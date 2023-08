Die Anzahl der Feuerwehrfrauen in Österreich steigt. Derzeit sind rund neun Prozent aller Feuerwehrleute Frauen. ÖBFV / Mathias Seyfert

Kurz nachdem am Samstagvormittag der Feuerwehrwagen in der Zentrale eingerückt ist, tritt eine Frau ins Freie. Ihre Feuerwehrausrüstung ist von den Schuhen bis zum Jackenkragen mit Schlamm beschmiert. Sie hat gerade geholfen, einen Erdrutsch von der Straße zu beseitigen. Dass es regnet, merkt sie im Moment gar nicht. Sie holt ihr Mobiltelefon aus der Jacke und ruft jemanden an, um zu erfahren, ob es den Kindern eh gut gehe. Ja, bei ihr sei auch alles in Ordnung, sie habe aber nur kurz Zeit, schnell ein Kaffee, ein Weckerl, "dann rücken wir gleich wieder aus".

Beim Hochwassereinsatz dieser Tage im Süden Österreichs arbeiten auch zahlreiche Frauen mit. Viele tun dies für die Öffentlichkeit unsichtbar, weil sie in den Feuerwehrstützpunkten dafür sorgen, dass die Einsatzkräfte etwas Warmes, etwas Süßes zu essen haben, Getränke frisch gebrüht oder eingekühlt sind. Zwischen den Einsätzen ist dieser Tage nicht viel Zeit. Da muss auch das Essen und Trinken schnell gehen.

Keller auspumpen und Care-Arbeit leisten

Viele Frauen arbeiten aber auch an den Einsatzorten. Die Feuerwehrfrau aus Hasendorf etwa, die in der Katastrophengemeinde Wagna hilft, Keller auszupumpen und ausgelaufenes Heizöl zu binden. An ihrem Akzent hört man, dass sie nicht hier aufgewachsen ist. Bei der Feuerwehr freiwillige Arbeit zu leisten sei für sie selbstverständlich.

Noch ist die Feuerwehr eine Männerdomäne. Rund neun Prozent der Feuerwehrleute – 31.000 in ganz Österreich – sind Frauen. Doch ihr Anteil steigt. 2022 waren fast 60 Prozent der neuen Mitglieder bei der freiwilligen Feuerwehr Frauen. Dabei sind ihre Aufgaben mitunter mannigfaltiger als die der Kollegen.

Frauen sind zusätzlich Anlaufstellen für die Menschen, die mehr als nur technische Hilfe brauchen. Kurze Pausen verbringen sie im Hochwassereinsatz in der Steiermark und Kärnten oft damit, den Opfern zuzuhören und ihnen Mut zuzusprechen, bevor sie weiter harte körperliche Arbeit leisten. Da bleibt ihnen dann mitunter gar keine Zeit, auch schnell einen Kaffee zu trinken.

Die Doppelbelastung mit der Care-Arbeit bliebt Frauen anscheinend auch bei der Feuerwehr nicht erspart. Undenkbar, dass ohne sie die Feuerwehr – vor allem auf dem Land – auch noch zu einem fixen sozialen Zentrum hätte werden können. Den Feuerwehrfrauen gebührt – nicht nur in den Einsatzgebieten – großer Dank. (Den Männern natürlich auch.) (Guido Gluschitsch, 6.8.2023)