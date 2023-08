"Mutter Ukraine" Ukrainischer Dreizack statt Hammer und Sichel für Kiews Riesenstatue

An der riesigen "Mutter Ukraine"-Statue in Kiew sind die Symbole Hammer und Sichel aus der Sowjetzeit gegen den ukrainischen Dreizack ausgetauscht worden. Sowjetsymbole werden in der Ukraine vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs zunehmend aus dem öffentlichen Raum verdrängt