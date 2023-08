Argentinier bleibt Sieggarant seines neuen Teams, gegen den FC Dallas traf er in der regulären Spielzeit zweimal und verwertete dann den ersten Elfer

Miami – Lionel Messi hat seinem neuen Klub Inter Miami zum Einzug ins Viertelfinale des Leagues Cup verholfen. Der Weltmeister traf beim Sieg über den FC Dallas dreimal, zunächst zweimal beim 4:4 in den regulären 90 Minuten, danach als erster Schütze beim 5:3 im direkt folgenden Elfmeterschießen. Am Leagues Cup nehmen Klubs aus der nordamerikanischen MLS sowie aus der mexikanischen Liga MX teil.

Messi hatte Miami zunächst in Führung gebracht (6.). In dem spektakulären Spiel in Frisco bei Dallas lagen die Gäste zehn Minuten vor dem Schlusspfiff schließlich 2:4 zurück, ehe der Superstar seine Mannschaft zum Ausgleich führte. Zunächst köpfelte Marco Farfan eine Freistoß-Flanke von Messi ins eigene Tor (80.), fünf Minuten später verwandelte der Argentinier einen Freistoß aus 20 Metern. (sid, 7.8.2023)