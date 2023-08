Eine Person wurde leicht verletzt, elf Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Was genau zur Explosion geführt hat, ist noch unklar

Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort. IMAGO/Panthermedia

Wien – In einem Mehrparteienhaus in der Goldschlagstraße im 14. Wiener Gemeindebezirk hat es Montagfrüh eine schwere Explosion gegeben. Laut ORF Wien wurde eine Wohnung komplett zerstört, es dürfte jedoch niemand schwer verletzt worden sein. Die APA meldete, dass eine Person leicht verletzt wurde.

Durch die Wucht der Detonation im ersten Stock des viergeschoßigen Gebäudes wurden Trümmer auf die Straße und in den Innenhof geschleudert, es brach aber kein Brand aus, berichtete die Feuerwehr, die am Vormittag noch im Einsatz stand. Insgesamt wurden elf Hausbewohner in Sicherheit gebracht.

Was genau zur Explosion geführt hat, ist noch unklar. Es könnte sich um einen Gasunfall handeln. Eine vorsätzliche Tat wird ausgeschlossen, hieß es von Seiten der Polizei. Das Landeskriminalamt Wien nahm die Ermittlungen auf. (APA, red, 7.8.2023)