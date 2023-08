Der Krater in Vals hat eine Größe von zehn mal zehn Metern. Abgesehen vom Flurschaden kamen weder Personen noch Gebäude zu Schaden

Ein Sprengstoffexperte der Polizei konnte als Explosionsursache eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ausmachen. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Vals – In der kleinen Tiroler Gemeinde Vals (Bezirk Innsbruck-Land) hat sich am Samstag um 8.42 Uhr auf einem Feld eine heftige Explosion ereignet. Die Polizei stellte einen bis zu drei Meter tiefen und etwa zehn mal zehn Meter großen Krater fest. Ein hinzugezogener Sprengstoffexperte der Polizei konnte noch am Vormittag als Ursache eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ausmachen.

Laut einer Stellungnahme des Einsatzleiters im ORF Tirol vermutet der Sprengstoffexperte, dass der Langzeitzünder der Fliegerbombe selbstständig detoniert ist, nachdem heftige Regenfälle zu Erdbewegungen geführt hatten.

Die Explosion war auch vom Österreichischen Erdbebendienst mit einer Magnitude von 1,7 registriert worden. Unmittelbar danach waren zeitgleich mehrere Notrufe eingegangen, die auch von einer starken Rauchentwicklung berichtet hatten. Abgesehen vom Flurschaden kamen weder Personen noch Gebäude zu Schaden. (APA, 5.8.2023)