Warum liegt hier Schnee? Winterdiensteinsatz im Sommer wegen Hagelbergen in Süddeutschland

In Reutlingen in Baden-Württemberg hat ein heftiges Gewitter mit Hagel dafür gesorgt, dass mitten im Sommer Schneepflüge und Streufahrzeuge im Einsatz waren. Ganze Berge an Hagel wurden abtransportiert