In Form: Stefanos Tsitsipas. AFP/ALFREDO ESTRELLA

Los Cabos - Stefanos Tsitsipas hat am Samstag über seinen ersten Turniersieg im Jahr 2023 jubeln können. Der topgesetzte Grieche wurde seiner Favoritenrolle im Finale des Hartplatzevents in Los Cabos gerecht, setzte sich gegen den Australier Alex de Minaur glatt in zwei Sätzen mit 6:3,6:4 durch.

Nach seinem zehnten Karriere-Erfolg auf der ATP-Tour wird sich der 24-Jährige am Montag in der Weltrangliste von Platz fünf auf vier nach vorne schieben. (APA, 6.8.2023)