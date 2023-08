Frankreich will Ecowas-Bemühungen gegen den Putsch unterstützen. Die Militärjunta im Niger hat indes einen neuen Chef der Streitkräfte ernannt

Frankreich lässt sein Militär im Niger. APA/AFP/BERTRAND GUAY

Niamey - Frankreich will nach dem Putsch im Niger sein Militär in dem westafrikanischen Land lassen. Ein möglicher Abzug der Soldaten stünde nicht auf der Tagesordnung, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna am Samstag dem Radiosender "France Info". Die neue Junta hatte nach dem Staatsstreich vergangener Woche die militärische Zusammenarbeit mit der einstigen Kolonialmacht aufgekündigt.

Frankreich hat dort mehr als 1.000 Soldaten stationiert, unter anderem zur Bekämpfung islamistischer Terrormilizen in der Sahelzone. Die Lage für die französischen Streitkräfte sei ruhig, präzisierte Colonna. Staatsstreiche seien nicht mehr angemessen, es sei an der Zeit, ihnen ein Ende zu setzen, erklärte sie weiter.

Im Niger hatten Offiziere der Präsidialgarde den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Zum neuen Machthaber hatte sich kurz danach der Kommandant der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tiani, ernannt.

Ecowas-Ultimatum

Die Putschisten hätten noch etwas Zeit, die Macht zurückzugeben, betonte Colonna. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hatte den neuen Machthabern am vergangenen Sonntag ein siebentägiges Ultimatum gestellt mit der Forderung, Bazoum wieder einzusetzen und der Drohung einer militärischen Intervention nach Ablauf der Frist.

Man müsse die Drohung dieser Länder sehr ernst nehmen, es gäbe Vorbereitungen in dieser Richtung, sagte die französische Ministerin. Auf die Frage nach möglichen Hilfen aus Frankreich antwortete sie: So weit sei es noch nicht.

Laut Reuters hieß es aus dem französischen Außenministerium am Samstag, Frankreich werde Bemühungen von Ecowas-Staaten zum Scheitern des Putsches entschieden unterstützen. Außenministerin Colonna sei mit dem entmachteten nigrischen Ministerpräsidenten Ouhoumoudou Mahamadou und dem Botschafter des Landes zusammengetroffen. Ob die Unterstützung auch militärische Mittel umfassen soll, wurde nicht mitgeteilt.

Militärjunta besetzt Positionen neu

Nigers Junta hat indes wichtige Positionen bei den Streitkräften neu besetzt. Wie der Sprecher der Militärmachthaber am Freitagabend im Fernsehen mitteilte, wird Putschgeneral Moussa Salao Barmou neuer Stabschef der Streitkräfte. Zuvor war Barmou Chef der Spezialeinsatzkräfte und führender Kopf hinter dem Putsch vor gut einer Woche. Neben Barmou seien auch weitere wichtige Positionen im Heer und der Luftwaffe mit Getreuen der Putschisten besetzt worden. (APA, red, 5.8.2023)