Florian Hofmann ist Landwirt – und er will seinen Kritikern beweisen, was die Jugend heute alles kann. Heribert Corn

Etwas wagen, das ist für Florian Hofmann auch eine Familiengeschichte. Schon sein Großvater sei wegen seines Vaters im Ort komisch angeschaut worden, erzählt er. Denn dieser habe in der Weinbaugemeinde Pernersdorf seine ersten Obstbäume gepflanzt: Marille, Apfel, Birne. Die Leute hätten sich gefragt, warum der Landwirt seinen Sohn etwas anderes als Wein anbauen lasse. Doch die Investition lohnte sich. Noch heute verkauft Hofmann mit seiner Familie Obst.

Hofmann erzählt die Geschichte auf einer Autofahrt durch seine Gemeinde im nördlichen Niederösterreich. Sie soll zeigen, dass so ein Ort Vordenker braucht, die etwas Neues probieren. Junge, die sich etwas trauen.

Erfolgreiche Projekte

An jeder Ecke deutet er aus dem Autofenster und erzählt von Projekten, die gelungen sind: vom neuen Radweg. Von der Kapelle, die die Landjugend hergerichtet hat. Vom Brombeerbauern, der einen großen Obstkonzern beliefert. So eine Fahrt kann man mit jedem Bürgermeister und jeder Bürgermeisterin machen – sie kennen jeden Betrieb, jedes Haus, jeden Stein.

Aber Hofmann ist nicht irgendein Bürgermeister: Er ist Österreichs jüngster Ortschef – und wohl auch der, der auf die Dauer seiner Amtszeit gerechnet die meisten gemeindepolitischen Turbulenzen miterlebt hat. Denn er ist ein Bürgermeister ohne Gemeinderat. Die SPÖ hat das Gremium mit Massenrücktritten aufgelöst, nachdem die ÖVP Pernersdorfer im Juli mit absoluter Mehrheit gewählt hatte. Der junge Bürgermeister hätte einen erfahrenen Vize gebraucht, finden sie. Die mit Hofmann gewählte Vizebürgermeisterin Daniela Brunner kennt die Kommunalpolitik zwar auch sehr gut, gehört aber eben der ÖVP an. Nun steht eine Neuwahl ins Haus, den Termin dafür muss das Land erst festlegen.

Österreichs jüngster Bürgermeister, Florian Hofmann (23). Heribert Corn

Frische Sichtweisen

Hofmann findet es schade, "dass Erfahrung am Alter gemessen wird und nicht an der Leistung". Es gebe junge, erfolgreiche Unternehmer und alte, deren Firma kracht. "Wenn die zusammenkommen, wird der Ältere immer noch sagen: ‚Aber ich bin der alte Has’.‘" Hofmann sagt: "Wenn es nicht junge Leute geben würde, die sich durchgesetzt haben, würden wir heute noch mit dem Pferdefuhrwerk auf dem Kopfsteinpflaster fahren."

Erika Klein öffnet die Tür zu ihrem Verkaufsraum, der Bürgermeister hat sich spontan bei der Winzerin eingeladen: Er möchte einen Vorzeigebetrieb seiner Gemeinde präsentieren. Es ist auch der Ort, an dem er selbst das Weinmachen gelernt hat. Klein ist stolz auf ihren früheren Praktikanten – und fassungslos, dass die SPÖ aus parteipolitischem Kalkül Neuwahlen erzwingt. Sie glaubt, dass das Manöver den Roten ordentlich Stimmen kosten wird.

Die Unternehmerin führt Hofmann und den STANDARD immer tiefer ins Innere des Gebäudes, das von außen viel kleiner wirkt. Vom Verkaufsraum in die Produktionshalle bis in den uralten Weinkeller. Das Gebäude so umzubauen, mit möglichst wenig Bodenverbrauch und besonders energieeffizient, sei sehr teuer gewesen, sagt der Bürgermeister. Ein Wagnis, das sich gelohnt habe: Auch mit diesem Ausflug will Hofmann eine politische Geschichte erzählen. So, wie das Politprofis machen.

Gar nicht überfordert

Hofmann erfüllt keines der Vorurteile, die man möglicherweise über den jüngsten Bürgermeister hat. Er ist 23, führt die Gemeinde seit drei Wochen nach einem, na ja, schwierigen Amtsantritt. Es wäre ganz normal, vollkommen überfordert zu sein – aber Hofmann sitzt entspannt im kleinen Bürgermeisterbüro und hat auf jede Frage eine Antwort, als würde er den Job seit Jahren machen:

Wie geht es Pernersdorf als Standort? "Wir sind infrastrukturmäßig gut ausgebaut, zur Ansiedelung der Industrie ist jedoch der Weg nach Wien zu weit."

Wie denkt er über Homeoffice? "Für mich ist es nachhaltig, wenn jemand zwei bis drei Tage in der Woche zu Hause arbeiten kann und nicht jeden Tag drei Stunden im Zug oder im Auto sitzen muss."

"Wenn sich nicht junge Leute durchgesetzt hätten, würden wir heute noch mit dem Pferdefuhrwerk fahren." Florian Hofmann (ÖVP) Bürgermeister von Pernersdorf. Heribert Corn

Was hält er vom Informationsfreiheitsgesetz? "Der Bürger soll natürlich immer wissen, was passiert. Aber das muss durchdacht werden, damit es nicht wieder 13 Hintertürchen und 17 Ausnahmen gibt."

Was hat ihn zur Kommunalpolitik gebracht? "Mir ist wichtig, mich dort einzusetzen, wo ich daheim bin. Das ist für mich die Gemeinde Pernersdorf. Meine Wurzeln festigen sich von Tag zu Tag."

Die Verwurzelung im Ort ist gerade in einer kleinen Gemeinde wie Pernersdorf mit ihren etwas mehr als 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern unverzichtbar für einen Bürgermeister, egal wie alt. Deswegen denkt Hofmann auch gar nicht groß über den Karriereweg in die Landes- oder Bundespolitik nach: In der eigenen Gemeinde, da kommt direktes Echo zurück, sagt er und erlaubt sich ein bisschen Bürgermeisterpathos: "Wenn ich auf dem Rad fahre und jemand kommt mir entgegen und grüßt mich, da lächelt mein Herz."

Faszinierende Menschen

Besonders die älteren Bürgerinnen und Bürger würden auf ihn zukommen und sich über den jungen Bürgermeister freuen, sagt Hofmann. "Natürlich gibt es auch Leute, die sagen: ‚Bist du dir sicher, dass du dir das zutraust?‘" Aber er freue sich auf die Aufgabe, "den negativen Stimmen ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu beweisen, was die Jugend heutzutage kann."

Hofmann hat eine außergewöhnliche Antwort auf die Frage, was ihn zur Politik gebracht hat: "Weil mich die Menschen faszinieren." Die rund 1000 Bewohnerinnen und Bewohner seien alle unterschiedlich; aber wenn er dann etwa zu den Vereinen der Ortschaften schaut, dann entstehe aus dieser Unterschiedlichkeit etwas Großes.

Die zahlreichen Einzelmeinungen in eine Politik für alle zu gießen, das sei die große Kunst. "Jede Person schaut auf sich, und wir schauen auf das große Ganze", sagt Hofmann. Schon jetzt würden sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bei ihm melden und Wünsche deponieren – teilweise solche, die sein Vorgänger nicht erfüllt habe. Jetzt versucht man es halt beim Neuen. "Jeder Wechsel bringt die alten Entscheidungen, hoch und es werden neue Diskussionen darüber wieder entfacht. Natürlich schaue ich mir das an."

Florian Hofmann mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Heribert Corn

Gebundene Hände

Ärgerlich sei nun, "dass uns die Hände gebunden sind". Denn ohne Gemeinderat kann ein Bürgermeister wenig tun. "Es ist schwierig, den Leuten zu sagen: ‚Wir können zurzeit nicht.‘ Eine Grundakzeptanz ist da, aber wenn gewisse Sachen anstehen, die den Gemeinderat erfordern, muss man die Leute immer wieder vertrösten." Das koste auch Zeit. "Die rufen ja immer wieder an."

Hofmann wächst in einer Zeit in sein Amt, in der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Gerede sind. Die Grundstücksgeschäfte des Gemeindebundpräsidenten Alfred Riedl (ÖVP) haben dafür gesorgt. Umwidmungen im persönlichen Interesse, "das ist natürlich etwas, das ich persönlich nicht gut finde, wenn sich der Verdacht bestätigt", sagt Hofmann. "Dinge, die nicht gehen, gehen einfach nicht. Man muss fair bleiben."

Wer verdrießt die Jugend?

Es geht auch um Fairness, die junge Politikerinnen und Politiker selbst nicht immer erfahren. Bis zu seinem Amtsantritt, sagt Hofmann, habe er "geglaubt, dass die Jugend komplett politikverdrossen ist. Aber vielleicht verdrießt genau das die Jugend: dass wir keine Stimmen haben in der Politik." Politische Gremien müssten Alte und Junge, Männer und Frauen repräsentieren, ist er überzeugt.

Bürgermeister von Pernersdorf ist kein Vollzeitjob, Hofmann arbeitet weiterhin am Hof seiner Eltern mit. Auf mehr als hundert Hektar Land bauen sie Wein und Obst an.

Auch im Betrieb sei Florian Hofmann "der Junge", logisch. Seine Eltern schafften ihm aber Freiräume, um Dinge auszuprobieren. Vor drei Jahren etwa habe er sich in den Kopf gesetzt, Zuckerrüben anzubauen – entgegen dem Trend in Österreich, die heimische Zuckerproduktion ist rückläufig. Auf einem kleinen Feldstück pflanze Hofmann die Frucht nun dennoch an. Wenn die Hofmanns jetzt nicht ins Zuckergeschäft einstiegen, dann nie, sagt er. Man müsse halt etwas wagen, auch wenn es am Anfang schwierig ist. (Sebastian Fellner, 5.8.2023)