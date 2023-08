Dass sich der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, in der internationalen Politik so selbstsicher bewegen kann, hat er zum Teil dem russischen Überfall auf die Ukraine zu verdanken

Die mit vierzig Teilnehmern groß angelegte Ukraine-Konferenz im saudi-arabischen Jeddah ging am Wochenende ohne Schlusserklärung zu Ende. Alles andere wäre eine Überraschung gewesen angesichts der disparaten Gäste angefangen von den USA und den Europäern bis zu im Ukrainekrieg deklariert "neutralen" Staaten wie Indien. Für Gastgeber Kronprinz Mohammed bin Salman lag der maximale Erfolg ohnehin woanders: in der Teilnahme Chinas, das einem ähnlichen Treffen Ende Juni in Kopenhagen noch ferngeblieben war.

Der Kronprinz von Saudi-Arabien: Mohammed bin Salman. Reuters / Ludovic Marin

Genau das, China am Tisch, machte Saudi-Arabien als Austragungsort auch für westliche Regierungen interessant, die die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018 im saudischen Generalkonsulat in Istanbul noch nicht völlig ad acta gelegt haben. Die werden jedoch immer weniger. Nicht nur US-Präsident Joe Biden gab bereits im Sommer 2022 seine deklarierte "Paria"-Politik auf und fuhr nach Saudi-Arabien zu einem – wenngleich kühlen – "fist bump" mit dem Prinzen. Präsident Xi Jinping wurde ein paar Monate später vergleichsweise wie der Kaiser von China empfangen.

Radikales Umkrempeln

Mohammed bin Salman, MbS genannt, in Bälde 38, hat die Tagesgeschäfte fast vollständig von seinem Vater übernommen und krempelt Saudi-Arabien radikal um: sozial und wirtschaftlich, nicht etwa politisch. Demokratisierung steht nicht auf dem Plan. Der Machtmensch, der für seinen Aufstieg andere Familienzweige ins Abseits drängen musste, hat aber verstanden, dass er auch die internationale Bühne braucht. Das schärfer werdende Konkurrenzverhältnis zu seinem früheren Mentor Mohammed bin Zayed, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, trägt dazu bei.

Dass sich MbS in der internationalen Politik heute so selbstsicher bewegen kann, hat er zum Teil dem russischen Überfall auf die Ukraine zu verdanken. Der jahrzehntelange US-Verbündete Saudi-Arabien driftete in der Ölpolitik so sehr auf die russische Seite, indem er in der Opec+ Moskaus Wünsche nach Förderreduktion erfüllte, dass den USA angst und bang wurde. Und dann nahm MbS auch noch Chinas Vermittlerrolle mit dem Iran an.

Jetzt bemüht sich Washington um MbS. Für ihn ist viel drin. Weder wirtschaftlich noch politisch kann der zukünftige König von Saudi-Arabien auf die US-Partnerschaft verzichten. Das schafft Platz für den Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Wladimir Putin steht nach der Prigoschin-Meuterei auch nicht mehr ganz so glänzend da.

Wunschliste an Washington

Die USA sehen dazu noch die Chance, einen ganz anderen Politcoup zu landen: MbS soll dazu gebracht werden, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Die saudische Wunschliste an Washington darf man sich ungefähr so vorstellen: von F-35-Kampfjets über Unterstützung für ein Atomprogramm bis zu schriftlichen Sicherheitsgarantien. Und von Israel Konzessionen den Palästinensern gegenüber, was angesichts der rechtsreligiösen Regierung in Jerusalem unwahrscheinlich ist. Aber Mohammed bin Salman spielt seine Karten gut. (Gudrun Harrer, 6.8.2023)