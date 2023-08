Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, Pinienwälder und Zitrushaine wurden zerstört. Der Bürgermeister einer betroffenen Gemeinde vermutet Brandstiftung

Der Süden Italiens wird derzeit von schweren Bränden heimgesucht. AP/Alberto Lo Bianco/

Rom – Sardinien kämpft weiterhin gegen schwere Brände. Vom Norden bis zum Süden der Insel wurden Häuser, Ferienwohnungen und Bauernhöfe evakuiert. Hunderte Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, mehrere Hektar an Pinienwäldern wurden zerstört, zudem große Zitrushaine in der Nähe der Ortschaft Sarrabus. Gegen die Brände waren Hubschrauber und Löschflugzeuge im Einsatz.

Die Flammen, die durch den starken Wind angetrieben wurden, hatten sich am Sonntag schnell in Richtung Siniscola und des Badeortes La Caletta im Nordenosten der Insel ausgebreitet, berichteten italienische Medien.

Bürgermeister vermutet Brandstiftung

"Es gibt keine absolute Gewissheit, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass die Flammen nicht durch Brandstiftung entstanden sind. Der Schaden ist für unser Gebiet enorm, eine Wunde, die nicht leicht zu heilen sein wird", erklärte der Bürgermeister der Kleinstadt Muravera, Salvatore Piu. Die Ortschaft war ebenfalls von Feuern stark betroffen.

In den vergangenen Wochen waren bereits schwere Brände auf Sizilien ausgebrochen. Dabei kamen drei Personen ums Leben. Die italienische Regierung will bei einer Ministerratssitzung am (heutigen) Montag die Strafen für Brandstiftung erhöhen.

Ein Brandherd wurde am Sonntagabend auch auf dem Festland in der norditalienischen Region Ligurien gemeldet. Deshalb musste die Bahnverbindung zwischen Turin und der ligurischen Hafenstadt Savona unterbrochen werden. (APA, 7.8.2023)