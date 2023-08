Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

ARD-Serie über sexuelle Gewalt zeigt Musiker als Vergewaltiger in "37 Sekunden" - Vielschichtige Miniserie über das Wort "Nein", die Schuldfrage und den medialen Umgang mit Opfern und Tätern

Haben eine heimliche Affäre: Leonie (Paula Kober) und Carsten (Jens Albinus). ARD Degeto/Odeon Fiction GmbH/Ba

ORF-Magazine und Serien: Was schauen Sie, Susanne Schnabl? - Die ORF-"Sommergespräche"-Moderatorin blickt mit dem "Weltjournal" gerne über den Tellerrand, mag aber auch politische Serien wie "Borgen"

Aus für Vera Russwurms Talkshow-Format "Vera" - ORF kann sich aber weitere Zusammenarbeit in Form von "TV-Specials" vorstellen. Russwurm stand wegen Auftritten bei der ÖVP in der Kritik

Programmausfall: Ö1-"Jazznacht" fiel einer Panne zum Opfer - Ersatzprogramm und keine Nachrichten in der Nacht auf Sonntag. Ö1 entschuldigt sich und spricht von menschlichem Fehler

"Survival of the Thickest" auf Netflix: Eine Toilette in der U-Bahn - Feelgood-Serie mit Comedienne Michelle Buteau, die in ein New York voller Dragqueens, ausgefallener Looks und Plus-Size-Schaufensterpuppen eintaucht

"Breaking Bad"-Schauspieler Mark Margolis verstorben - Der Darsteller des Drogenbosses Hector Salamanca starb nach kurzer Krankheit in einem New Yorker Krankenhaus

"Der weiße Hai", "Chinatown", "Palm Springs": TV-Tipps für Sonntag - "Blues Brothers", Orte der Kindheit – Thomas Stipsits, "X-Factor: Das Unfassbare" - Mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!