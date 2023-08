1963 war für Großbritannien ein Jahr des Wandels. Die Regierung des konservativen Premiers Harold Macmillan lag nach dem peinlichen Rücktritt des Verteidigungsministers wegen einer Sexaffäre in den letzten Zügen. Auch außenpolitisch gelang nichts: Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle legte sein Veto gegen den britischen Beitritt zur damaligen EWG ein, eine Kolonie nach der anderen verlangte und erhielt die Unabhängigkeit. So sehr das Establishment schwächelte, so selbstbewusst gab sich die junge, konsumorientierte Generation. Deren Symbolfiguren begannen im gleichen Jahr ihren weltweiten Triumphzug: Die Beatles verkörperten mit hinreißender Musik und frechen Sprüchen im Liverpooler Akzent die Respektlosigkeit vor Autoritäten aller Art.

In diese Atmosphäre des Umbruchs platzte mitten im Hochsommer die Nachricht über einen sensationellen Raub. Am frühen Morgen des 8. August brachte eine 15-köpfige Gruppe maskierter Berufsverbrecher in Blaumännern den Postzug von Glasgow nach London-Euston bei Chessington (Grafschaft Buckingham) mit einem einfachen Trick zum Stehen: Über das grüne Signal stülpten die Räuber einen Handschuh, das rote hingegen schalteten sie mit einer Batterie auf Dauerbetrieb. Neben der normalen Post war wegen des verlängerten Ferienwochenendes in Schottland an diesem Dienstag auch sehr viel Geld in kleinen Scheinen an Bord, wie die Gang durch Insider-Tipps wusste.

Die Zugräuber ließen den gekaperten Postzug bis zu einer Brücke vorfahren, unter der sie einen Lkw geparkt hatten. Dann nahmen sie 2,6 Millionen Pfund mit und machten sich aus dem Staub. IMAGO/UIG/World History Archive

Den 58-jährigen Lokführer Jack Mills schlugen die mit Knüppeln bewaffneten Gangster erst bewusstlos und zwangen ihn dann, seine Lok samt des Geldwagons zu einer Brücke zu fahren, unter der ein Lastwagen und Fluchtautos warteten. Die Räuber überwältigten und fesselten vier Postbeamte und einen Zugbegleiter. Dann bildeten sie eine Menschenkette und hievten 120 Geldsäcke, deren Gewicht insgesamt 2,2 Tonnen betrug, in den Lastwagen. Um die Flucht zu sichern, gab Anführer Bruce Reynolds nach genau 30 Minuten das Signal zur Flucht. Diese gelang, weil die Räuber generalstabsmäßig sämtliche Telefonleitungen in der Gegend gekappt hatten.

"Verbrechen ohne Opfer"?

Rund um die Welt stürzten sich die Medien auf den Jahrhundertraub, der die damals schier unvorstellbare Summe von 2,6 Millionen Pfund – heute umgerechnet 70 Millionen Euro – erbracht hatte. Alsbald war vom "Verbrechen ohne Opfer" die Rede, immerhin hatten die "eleganten Gentlemanräuber" keine Schusswaffen eingesetzt. Zudem waren die meisten Banken gegen den Millionenverlust versichert. In Deutschland entstand das Fernsehspiel "Die Gentlemen bitten zur Kasse" mit dem späteren "Derrick" Horst Tappert als Bandenchef, auch unzählige Bücher glorifizierten die Täter.

Dabei wurden die meisten rasch gefasst. Zwistigkeiten innerhalb der Bande sowie Neid und Gier der Londoner Unterwelt erbrachten der Kriminalpolizei ebenso wertvolle Hinweise wie die genaue Untersuchung des zeitweiligen Unterschlupfs der Zugräuber, eines heruntergekommenen Bauernhofs etwa 40 Kilometer vom Tatort entfernt. Dort fanden die Kriminaler nicht nur ein Teesieb, was sie fälschlich auf die Beteiligung von Frauen schließen ließ. Vor allem hafteten einer Ketchupflasche und einem Monopoly-Brett zahlreiche Fingerabdrücke an.

Einzelne Gangmitglieder, darunter auch Anführer Bruce Reynolds, setzten sich nach Mexiko und Kanada ab, von wo die meisten rasch ausgeliefert wurden oder wegen Heimwehs freiwillig nach England zurückkehrten – wie Christopher Edwards. Der als "Buster" ("Knochenbrecher") bekannte Kriminelle verbüßte neun Jahre einer 15-jährigen Haftstrafe und kehrte anschließend in seinen erlernten Beruf als Florist zurück. Seinen Blumenstand hatte er bis zu seinem Tod ausgerechnet vor dem Londoner Bahnhof Waterloo. Reynolds hingegen starb 81-jährig verarmt in einer Sozialwohnung im Londoner Stadtteil Croydon.

Crime-Celebrity Ronald Biggs

Richtig berühmt wurde vor allem der innerhalb der Bande gänzlich unbedeutende Ronald Biggs. Beim Prozess ein Jahr nach dem Jahrhundertverbrechen wurde er wie die meisten seiner Mittäter zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt; doch schon 1965 gelang ihm die Flucht aus dem Knast. Über Australien schaffte er es nach Rio de Janeiro, wo er mit einer Tänzerin ein Kind zeugte, was ihn lange vor der Auslieferung in die Heimat bewahrte und zur Crime-Celebrity machte.

Für die Fotografen posierte er gegen Bares auf der Copacabana, Biggs-Becher und -T-Shirts fanden bei Touristen reißenden Absatz. Selbst die Fußballerlegende Stanley Matthews entblödete sich nicht, dem Posträuber die Aufwartung zu machen. Und jede Wendung der Schmuddelbiografie fand reichhaltigen Niederschlag in den Londoner Boulevardblättern. Dabei war "Ronnie" ein unbedeutendes Licht, ja ein Versager: Der pensionierte Lokführer, den er im August 1963 als Mittäter verpflichtet hatte, kannte sich mit der modernen Lokomotive gar nicht aus. Erst als schwerkranker, alter Mann kehrte Biggs 2001 auf die Insel zurück und saß weitere acht Jahre im Gefängnis, bis ihn der Justizminister Jack Straw kurz vor seinem 80. Geburtstag begnadigte.

Den Opfern jener Augustnacht brachte Biggs bis zu seinem Tod 2013 nur achselzuckende Gleichgültigkeit entgegen. Lokführer Jack Mills hatte nach der brutalen Attacke sein Berufsleben beenden müssen; er litt an schweren Kopfschmerzen und starb 1970 an Leukämie. Sein Beifahrer David Whitby, den die Räuber vom Bahndamm geworfen hatten, konnte zwar in den Führerstand einer Lok zurückkehren, starb aber 34-jährig an einem Herzinfarkt.

Immerhin ist der einstige Glamour des Verbrechens inzwischen einer realistischeren Betrachtung gewichen. Ein gründlich recherchierter BBC-Zweiteiler erzählte die Geschichte des "großen Postzugraubs" 2013 aus der Perspektive sowohl der Räuber wie der auf sie angesetzten Sonderkommission. Den Tatort haben die Behörden von Bridego- in Mentmore-Brücke umbenannt. Google Maps listet sie als Ort des "Great Train Robbery", sie hat dort 4,4 Sterne. (Sebastian Borger aus London, 8.8.2023)