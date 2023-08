Die Innenstadt von Damaskus auf einem Archivbild aus dem Jahr 2018. REUTERS / Marko Djurica

Damaskus – Bei einem israelischen Raketenangriff nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind Medienberichten zufolge vier Soldaten getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden, berichteten syrische Staatsmedien am Montag unter Berufung auf Militärkreise. Es sei "einiger Sachschaden" entstanden. Die syrische Luftabwehr habe einige der israelischen Raketen abgefangen, die gegen 2.20 Uhr Früh aus Richtung der besetzten Golanhöhen abgefeuert worden waren, hieß es vom Militär-Insider.

Israel ist wegen des wachsenden iranischen Einflusses in Syrien in Alarmbereitschaft. Die Luftwaffe nimmt nach eigenen Angaben immer wieder iranische Kämpfer oder Waffenlieferungen an die radikalislamische Hisbollah ins Visier. Die Organisation ist ist ein enger Verbündeter des Iran. Der Iran und die Hisbollah unterstützen im Syrien-Konflikt Präsident Bashar al-Assad. (APA, 7.8.2023)