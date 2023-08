Klimawandel Kältetherapie für bedrohte Korallenriffe vor der Küste Floridas

Das Meerwasser vor der Küste des US-Bundesstaats Florida ist in diesem Sommer so heiß geworden, dass die berühmten Korallenriffe dort bedroht sind. Wissenschafter und Naturschützer bringen Proben verschiedener Korallen in kühleres Wasser, um sie zu retten