfolge aufzublühen. (ta)

(Jakob Pflügl, Michael Simoner, 4.8.1023)