Kann es sein, dass das Schicksal der Welt am Wohlergehen des zur Familie der Seehasen gehörenden Lumpfischs hängt? Ja, das kann sein. imago/Olaf Wagner

Die Zukunft ist für die Fisch’ Der britische Autor Ned Beauman hat mit "Der Gemeine Lumpfisch" eine beißende Satire geschaffen. In der geht es in naher Zukunft um Klimakatastrophe, Artensterben und darum, dass die Welt untergeht. Die meisten von uns werden die totale Sonnenfinsternis in Mitteleuropa am 3. September 2081 ja nicht mehr erleben. Eine drängende Frage der älteren Bevölkerung bleibt allerdings offen: Was passiert bis dahin mit der Natur? Von wegen, die Zukunft ist so strahlend hell, dass ich Sonnenbrillen tragen muss. Und wie wird es dann wohl dem Gemeinen Lumpfisch ergehen?! Diejenigen, die es bis dahin schaffen, können auch nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass dann ein Leben außerhalb eines Bunkers oder Aquariums noch möglich ist. Ein Lumpfisch braucht laut Fachwelt immerhin ein Becken von mindestens 2500 Liter Wasser!

Der britische Autor Ned Beauman wendet sich in seinem in naher Zukunft spielenden Roman Der Gemeine Lumpfisch einem bis in 850 Meter Meerestiefe vorkommenden, uns bisher nur wenig bekannten "plumpen Bodenfisch" zu, der zur Familie der Seehasen gehört. Er wird derzeit noch in der Fischzucht als "Putzerfisch" eingesetzt, um Antibiotika zu sparen und Lachse vor Lachsläusen zu schützen.

Naturschutz mit Giftmüll

"Paradiese der Tiere" spielt es allerdings in diesem Roman schon lange nicht mehr. Die Erde hat sich in der Zukunft um zwei Grad erwärmt – und das Anthropozän ist längst in die Tiefsee vorgestoßen, um dort bezüglich verbliebener Bodenschätze Raubbau zu treiben. An Land üben sich derweil globale Konzerne wie etwa die imaginäre Brahmasamudran Mining Company in Greenwashing. Man kauft sich mit "Auslöschungszertifikaten" bezüglich der Umweltzerstörung und der Ausrottung bedrohter Tierarten frei, indem man etwa medienwirksam Naturschutzgebiete betreibt. Dass dort heimlich Giftmüll vergraben wird, steht auf einem anderen Blatt. Es darf dort ja sowieso kein Mensch wegen der unberührten Natur hinein.

Umwelt ist unverträglich

So ein für das Wohl der Firma und sich selbst sorgender "Umweltverträglichkeitskoordinator" ist der Romanprotagonist Mark Halyard. Er hat sich allerdings mit einem Insidergeschäft bezüglich vermeintlicher Käufe von Lumpfisch-Zertifikaten etwas verspekuliert. Der Tiefseebergbau in einem Gebiet in der Ostsee auf der Suche nach Ferromanganknollen hat schon begonnen, bevor man einige lebende Exemplare der seltenen Fischart sichern konnte und bevor Tierverhaltensexpertin Karin Resaint einen Lumpfisch darauf untersuchte, ob es sich um ein auffällig intelligentes, also schützenswertes Tier handle, auf das die Menschheit nicht verzichten könne.

Beziehungsweise existieren spätestens seit der Ausrottung des weltweit geheiligten Pandabären seitens der Chinesen DNA-Datenbanken, mit denen man ausgestorbene Tiere zu klonen vermag. Dafür aber ist natürlich ein lebendes Exemplar vonnöten – und es ist teuer und extrem kompliziert, kluge Tiere zu replizieren.

Biodatenbanken sprengen

Klimaaktivistinnen haben sich in dieser Zukunft radikalisiert. Um der Menschheit drei Minuten vor zwölf endlich doch noch die Augen zu öffnen, hacken sie oder jagen sie Biodatenbanken in die Luft. Selbstverständlich ist auch der Lumpfisch irgendwie davon betroffen. Diese Szenarien, in denen sich die Reichen aufgrund der Klimakatastrophe bald in geschützten Communitys in der Arktis verschanzen werden und die Lebensmittel unserer Kindheit, zum Beispiel Fleisch oder Kaffee, unleistbar geworden sind, sind nicht dafür prädestiniert, gute Laune zu verbreiten.

Ned Beauman als absolut illusionsloser Autor hat dafür allerdings das Format der, wie sagt man, beißenden Satire gewählt. Während man weiß, dass das alles schon bald sehr wahr werden wird, muss man beim Gemeinen Lumpfisch sehr oft lauthals lachen. Das ist eine große Kunst. Man kann auch sagen: Das ist Galgenhumor. (Christian Schachinger, 7.8.2023)