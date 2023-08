Die erste Premiere bei den Festwochen für Alte Musik überzeugte sowohl in der Inszenierung als auch mit der musikalischen Umsetzung: Doppelgold

Antonio Vivaldis sportive Oper 'L'Olimpiade'' im Rahmen der '47. Festwochen der Alten Musik' in Innsbruck. APA/ALTEMUSIK.AT/BIRGIT GUFLER

"Die Liebe ist ein seltsames Spiel", klärte Connie Francis 1960 singend die deutschsprachige Welt auf, "sie kommt und geht von einem zum andern." Um die Unbeständigkeit der menschlichen Zuwendung wusste seinerzeit auch Pietro Metastasio. In einem Libretto des Top-Writers der barocken Oper ereignen sich durchschnittlich mehr emotionale Wechselfälle als in einer kompletten Staffel der Streamingserie Bridgerton.

Metastasios Textbuch für L’Olimpiade machte nach der Vertonung durch Antonio Caldara für den Hof von Kaiser Karl VI. flugs international Karriere, mehr als 50 Komponisten nahmen sich in weiterer Folge des guten Stoffes an. Worum geht’s? Da gibt es einmal den kretischen Prinzen Licida, der einst Feuer und Flamme für seine Landsfrau Argene war. Doch nachdem sein Vater die nicht standesgemäße Geliebte von der Insel verbannen ließ, findet Licidas Begehren schnell ein neues Ziel: Aristea, die Tochter von Clistene, dem König von Sikyon.

Da trifft es sich gut, dass Clistene seine Tochter dem Sieger der Olympischen Spiele als fleischliche Beigabe versprochen hat. Blöd nur, dass Licida höchstens als Sofakartoffel Bella Figura macht, nicht aber im sportlichen Wettstreit. Also soll sich sein Freund Megacle an seiner Stelle messen. Megacle gewinnt für den Freund auch prompt den Wettkampf, doch nun beginnen die emotionalen Irrungen und Wirrungen erst recht, lieben sich Megacle und Aristea doch ganz superheftig.

Schmuckwert der Koloraturen

Zu Beginn seiner Ära als künstlerischer Leiter der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik hat Alessandro De Marchi Pergolesis musikalische Umsetzung des Metastasio-Librettos auf den Spielplan gesetzt, als Beispiel für die Neapolitanische Schule der italienischen Oper. 13 Jahre später beendet der Römer sein Wirken in Tirol nun mit Antonio Vivaldis L’Olimpiade. Der "prete rosso" wirkte bekanntlich in Venedig, wo man etwas schnörkelärmer zu musizieren pflegte als zu den Füßen des Vesuvs.

Doch an Schmuckwerk der Koloraturen gibt es auch bei Vivaldi genug, allen voran hat Bruno de Sá reichlich Gurgelgymnastik zu betreiben. Als Licidas Erzieher (und Adoptionsvermittler an den kretischen König) Aminta klettert sein Sopran (sic!) flink die Tonleitern rauf und runter – etwa als er im zweiten Akt die Menschen mit Schiffen vergleicht, denen im Sturm der Leidenschaften gern der Steuermann mit Namen Verstand abhandenkommt. (Metastasio war der oberste Schöpfergott im Reich der metaphorischen Bildwelten.)

Gefällt de Sás Sopran mit mädchenhaft leichter Beweglichkeit, so kann Bejun Mehtas Countertenor (als Licida) auch mit durchsetzungsfähiger Drastik punkten. Im Piano weich, bei den erregten Spitzentönen eher blechern und grell sein Kollege Raffaele Pe als Sportskanone Megacle. Mit einem sinnlichen Contralto begeistert Margherita Maria Sala (Aristea), mitfühlend Benedetta Mazzucato als Argene. Sie alle werden von De Marchi und dem Festwochenorchester auf homogene, feingliedrige Art und Weise umhegt und umsorgt. Zärtliche, liebkosende Momente gelingen in den ruhigen Arien, etwa Licidas Larghetto Mentre dormi, Amor fomenti.

Dass Barockmusik und Rockmusik mehr gemeinsam haben können als neun Buchstaben, merkt man bei De Marchi leider nur selten. Das eigentliche Wunder ist aber, dass man im Tiroler Landestheater bei der ersten Opernpremiere der Innsbrucker Festwochen – endlich! – einmal nicht die Augen niederschlagen muss. Inspiriert von der Kameradschaft zwischen Jesse Owens und dem deutschen Weitspringer Luz Long bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, hat Stefano Vizioli L’Olimpiade in diese Zeit verlegt. Im gefälligen, wandelbaren Ambiente von Emanuele Sinisi und den stilsicheren Kostümen von Anna Maria Heinreich wird also nicht nur geliebt, gelitten und abgrundtief verzweifelt, sondern auch gesportelt.

Zu den Da-capo-Teilen der Da-capo-Arien fallen Vizioli immer unterhaltsame szenische Beigaben ein; der Italiener weiß aber auch, dem Publikum nach szenischer Aktivität wieder Phasen regenerativer Ruhe zu gewähren. Vitaler Applaus für ein barockes Gesamtkunstwerk in der zweifachen Olympiastadt Innsbruck. (Stefan Ender, 6.8.2023)