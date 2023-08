Kaspanaze Simma war rund 20 Jahre als Grüner in der Politik aktiv. Widerstand leistet der heute 68-Jährige, wo immer es nötig ist. Doris Priesching

Der Weg zu Kaspanaze Simma führt über das Betonei. Auf der Straße von Andelsbuch nach Bezau, gleich vor dem Kreisverkehr, steht die fast sechs Meter hohe schwarze Skulptur mitten auf der Wiese, ein mächtiges Kunstobjekt eines ortsansässigen Bauunternehmens. Das Ei ist über eine Treppe begehbar, von oben kommt Licht herein. Um zu Kaspanaze Simma zu kommen, lässt man es rechts liegen.

Der Biobauernhof des ehemaligen Landwirts liegt etwas am Rande der Ortschaft Andelsbuch im Bregenzerwald. Ja, der Regen tue der Natur gut, sagt Simma. "Aber jetzt könnte es bald auch genug sein", sagt er.

Wir sitzen in der "Stoba", Wohn- und Lebensplatz der Familie Simma. Im Kern sind das er, Kaspanaze, seine Frau Lucia sowie weitere ständige Bewohner: Im Stall stehen acht Kühe, ein Pferd. Er sei, sagt Simma, mittlerweile "zweite Arbeitskraft im Anwesen". Sein 23-jähriger Sohn Jakob, eines von fünf Kindern, führe den Hof. Er selbst helfe, speziell jetzt im Frühjahr, wenn viel zu tun ist, übernimmt der Vater das Melken – "von Hand", wie er betont. Kaspanaze Simma ist ein Mann der Überzeugungen. Das war er schon immer.

Kaspanaze Simma (Mitte) zog mit 30 Jahren in den Vorarlberger Landtag ein. : Helmut Klapper, Vorarlberger L

Landtagswahl 1984

21. Oktober 1984. Bei den Vorarlberger Landtagswahlen erreicht das Wahlbündnis zwischen Alternativer Liste und Vereinte Grüne Österreichs vom Stand aus 13 Prozent und fügt den etablierten Parteien eine demütigende Niederlage zu. Sowohl ÖVP als auch SPÖ verlieren je fünf Prozent, die FPÖ kommt auf zehn Prozent und bleibt in der Bedeutungslosigkeit, in der sie im tiefschwarzen Ländle sowieso schon war. In den Landtag zieht ein junger Mann ein, 30 Jahre, Rauschebart, flachsblondes Haar, die Hemdsärmel nach oben gekrempelt, vollbepackt mit Ideologien. Österreich staunt. Die mittelständig-spießige Bevölkerung kennt bis dahin den Typus Politiker hauptsächlich als sich patriarchal gebärdenden Anzugträger, dessen Worte so abstrakt gewählt sind, dass kaum jemand sie versteht. Man nimmt es hin, dass Politiker und auch die wenigen Politikerinnen Sätze oft mit "Ich bin der Meinung" beginnen.

Jetzt aber! Die Grünen erstmals im Landtag. Jene, die den Ideen der noch jungen Partei etwas abgewinnen können, applaudieren, der Rest schaut belustigt und ziemlich irritiert in den Westen. Simma wirkt wie ein Exot aus einer anderen Welt. Ein Bauer und ein Hippie, das sieht man ihm an. Aus heutiger Sicht war Simma seine eigene Marke. PR-Expertinnen und Strategen hätten womöglich ihre Freude.

Leitmotiv und Anliegen

"Als ich in den Landtag eingezogen bin, habe ich zwei Jahre gebraucht, bis ich die Füße auf den Boden bekommen habe", erinnert sich der 68-Jährige. "Das Schwierige war, die grundsätzlichen Vorstellungen in einzelne Schritte zu bringen, die gangbar sind." Bis 1989 blieb er und dann noch einmal von 1994 bis 1999, von 1990 bis 2004 war er in der Gemeinde Andelsbuch aktiv. Danach, da war er 50, kehrte er der Politik den Rücken zu und konzentrierte sich auf die Landwirtschaft, mit der er sich fast vollständig selbst versorgt. "Es hätte für die Grünen viele Möglichkeiten gegeben, wenn sie diese Spur auch mitgenommen hätten."

Mit der "Spur" meint Simma das ökosoziale Wirtschaften, das auf kleinere Einheiten setzt und so Energie- und Naturverbrauch verringert. Ein Leitmotiv und Anliegen. In Krisenzeiten, die nach Veränderung oder Umdenken rufen, gewinnen seine Ideen an Aktualität. Auch bei unserem Gespräch wird er mehrfach darauf zurückkommen.

Überm Birnbaum

"Das auf Wirtschaftswachstum beruhende System hat immer größere Teile des Wirtschaftens in die Geldwirtschaft abgezogen und drängt die unentgeltliche Subsistenzwirtschaft zurück", sagt Simma. Er plädiert für eine bessere Balance zwischen beiden und zitiert den Ökonomen Thomas Piketty. "Es hat ein Ausmaß erreicht, wo jene, die unter dem Meridianeinkommen verdienen, immer weniger bekommen, und jene, die darüber sind, immer mehr. Das wird sich schwer durchhalten lassen", sagt Simma.

Als Bauer kennt er die Landwirtschaft noch als "eine über die Jahre extrem effiziente Wirtschaftsweise". Und er nennt ein Beispiel: "Ich war bei einem Fest in Lustenau, da standen wir vor einem alten Birnbaum, und ich sage, das ist aber ein schöner Birnbaum. Sagt der Mann: ‚Der ist nicht nur schön und alt, er hat mir schon mehrere Tausend Kilo Birnen gebracht.‘ Ich habe mir ausgerechnet, zwei solche Bäume bringen die Jahresnahrung eines Menschen mit sehr geringem Kapital und Arbeitsaufwand. Das trifft für viele landwirtschaftliche Methoden zu. Wir haben aber eine Wirtschaftsweise entwickelt, die mit einem extrem hohen Arbeits- und Kapitalaufwand arbeitet."

Pippi und Janosch haben im Hause Simma einen Ehrenplatz. Priesching

Personalmangel auf der Alm

An der gegenwärtigen Wachstumswirtschaft übt er Kritik, ebenso am EU-Binnenmarkt. Mit Sorge beobachtet er den Personalmangel auf den Almen. "Wir arbeiten immer mehr und haben immer weniger Zeit", sagt Simma. Den Sommer über auf der Alm verbringen können nur noch wenige. "Es passiert mittlerweile oft, dass von der Alm ins Tal gependelt wird. Oben müssen sie melken und das Vieh versorgen, herunten müssen die Bauern heuen."

Das Problem zeichne sich seit Jahrzehnten ab. Und warum ist das so? Auch da hat Simma seine Theorie: Aufgrund einer radikalen Überbeschäftigung, die bei uns entstanden ist. Und jetzt redet sich der sanfte und grundfreundliche Mann doch ein wenig in Rage. "Unsere sogenannten Freizeitaktivitäten sind Teil der Kompensation eines überbordenden Arbeitseinsatzes. Das Spielerische ist aus dieser Welt vertrieben worden!", argumentiert er. "Das hängt einzig und allein damit zusammen, dass wir mit einem so hohen Kapitaleinsatz arbeiten! Dieses Kapital zieht permanent Arbeiter an, und die Arbeit folgt dem schnellen Vorteil. Wenn man sieht, wie teuer das Wohnen geworden ist: Wenn du dich für Privatbesitz entscheidest, bist du die nächsten zwanzig, dreißig Jahre angehalten zu funktionieren.

Er selbst steht jeden Tag zwischen fünf und sechs Uhr in der Früh auf. Früher ging er die Kühe versorgen, heute liest er gern auf der Bank in der Stube. Für die Almwirtschaft ist er Teil einer Gemeinschaft, deren Arbeit er koordiniert. Acht Bauern mit knapp 60 Kühen sind dabei, sechs davon sind die eigenen. Seit 50 Jahren ist er Teil dieses Zusammenschlusses, für ihn "ein wichtiger sozialer Ort".

"Wir sind der Geldwirtschaft auf den Leim gegangen, leider."

Seine Ideen will er noch in einem Buch aufschreiben: "Ich erwarte nicht, dass alles ganz anders wird, wenn das Buch erscheint. Aber für einige Leute könnte sich eine Möglichkeit eröffnen. Wir sind der Geldwirtschaft auf den Leim gegangen, leider."

Und die Grünen? Der heutigen Ausrichtung kann er naturgemäß nicht viel abgewinnen, wiewohl sein Herz "immer noch grün zu schlagen versucht", sagt Simma. "Ich würde mich schon sehr freuen, wenn sie manche Themen intensiver bearbeiten würden, aber das bräuchte einen langfristig angelegten, öffentlichen Diskurs. Den sehe ich im Moment nicht."

Und wie geht es dem linken Urgestein in der Vorstellung eines nächsten Bundeskanzlers Herbert Kickl? "In den Niederungen der Tagespolitik bin ich nicht mehr allzu sehr zu Hause", sagt Simma. "Ich möchte meine Kräfte für andere Dinge sparen."

Misslungene Raumgestaltung

Politisch Ruhe gibt Simma jedenfalls nicht. Die Entwicklung in der eigenen Region sieht er skeptisch: "Der Mittelwald ist am besten Wege, zum Rheintal zu werden", sagt Simma. Das Rheintal gilt hier als Negativbeispiel für misslungene Raumgestaltung, ist Inbegriff für planlose Verbauung und Zersiedelung. Zu Plänen, die die Region wälzt, vom Wälderexpress bis zur Seilbahn herauf, sagt er: "Hoffentlich nicht." Eine Bürgerinitiative kämpft gegen den Bau einer Veranstaltungshalle hier in Andelsbuch, Simma ist dabei.

Als Sonderling sieht er sich nicht. "Meine politischen Erfolge haben meinen Mitbürgern eine gewisse Anerkennung abgerungen. Ich habe gut damit zu leben gelernt, dass ich in gewissen Dingen andere Ansichten habe – und sie eigentlich auch."

Ein gutes Leben

Im Ort schätzt man Simmas Ideen, "gute Ansätze", findet ein Andelsbucher, der ihn als "angenehmen Gesprächspartner", beschreibt, obwohl man nicht immer einer Meinung sei. Müsse man ja auch nicht. "Man schätzt einander", sagt ein hiesiger Unternehmer.

"Es war ein gutes Leben mit den Leuten im Dorf und ist es noch immer", sagt Simma und sammelt seine Unterlagen zusammen. Jetzt geht er noch in den Stall, um die Kühe zu versorgen, danach bringt er Fleisch zum Selchen. Zum Abschied winkt Kaspanaze Simma. Wir werden vielleicht bald von ihm lesen. (Doris Priesching, 6.8.2023)