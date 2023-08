Donald Trumps parteiinterner Gegner hat seinen Fehltritten in der Präsidentschaftskamapagne einen weiteren hinzugefügt. Er kündigte mit viel zu drastischen Worten einen Bürokratieabbau an

Bisher waren es vor allem Elemente seines ungeschickten Auftretens, die Ron DeSantis während seiner Wahlkampagne um die US-Präsidentschaft ins Schleudern brachten. Sein Kampagnenstart via Twitter (mittlerweile X) ging ausgiebig in die Hose. Im Smalltalk mit möglichen Wählerinnen und Wählern tritt der Yale-Absolvent oft wenig leutselig auf, Donald Trumps Wahlkampagne kritisierte ihn für seine angebliche Angewohnheit, Schokopudding mit den Fingern zu essen. Nun aber ist es die Ausdrucksweise des Gouverneurs von Florida, die eher an "American Psycho" als an den Präsidentschaftswahlkampf denken lässt. Dabei hat es einige Tage zur Aufregung gebraucht, denn gefallen sind die Aussagen schon am vergangenen Wochenende.

Floridas Governor Ron DeSantis hat sich einmal mehr im Ton vergriffen. REUTERS/KEVIN WURM

Damals äußerte sich DeSantis auf einer Wahlveranstaltung zur überbordenden US-Bürokratie – und wählte für sein Vorhaben eines Bürokratieabbaus eine denkbar unpassende Metapher. "Was die Bürokratie betrifft, naja, wir haben all diese Leute aus dem Deep State, und ..., wir werden am ersten Tag damit beginnen, dort Kehlen durchzuschneiden und dann gleich bereit für die Arbeit sein", sagte er. Der angebliche Deep State ist in Kreisen der radikalen US-Republikaner ein beliebtes Ziel, auch Donald Trump plant damit, aus seiner Sicht in hinderlicher Weise gesetzestreue Beamte schneller als während der ersten Amtszeit feuern zu können. Auch sein einstiger rechtsradikaler Berater Steve Bannon hatte schon zu Beginn der ersten Trump-Amtszeit 2016 den "Abbau des Beamtenstaates" versprochen. Die blutig-brutale Ausdrucksweise, die DeSantis für seine Aussage wählte, ist aber neu.

Wenig überraschend kritisierte die Gewerkschaft der Regierungsbeamten die Ausdrucksweise. Diese sei "gefährlich, abstoßend, unpassend und disqualifizierend", sagte Gewerkschaftspräsident Everett Kelley. Der demokratische Senator von Virginia, Mark Warner, erinnerte daran, dass derartige Sprache schnell zu realer Gewalt führen könne. Er verwies auf den Anschlag des weißen Rassisten und Rechtsextremisten Timothy McVeigh auf ein Gebäude der Steuerbehörde in Oklahoma City, bei dem 1995 insgesamt 168 Menschen getötet wurden. Sein Parteikollege Daniel Uhlenfelder aus DeSantis' Heimatstaat Florida erinnerte daran, dass der nunmehrige Gouverneur einst seine Karriere als Staatsanwalt im Gefängnis Guantanamo Bay begonnen hatte, wo er laut Aussagen von Insassen (die DeSantis bestreitet) auch bei Folter anwesend gewesen sein soll. Der konservative Kommentator William Kristol bezeichnete die Wortwahl als "eine mutige Idee, um die Zielgruppe der manischen Psychopathen zu besetzen".

DeSantis liegt im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur deutlich hinter Donald Trump. Der ohnehin schon große Abstand ist zuletzt noch einmal deutlich angewachsen. (red, 6.8.2023)