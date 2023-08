Martin Fraisl verlässt Bielefeld. IMAGO/Zink

Herning - Nach Engagements in Österreich, Rumänien, den Niederlanden und Deutschland versucht sich Martin Fraisl ab sofort in Dänemark. Der 30-jährige Tormann unterzeichnete beim dänischen Fußball-Topclub FC Midtjylland einen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag. Der 1,88-Meter-Mann wurde zwar schon mehrmals ins ÖFB-Nationalteam einberufen, kam dort aber noch zu keinem Einsatz. Nach dem Ende seines Kontraktes bei Arminia Bielefeld konnte er ablösefrei wechseln.

"Mein Ziel in Midtjylland ist es, Trophäen zu gewinnen", betonte Fraisl, der vergangene Saison in der 2. deutschen Liga Stammtormann war. Mit Schalke 04 habe er in der Vergangenheit über den Meistertitel in der 2. Liga gejubelt. "Dieses Gefühl möchte ich wieder haben." Sein neuer Club hat die ersten beiden Meisterschaftsspiele in der neuen Saison gewonnen und liegt auf Rang zwei. (APA, 4.8.2023)