Mona Mitterwallner jubelt erneut über WM-Gold. AFP/ANDY BUCHANAN

Glentress Forest - Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat es wieder geschafft. Zwei Jahre nach ihrem WM-Titel im Marathon wiederholte sie diesen Coup am Sonntag in Schottland. In Glentress Forest rund 85 Kilometer südöstlich von Glasgow setzte sich die 21-jährige Tirolerin auf dem 96,5 km langen und mit 3.000 Höhenmetern gespickten Marathon in Abwesenheit mehrerer Topfahrerinnen in 5:07:50 Stunden vor der Südafrikanerin Candice Lill (+0:54 Min.) und der Deutschen Adelheid Morath (+9:50) durch.

Vor zwei Jahren hatte sich Mitterwallner im Alter von 19 zur jüngsten Marathon-Weltmeisterin der Geschichte gekrönt. Im Vorjahr wurde sie nach einer Erkrankung vor dem Rennen Achte. Mitterwallner hat nun einige Tage Pause, ehe für sie am Samstag der Cross-Country-Bewerb ansteht. Der findet sich im Gegensatz zum Marathon auch im Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Bei den Männern war Österreich in der Spitze nicht vertreten. Alban Lakata klassierte sich sechs Minuten hinter dem brasilianischen Sieger Henrique Avancini (4:14:42 Std.) als 14., Daniel Geismayr kam nicht ins Ziel. (APA, 6.8.2023)