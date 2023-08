Die jüngste Ankündigung von Bundeskanzler Karl Nehammer, Bargeld in der Verfassung verankern zu wollen, wird derzeit zu Unrecht als plumpe Reaktion auf schlechte Umfragewerte für die Kanzlerpartei gewertet. Die Forderung nach einer Absicherung von Bargeld in der Verfassung wird ins Lächerliche gezogen, ohne dass man – so würde es die gebotene neutrale Auseinandersetzung mit diesem heiklen Thema gebieten – über verfassungs- und unionsrechtliche Hintergründe reflektiert. Denn selbst die EU-Kommission geht in ihrem vor wenigen Wochen veröffentlichten "Single Currency Package", in dem unter anderem die Schaffung eines digitalen Euro vorgesehen ist, davon aus, dass hier durchaus Regelungslücken bestehen.

Populismus, sagt die SPÖ. Ideendiebstahl die FPÖ. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer will Bargeld jetzt in der Verfassung verankern. Getty Images / Dirk Rietschel

Am 28. Juni präsentierte die EU-Kommission neben ihrem Vorschlag für einen digitalen Euro auch noch einen weiteren Verordnungsvorschlag für "Euro-Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel": Damit soll die Rolle des Bargelds gewahrt und sichergestellt bleiben. Dieser Vorschlag stützt sich auf Artikel 133 im Vertrag über die Arbeitsweise in der Europäischen Union (AEUV), der dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Gesetzgebungskompetenz für alle Maßnahmen gibt, "die für die Verwendung des Euro als einheitliche Währung erforderlich sind".

Die Formulierung "Verwendung des Euro" wird zwar unterschiedlich, insgesamt aber weit verstanden. So sollen darunter etwa auch alle Regelungen fallen, "die den Euro als Währung in seiner Einheitlichkeit und Integrität schützen und seine praktische Nutzung als einheitliche Währung im Wirtschaftsverkehr der Euro-Teilnehmerstaaten ermöglichen", so schreibt zumindest Martin Selmayr, der aktuelle Leiter der EU-Kommissionsvertretung in Wien, in einem der führenden EU-Rechtskommentare. Andere sehen das nicht so weit – dort ist lediglich etwa von Maßnahmen gegen Geldfälschung die Rede.

Keine EU-Kompetenz

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gemäß Artikel 128 Absatz 1 AEUV zwar das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Euro-Banknoten zu bewilligen. Aber eben nur Banknoten. Die Ausgabe von Euro-Münzen erfolgt bekanntlich weiterhin durch die Mitgliedstaaten. Welche Menge an Münzen ausgegeben werden darf, unterliegt dabei aber auch der Zustimmung durch die EZB. Die Abschaffung von Bargeld wäre weder auf Basis von Artikel 133 noch Artikel 128 möglich und somit keine EU-Kompetenz. Dies würde in die alleinige Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten fallen. Die EU-Kommission versucht mit ihrem aktuellen Vorschlag jedoch rechtliche Fakten zu schaffen, die ihr so nicht zustehen.

Aktuell sind übrigens nur Euro-Banknoten und Münzen gesetzliches Zahlungsmittel. Der Begriff des "gesetzlichen Zahlungsmittels" ist in der EU nicht definiert. Nach einer Kommissionsempfehlung aus dem Jahr 2010 soll der Status der Euro-Banknoten als gesetzliches Zahlungsmittel allerdings einen Annahmezwang zur Folge haben. Auch hier wäre längst eine klare einheitliche rechtliche Lösung anzustreben.

Annahme sichern

Mit dem Kommissionsvorschlag "Euro-Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel" soll jedenfalls gewährleistet werden, dass Bargeld im gesamten Euro-Währungsgebiet auch in Zukunft weithin angenommen wird und ein ausreichender Zugang zu Bargeld besteht. Die EU-Mitgliedstaaten sollen – wenn der EU-Vorschlag dann einmal in Kraft tritt – eine breite Akzeptanz von Barzahlungen sowie einen ausreichenden und effektiven Zugang zu Bargeld gewährleisten. Sie werden verpflichtet sein, die Lage zu beobachten, darüber Bericht zu erstatten und Maßnahmen zu ergreifen, um möglicherweise festgestellte Probleme zu beheben. Die EU-Kommission könnte dann bei Bedarf auch eingreifen und Maßnahmen vorgeben.

Man könnte einwenden, dass mit der Ankündigung von Bundeskanzler Nehammer, all diesen EU-Vorhaben einfach vorgegriffen würde und etwas innerstaatlich beschlossen werden soll, was auf EU-Ebene sowieso demnächst passieren wird. Wie oben dargestellt, ist die EU-Rechtsgrundlage aber gar nicht so klar, und die EU-Kommission nützt mit ihrem Vorschlag wohl eher die Gunst der Stunde, um Kompetenzen für die Zukunft klarzustellen.

Warum nicht?

Warum aber soll in dieser Situation Österreich nicht auf Nummer sicher gehen und in einer Art Staatsziel-Verankerung klarstellen, dass es weiterhin Bargeld geben wird, man seine bevorzugte Zahlungsmethode frei wählen kann und der Zugang zu grundlegenden Bargelddiensten gewährleistet bleibt? Die Slowakei hat das vor einem Monat bereits getan. Und laut jüngsten Umfragen wünschen sich 65 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, dass Bargeld in der Verfassung verankert wird. Warum also nicht einfach einmal diesem Wunsch entsprechen und dabei auch gleich ein paar offene Rechtsfragen und Zuständigkeiten abschließend klären? (Stefan Brocza, 7.8.2023)