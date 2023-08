Warum halten immer noch so viele (weiße) US-Amerikaner zu ihm?

Donald Trump hatte seinen Moment vor Gericht und war – wie immer – Donald Trump. Bombastische Lügen, er sei völlig unschuldig und das Ganze eine Hexenjagd gegen den wahren Champion des Volkes.

Musste am Donnerstag vor Gericht erscheinen: Ex-US-Präsident Donald Trump. AP/Alex Brandon

Ein brandgefährlicher Clown. Denn er hat tatsächlich versucht, die verlorene Wahl zu gewinnen, indem er Amtsträger anwies, fehlende Stimmen "zu finden", versuchte, seinen Vizepräsidenten daran zu hindern, die Abwahl zu bestätigen, und schließlich hat er versucht, einen rechten Mob zum Sturm auf das Kapitol aufzuhetzen.

Was wir in Europa nicht verstehen: warum dennoch ein so großer Teil seiner Wähler nach wie vor zu ihm hält, seine absurdesten Lügen glaubt und Trump eine Chance hat, noch einmal Präsident zu werden. Amerikanische Kommentatoren bieten eine Erklärung: Die (weiße) Mittelschicht ist dramatisch verunsichert. Es ist letztlich auch ein Kulturkampf: die (weiße) Arbeiterklasse gegen die Eliten und gegen die Minderheiten.

Ein beträchtlicher Teil der unbedingten Trump-Anhänger ist sich über sein kriminelles Verhalten im Klaren. Aber es macht ihnen nichts aus. Sie glauben, dass nur er den weiteren Abstieg der (weißen) Mittelklasse verhindern kann, und da ist ein Putschversuch nicht so wichtig. Wenn die Demokratie ihren Abstieg nicht verhindern kann, dann braucht es eben einen Autokraten, wie Trump einer werden wollte und noch immer will. (Hans Rauscher, 4.8.2023)