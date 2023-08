Die Die UN-Kulturorganisation Unesco sollte Russland ausschließen, solange der Kreml sein kriminelles Verhalten in der Ukraine fortsetzt, fordert die Schriftstellerin Anna Husarska in ihrem Gastkommentar.

Zerstörtes Unesco-Weltkulturerbe: Auch die Verklärungskathedrale in der Altstadt von Odessa wurde getroffen. Foto: AP/Jae C. Hong

Der russische Präsident Wladimir Putin ist in letzter Zeit besonders wütend, und die ukrainische Hafenstadt Odessa leidet darunter. Aus der neoimperialen Perspektive des Kremls ist Odessa ein Symbol für den russischen Charakter der Südukraine, da seine Entwicklung ursprünglich von Katharina der Großen vorangetrieben wurde. Putin selbst bezeichnete die Stadt als "eine der schönsten Städte der Welt" mit "wunderbaren Traditionen und Geschichte". Doch für Putins verbrecherisches Regime ist nichts heilig.

Sein Zorn wurde am 17. Juli deutlich, als er die Schwarzmeer-Getreide-Initiative aufkündigte, ein von den Vereinten Nationen unterstütztes Abkommen, das es der Ukraine erlaubte, Weizen, Gerste und andere Nahrungsmittel über den Hafen von Odessa sowie die Häfen von Tschornomorsk und Piwdennyi zu exportieren. Noch am selben Tag begann Putin, Odessa zu bombardieren. Die Raketen- und Drohnenangriffe richteten sich zunächst gegen Getreideterminals und andere Hafenanlagen und verursachten große wirtschaftliche Verluste, darunter die Vernichtung von 60.000 Tonnen Getreide.

Enge Verbundenheit

Die russischen Angriffe richteten sich auch gegen mehrere Gebäude an der Pereulok Nakhimova, einer hübschen Gasse am Ende einer fabelhaften, zehn Kilometer langen, von Bäumen gesäumten Promenade, die oft von einheimischen Radfahrern wie mir genutzt wird. Von hier aus führt die Kanatna-Straße – wo der russische Dichter Alexander Puschkin oft seinen Freund Iwan Blaramberg besuchte – ins Herz der Stadt. Die Fensterscheiben des chinesischen Konsulats, das sich in dieser Straße befindet, gingen zu Bruch, und die nahegelegenen Museen für Archäologie und Literatur wurden beschädigt. Kurz darauf zerstörten die Russen das Haus der Gelehrten – den ehemaligen Palast des Grafen Tolstoi – und weitere 24 Denkmäler.

In der Nacht zum 22. Juli wurde die Verklärungskathedrale auf dem Soborna-Platz durch russische Raketen schwer beschädigt. Ich kenne diesen Platz gut: "Soborka", wie ihn die Einheimischen nennen, ist mein Lieblingsort, wenn ich in der Stadt bin. Aber auch Putin hat eine Verbindung zu diesem Platz. Die 1936 von Stalin zerstörte und später auf Kosten der Odessiten wieder aufgebaute Kathedrale wurde 2010 von Putins Kollaborateur, dem Moskauer Patriarchen Kyrill, eingeweiht. Im Gegensatz zu den meisten ukrainischen Kirchen blieb die Verklärungskathedrale mit dem Moskauer Zweig der orthodoxen Kirche verbunden.

Nur Rache

Nichts davon bedeutet Putin viel: weder die historische und kulturelle Bedeutung Odessas noch die enge Verbundenheit Russlands mit der Stadt. Wie Kreml-Sprecher Dimitri Peskow klarstellte, geht es ihm nur um Rache für den ukrainischen Drohnenangriff auf die Brücke über die Meerenge von Kertsch, die die illegal annektierte Krim mit Russland verbindet. Das sollte uns alle wütend machen – nicht zuletzt die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco).

Seit Jänner steht das historische Zentrum von Odessa auf der Unesco-Liste des Weltkulturerbes. Dazu gehört auch die Pereulok Nakhimova, die charmante Gasse, die Russland gerade angegriffen hat. Man kann sie auf Google Maps finden und sogar einen virtuellen Spaziergang durch die Gasse machen, wie sie vor dem jüngsten Angriff des Kremls aussah. Ich habe sie auf meiner alten Karte von 1914 gefunden, als sie noch Baryatinsky hieß. Noch wichtiger ist, dass sie auf der Karte des "historischen Zentrums der Hafenstadt Odessa" eingezeichnet ist. Sollte die Unesco nicht verärgert sein, dass Russland, das seit 1954 Mitglied der Organisation ist, es bombardiert hat?

Artikel 6 des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt verpflichtet die Vertragsparteien, "keine vorsätzlichen Maßnahmen zu treffen", die "dem Kultur- und Naturerbe" im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei unmittelbar oder mittelbar Schaden zufügen könnten. Keine Zerstörung kann vorsätzlicher sein als eine, die durch einen gezielten Raketenangriff herbeigeführt wird.

Die Unesco hat die russischen Angriffe auf Odessa verurteilt und darauf hingewiesen, dass sie nur zwei Wochen nach dem Angriff auf ein historisches Gebäude in Lwiw stattfanden. Sie sollte noch weiter gehen und Russland ausschließen, solange der Kreml sein kriminelles Verhalten fortsetzt. (Und dieses Verhalten geht weit über die Zerstörung ukrainischer Kulturdenkmäler hinaus. Damit wir es nicht vergessen: Putin wurde vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen angeklagt.)

Viele Argumente

Die Unesco-Charta enthält keine Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen. Als die Unesco gegründet wurde, konnte sich niemand vorstellen, dass ein angesehenes Mitglied in ein Nachbarland einmarschieren, seine Bevölkerung ermorden, seine Kinder deportieren, seine Städte zerstören und zu einem internationalen Paria werden würde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht möglich wäre, einen Mechanismus zu schaffen, um verbrecherische Staaten auszuschließen. Die Uno hat bereits in der Vergangenheit improvisiert.

Die Ukraine war von Anfang an Mitglied der Unesco – und des gesamten Systems der Vereinten Nationen – und trat zunächst gemeinsam mit der UdSSR bei. Russland wurde erst nach der Auflösung der Sowjetunion Mitglied, und es gab nie eine rechtliche Regelung, die es Russland erlaubt hätte, den Sitz der Sowjetunion im UN-Sicherheitsrat einzunehmen. Darüber hinaus hat die Ukraine im Gegensatz zu Russland alle mit ihrer Mitgliedschaft im UN-System verbundenen Verpflichtungen erfüllt. Kurzum, es gibt eine Fülle von juristischen Argumenten, die den Ausschluss Russlands aus der Unesco rechtfertigen. Angesichts der täglichen Angriffe Russlands auf Odessa ist es an der Zeit, diese Argumente vorzubringen. (Anna Husarska, Übersetzung: Andreas Hubig, Copyright: Project Syndicate, 6.8.2023)

Anna Husarska ist Schriftstellerin, ehemalige leitende politische Beraterin beim International Rescue Committee und ehemalige leitende politische Analystin bei der International Crisis Group.