Eine Vaquita-Mutter und ihr Kalb tauchen vor der Küste von San Felipe in Mexiko. Nur mehr wenige Exemplare sind am Leben. APA/AFP/NOAA/PAULA OLSON

Erstmals in seiner Geschichte warnt der wissenschaftliche Ausschuss der Internationalen Walfangkommission (IWC) vor dem Aussterben einer Art. Im Golf von Kalifornien in Mexiko gebe es nur noch etwa zehn Exemplare des Kalifornischen Schweinswals, teilte die IWC am Montag mit. Nur die konsequente Umsetzung eines Verbots von Stellnetzen in ihrem natürlichen Lebensraum könne das Aussterben der extrem seltenen Meeressäuger – auch Vaquitas genannt – noch verhindern.

"Das Aussterben des Vaquita ist unvermeidlich, wenn nicht sofort 100 Prozent der Stellnetze durch alternative Fanggeräte ersetzt werden, die sowohl den Vaquita als auch den Lebensunterhalt der Fischer schützen. Wenn dies nicht jetzt geschieht, wird es zu spät sein", heißt es in der Erklärung des wissenschaftlichen Ausschusses, dem rund 200 Forscher angehören.

Extremer Rückgang

Der Kalifornische Schweinswal (Phocoena sinus) zählt zu den kleinsten Walen der Welt. Die Tiere werden nur rund 1,50 Meter lang und wiegen etwa 40 Kilogramm. Sie leben im Golf von Kalifornien im Nordwesten von Mexiko.

Immer wieder verfangen sich die Schweinswale in Stellnetzen von Fischern und verenden dort. Zwar wurde der kommerzielle Fischfang mit diesen Netzen in der Region verboten. Trotzdem ging die Population von 567 Exemplaren im Jahr 1997 auf 59 im Jahr 2015 und nur noch etwa zehn Tiere im Jahr 2018 zurück. Seitdem scheint der Bestand weitgehend auf diesem Niveau geblieben zu sein.

In den Jahren 2019 und 2021 konnten jedoch keine akustischen Bestandsaufnahmen gemacht werden, da 110 akustische Detektoren von illegalen Fischern entfernt wurden, heißt es. Die Forschenden, die den Bestand per akustischem Monitoring durchführen, mussten daher das Beobachtungsprogramm ändern.

Fatale Jagd auf Totoabas

Gefährdet sind Vaquitas vor allem durch die illegale Jagd mit Stell- und Treibnetzen auf Totoabas. Die Schwimmblasen dieser Fische werden in Hongkong und auf dem chinesischen Schwarzmarkt zu hohen Preisen gehandelt. Das darin enthaltene Kollagen wird in bestimmten Suppen verwendet. In China ist der Fisch zudem als angebliches Aphrodisiakum und Heilmittel heiß begehrt.

Das Beispiel der Kalifornischen Schweinswale müsse dazu dienen, in Zukunft früher und effektiver zu handeln. Schätzungsweise 300.000 Wale, Delfine und Tümmler würden jedes Jahr durch Beifang verenden. (red, APA, 7.8.2023)