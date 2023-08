Die Generalprobe für die Champions-League-Qualifikation gegen PSV Eindhoven ist mit Bravour geglückt. Die Grazer stehen an der Tabellenspitze

Sturm-Trainer Christian Ilzer heizt seiner Mannschaft ein. Mit Erfolg. APA/ERWIN SCHERIAU

Graz - Sturm Graz hat den Auftaktsieg gegen die Wiener Austria bestätigt und in der zweiten Bundesliga-Runde mit dem LASK ein vermeintlich noch größeres Kaliber besiegt. Die Elf von Christian Ilzer setzte sich am Samstag zuhause mit 2:0 (1:0) durch und tankte damit weiteres Selbstvertrauen für die Champions-League-Qualifikation bei PSV Eindhoven am Dienstag. Den verdienten Sieg fixierten Tomi Horvat (27.) und Neo-Stürmer Szymon Wlodarczyk (77.) mit seinem zweiten Liga-Treffer.

Der LASK hingegen, der in der Vorwoche beim 1:1 gegen Rapid erst in der Nachspielzeit die Niederlage abgewendet hatte, wurde seinem Ruf als Dritter der vergangenen Saison einmal mehr nicht gerecht. Der neue Trainer Thomas Sageder wartet noch auf seinen ersten Sieg im Oberhaus. Den visieren die Athletiker nun am Samstag kommender Woche im Linzer Derby gegen Aufsteiger Blau-Weiß an.

Tomi Horvat traf in der 27. Minute für Sturm Graz. APA/ERWIN SCHERIAU

In Graz wurde bei Sturm der angeschlagene Alexander Prass durch Horvat ersetzt, vorne stürmte William Böving anstelle von Manprit Sarkaria. Der war nach einer Oberschenkel-Blessur gegen die Austria erst im Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und wurde so wie Prass nicht zuletzt im Hinblick auf Eindhoven geschont.

LASK-Coach Sageder rotierte an sechs Positionen. In der Verteidigung ersetzte Andres Andrade den angeschlagenen Torschützen gegen Rapid, Felix Luckeneder, auch Branko Jovicic fehlte nach einer leichten Gehirnerschütterung. Sein Nebenmann im zentralen Mittelfeld, Peter Michorl, saß nur auf Bank, anstelle der beiden agierten die beiden Ex-Sturm-Kicker Sascha Horvath und Ivan Ljubic. In der Offensive fiel vor allem die Absenz von Keito Nakamura auf. Der offenbar auf einen möglichen Wechsel konzentrierte Japaner stand nicht im Kader und verhalf Lenny Pintor zu seinem Startelfdebüt.

William Boving Vick und Torschütze Szymon Wlodarczyk klatschen nach dem 2:0 ab. APA/ERWIN SCHERIAU

Der Rasen präsentierte sich trotz der starken Regenfälle in gutem Zustand, auch während der Partie "schüttete" es phasenweise wie aus Kübeln. Vor fast ausverkauftem Haus mangelte es Sturm nach einem ersten Abtasten mit vielen Zweikämpfen vorerst noch an Präzision im Umschalten, nach gut 20 Minuten hatten die Blackys das Geschehen aber im Griff und kamen zu mehreren Chancen. Noch verfehlte Horvat aus der Distanz (22.) und konnte Andrade nach Otar Kiteishvilis Schuss den von Tobias Lawal parierten Abpraller knapp vor Wlodarczyk klären (24.).

Schließlich schüttelte Horvat nach geklärtem Eckball einen Prachtschuss aus rund 25 Metern knapp unter die Latte aus dem Fuß, Lawal war machtlos. Kurz darauf vergab Kiteishvili aus 15 Metern per Flachschuss knapp am langen Eck vorbei die Möglichkeit auf das 2:0, unmittelbar vor der Pause versäumte Wlodarczyk aus guter Position dasselbe (44.). Der bis zum 0:1 offensiv nicht vorhandene LASK zeigte nach dem Rückstand zumindest eine kleine Reaktion und hatte schließlich Pech, dass ein Stoßen von David Schnegg gegen Solospitze Moussa Kone im Strafraum ungeahndet blieb (36.) - wohl, weil der Aktion ein Foul von Kone an Gregory Wüthrich vorangegangen war.

Die Sieger verabschieden sich von ihren Fans. APA/ERWIN SCHERIAU

Der LASK präsentierte sich nach dem Seitenwechsel zweikampfstärker, kam aufgrund spielerischer Mängel freilich weiter zu keinen nennenswerten Möglichkeiten. Sturm hatte das Geschehen unter Kontrolle, erarbeitete sich aber seinerseits kaum Chancen und hielt den Gegner so am Leben. Im Finish setzten die Hausherren die Gäste schließlich aber doch K.o. Nach Ballverlust des LASK im Aufbau schloss Wlodarczyk eine schöne Kombination über mehrere Station mit dem 2:0 ab. (APA; 5.8.2023)

Fußball-Bundesliga (2. Runde):

SK Sturm Graz - LASK 2:0 (1:0)

Graz, Merkur-Arena, 13.205, SR Gishamer

Tore:

1:0 (27.) Horvat

2:0 (77.) Wlodarczyk

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kiteishvili (81. Serrano), Horvat (62. Teixeira) - Böving, Wlodarczyk (90. Fuseini)

LASK: Lawal - Stojkovic, Ziereis, Andrade, Renner - Horvath (81. Ljubicic), Ljubic (75. Michorl) - Goiginger (58. Flecker), Zulj, Pintor (58. Usor) - Kone (46. Mustapha)

Gelbe Karten: Kiteishvili bzw. Ljubic, Stojkovic, Mustapha