Sommerliche Winnetou-Spiele erfreuen sich ungebrochenen Zulaufs. Auch in Kollersdorf am Wagram kommen die Weißen tendenziell schlechter weg als die noch immer so genannten "Indianer"

Rasante Jagden durch die Arena, besonders im zweiten Teil von "Winnetou III" in Kollersdorf am Wagram. Helena Lea Manhartsberger

Am Wagram ist "Winnetou lebt" kein leerer Slogan: Der Apachenhäuptling darf nach seinem Tode nicht nur im weißen Nebel entrückt am Horizont erscheinen. Sein Darsteller Marco Valenta beruhigt das Publikum nach der Vorstellung auch mit einem herzhaften "Mir geht’s guat" aus der Arena. Das Publikum ist hörbar angetan.

Dieses Jahr wird in Kollersdorf bei Kirchdorf am Wagram Winnetou III gegeben, dem Charakter des Aufführungsorts angepasst. Die originale Handlung bis zum gewaltsamen, aber würdevollen Sterben Winnetous – für viele meiner Generation Anlass für die ersten bitteren Tränen, die man über einem Roman vergoss – ist demnach "frei nach Karl May" erzählt (Buch und Regie: Rochus Millauer). Die wichtigsten Zutaten sind da, das Apachengold, das Messer Winnetous und der Schurke Santer, Mörder von Winnetous Schwester Nscho-tschi und Intschu Tschuna, dem Vater beider. Schurke Santer wird am Ende in der Poststation quasi vaporisiert, sehr eindrucksvoll.

Das Filmtrio: Pierre Brice, Lex Barker und Marie Versini als Nscho-tschi. IMAGO/imagebroker

Die meisten jüngeren Menschen, die bei der Premiere am 29. Juli im Freilufttheater sitzen, kennen wohl weder das Buch noch den Film aus dem Jahr 1965. Aber der diktiert unweigerlich die Ästhetik für die Heldengestalten aller Winnetou-Aufgüsse seitdem. Hier darf Old Shatterhand (Erich Schmidt) immerhin Bart und kurzgeschorenes Haupthaar tragen. Winnetou ist als Typ festgelegt, da kommt man nicht aus. Die dankbarste Rolle ist immer der Westmann Sam Hawkens (saukomisch: Florian Huppmann), der seine Texte nicht wie die beiden Blutsbrüder mit priesterlich getragener Stimme sprechen muss.

Auch Musikzitate, vor allem Winnetous Auftrittsmusik, stammen aus dem Film: Die Musik als roter Faden und Stimmungsanzeiger hält die Szenenabfolge, die auf so einer großen Bühne wie der Arena notgedrungen lose ist, wie eine Klammer zusammen.

Klischees

Ebenfalls klassisch ist, dass der böse "Indianer" – lassen wir ihm die Anführungszeichen – eigentlich ein dummer ist. In der Weingegend (Roter Veltliner!) braucht er dazu nicht einmal Alkohol wie im berühmten Film: Red Cloud ist sozusagen naturblöd und geht – wie im Original – dem weißen Superbösewicht auf den Leim, der Winnetous Messer für einen Mord benützt, damit der intellektuell schlichte Häuptling auf den edlen Apachen losgeht. Kindergerecht werden hier keine Schlussfolgerungen impliziert: "Die Oglala denken doch, dass Winnetou den Schamanen ermordet hat", heißt es zur Sicherheit auch noch einmal nach begangener Tat. Weil ja Winnetous Messer im Schamanen steckt! Genau!

Lieber einmal zu viel erklärt als einmal zu wenig. Denn im zweiten Teil geht es recht rasant zu, fast 1000 Köpfe im Publikum – am Ende der Saison sollen es etwa 7000 sein – gehen nach rechts und nach links und wieder zurück. Gute und Böse flitzen mit ihren nervenstarken Rössern über den Sand. Die Pferde der Hauptdarsteller werden von Robert Schneider, der auch mitreitet, trainiert, die Reiterstatisten und -statistinnen bringen ihre eigenen mit. Hut ab! Geprobt wird ab April.

Gewaltiges Geballere

Das Geballere ist gewaltig, ein kleiner Bub lässt sich von seinem Vater, die Finger in beide Ohren gesteckt, abführen. Für die ganz Jungen ist es vielleicht etwas heftig – der Abend beginnt mit einem abgeschnittenen Ohr –, aber es gibt einen Tag der offenen Tür mit Kinderprogramm ganz ohne Schießerei. Und brutaler als in Grimms Märchen oder diversen Computerspielen geht es in Kollersdorf am Wagram auch nicht zu.

Generell scheinen die Weißen in ihrer Bösartigkeit schlechter wegzukommen als die "Indianer" – und eindeutig die Frauen besser als die Männer, was Stärke, meist auch Klugheit betrifft. Auch die Mutter der beiden Slapstickfiguren, die zur Entspannung eingebaut sind, hat die Hosen an. Und die Schamanentochter lässt sich von Red Cloud den Mund – und das Hirn! – nicht verbieten. Winnetou fehlen in der Arena mangels Stunts die fast übernatürlichen Kräfte, die ihn zum popkulturellen Vorfahren von Figuren von Superman bis James Bond machten. Das Nachdenkliche überwiegt, das Sterbliche.

Eröffnung der Winnetouspiele 'Winnetou III' in der Arena Wagram in Kollersdorf. Helena Manhartsberger

Blutsbrüder wie wir

Die Gretchenfrage – "Nun sag, wie hast du’s mit der Religion" – im Moment des Todes wird zeitgeistig elegant beantwortet. Hoffentlich richtig mitgeschrieben: "Winnetou glaubt, dass Gott und Manitou dasselbe Wesen sind oder Blutsbrüder wie wir." Im Film 1965 hörte der Sterbende nur die Glocken läuten, während Karl May im Buch der Zeit, in der er lebt, Tribut zollt: "Schar-lih, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ. Leb wohl." Und die alte Schmetterhand freut sich, dass sein Blutsbruder das Seelenheil errungen hat.

Was nicht nur mich als Kind gehörig gewurmt hat. Da sitzt man selbst in der Klosterschule, und dann wird einem auch noch der edle Wilde bekehrt! Meine Reaktion war damit ganz genau das Gegenteil von dem, was heute der Generation von Karl May lesenden Kindern von damals unterstellt wird, nämlich, dass sie folgsam dem paternalistischen christlich-westlichen Hegemonialdenken folgten. Ein gleichaltriger Freund erzählt mir über seine blanke Enttäuschung, dass Nscho-tschi sich der westlichen Kultur annähern will, um Old Shatterhand zu gefallen. Und dass der weiße Trottel nicht sofort klarstellt, dass sie das gar nicht nötig hat!

Der berühmte "Indianer", "selbstlos und ohne Falsch", reitet – und stirbt am Ende – noch immer. Aber er erscheint entrückt im Nebel am Horizont. Helena Manhartsberger

Lebendiger Mythos

Unsere damalige Buchfassung – kindergerecht eingedampft, in malerische, dicke Buchdeckel eingebettet, alte Ausgaben in Frakturschrift – mit Karl Mays Original zu vergleichen überstieg den Ehrgeiz dieser Recherche. Nur so viel: Winnetou III ungekürzt ist dick und in Habitus und Sprache auf die Dauer schwer erträglich, das Cover der billigen Neuauflage ist potthässlich.

Und die Winnetou-Filme? Karl-May-Verteidiger Konrad Paul Liessmann nannte sie in einem Interview einmal "parasitär", sie "naschen am Winnetou-Mythos". Das gilt selbstverständlich durch die Bank für alle Reenactments. Aber das ist ja nicht der Vorwurf der Gegner und Gegnerinnen, sondern kulturelle Aneignung, Projektionen über andere Kulturen fürs eigene Amüsement. Vergleichbar Puccinis Madame Butterfly bei den Bregenzer Festspielen oder Verdis Aida auf der Burg Gars? Ja, Kunstfiguren – aus denen das Publikum keine Schlüsse zieht als höchstens über die Zeit, in der sie kreiert wurden. Man sollte es nicht notorisch unterschätzen.

Kinder verfügen heute über ein viel größeres Superheldenangebot als früher. Helena Lea Manhartsberger

Das Nachspielen im Garten

Reenactment, Nachstellen, Nachspielen, nicht nur bei Winnetou-Festen aller Art, das machten wir auch als Kinder im Garten, viele meiner Generation. Altersgenossen können da schon ins Schwärmen geraten. Wie viele Blutsbrüder und -schwestern, die sich längst aus den Augen verloren haben, laufen wohl durch die deutschsprachigen Lande? Unsere Gewehre waren Astgabeln. Aber der Kleine, dem ich in der Pause auf der angenehmen Grünfläche vor dem Arenazelt ein Kompliment für seine Plastikdonnerbüchse mache, erklärt mir sehr ernsthaft, dass er nur mit Luft schieße. Kinder kennen sich eben aus.

Liessmann, den Journalisten Armin Wolf oder den Orientalisten (Selbstbezeichnung) Walter Posch, einen Spezialisten für die Kurden – auch ein Thema des überaus fruchtbaren Hochstaplers Karl May –, wird man in Kollersdorf natürlich nicht antreffen. Die "Winnetou lebt"-Fraktion hat aber durchaus ihre gewichtigen Vertreter. Liessmann empörte sich, als der Ravensburger-Verlag 2022 zwei (den Winnetou-Stoff kannibalisierende) Kinderbücher aus seinem Programm nahm, dass "Karl May und seine Indianer einem rassistischen und kolonialistischen Narrativ unterworfen" würden. Dass das vom Fantasie-Abenteurer May entworfene Bild nicht mit der Realität übereinstimme, sei "das dümmste aller Argumente". In der Tat, es wäre das Ende jeder Literatur.

Kein Autor, keine Autorin bleibt von den Meinungen – und Fehlern – seiner oder ihrer Zeit unberührt, und schon gar nicht von der Sprache. Es ist nicht nötig, sich an ihr festzuklammern, sie ändert sich (immer), ja, der Begriff "Indianer" ist lange obsolet. Der Winnetou in Kollersdorf sagt vielleicht ein bisschen zu oft "rote Schwester", man muss es den Kids ja nicht unbedingt eintrichtern. Dass die Menschen, die die Diskussionen darüber nicht einmal mitbekommen, rassistischer sind als andere, darf bezweifelt werden.

Ob wir als Kinder Mays Zivilisationskritik rezipiert haben, ist heute schwer zu sagen. Zu sehr haben wir sie inzwischen verinnerlicht. Der Vielschreiber war in dieser Beziehung jedoch ein Pionier. Sogar der einfach gestrickte Winnetou III-Film kommt nicht darum herum: Zeitenwende, eine bedrohte indigene Kultur und Natur, das böse Öl. Und Winnetou mittendrin als der echte Humanist, "selbstlos und ohne Falsch". Ein fiktiver Guter.

Für uns Mädchen war Winnetou auch ein Ankommen in der Bubenwelt. Was haben wir zu der Zeit sonst gelesen, was waren die ersten dickeren Bücher? Als Internatskind kam ich Nesthäkchen nicht aus, das Manitouseidank keine Spuren hinterlassen hat. Ein paar heimlich entliehene schwülstige Romane mit ersten Liebesszenen aus dem Bücherkasten meiner Omama. Ein Buch mit echten Wilderer-Mordfällen aus dem meines Vaters, das ein paar unruhige Nächte verursachte. Subversive Kinderbücher, aufmüpfige Mädels, die gab es aber leider erst später. Am Wagram sind sie längst angekommen, dort fetzen sie halsbrecherisch als das stolze Volk der Mescaleros, äh Mescaleras, durch die Arena. (Gudrun Harrer, 6.8.2023)