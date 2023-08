Eine Sache ändert sich nie: Was die FPÖ in der Opposition fordert und in der Regierung tut, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe

FPÖ-Chef Herbert Kickl fordert also, dass die von der türkis-grünen Regierung ausgerufene Nulllohnrunde für Spitzenpolitikerinnen und -politiker im Bund auch auf die Landesebene ausgeweitet wird. Das ist nicht weiter überraschend, lassen sich dadurch doch ein paar billige Punkte bei dem unter der Inflation leidenden Wahlvolk einheimsen.

Geht es um eine Nulllohnrunde auf Landesebene, hat Bundesobmann Herbert Kickl (FPÖ) die Rechnung ohne seine blauen Parteifreundinnen und -freunde in den Ländern gemacht. APA / Werner Kerschbaummayr

Attacke gegen Parteifreunde

Die Rechnung hat der FPÖ-Chef allerdings ohne seine blauen Parteifreundinnen und -freunde in den Ländern gemacht. Mittlerweile sitzen die Freiheitlichen in drei Landesregierungen – und diesen schmeckt überhaupt nicht, dass ihre Gehälter nicht an die Inflation angepasst werden sollen. Und so verkündete die FPÖ in Oberösterreich und Salzburg in trauter Einigkeit mit ihrem Koalitionspartner ÖVP, dass die Bezüge erhöht werden. Das veranlasste Kickl am Wochenende schließlich dazu, öffentlich gegen seine Parteifreunde auszureiten.

Natürlich ist es scheinheilig, dass die FPÖ in der Opposition – ob im Bund oder in den Ländern – eine Nulllohnrunde fordert, dann eine solche aber nicht umsetzt, wenn sie selbst an den Schalthebeln der Macht sitzt. Das zeigt sich nun eindrücklich in Oberösterreich und Salzburg. Und auch in Niederösterreich, dem dritten Bundesland, in dem die FPÖ mitregiert, dürfte es zu einer Erhöhung der Gehälter kommen.

Noch scheinheiliger ist allerdings, dass just Kickl, dem ein Abgeordnetengehalt nie genug war und der sich über ein Jahrzehnt zusätzlich ein immer an die Inflation angepasstes Parteigehalt für seine Tätigkeit als Generalsekretär auszahlen ließ, nun von anderen fordert, auf ein paar Hunderter zu verzichten.

Mut zum Widerspruch

Neu ist, dass jene blauen Landesparteien, die regieren, dadurch offenbar an Selbstbewusstsein gewinnen und sich trauen, ihrem Chef zu widersprechen. Eine Sache ändert sich dagegen nie: Was die FPÖ in der Opposition fordert und in der Regierung tut, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. (Sandra Schieder, 7.8.2023)