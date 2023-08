Die Austria sucht neben Muharem Huskovic einen weiteren Stürmer. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Lustenau – Während die Wiener Austria mit einem souveränen 2:0-Sieg bei Austria Lustenau reichlich Selbstvertrauen für den nächsten Europacup-Abend sammelte, jubelte Aufsteiger Blau-Weiß Linz beim Heimdebüt in der Fußball-Bundesliga im neuen Stadion nach einem dramatischen Finish wie ein Sieger. Die Linzer holten am Sonntag in den Schlussminuten noch einen Zwei-Tore-Rückstand auf und schrieben mit dem 3:3 gegen den TSV Hartberg erstmals im Oberhaus an.

Die Austria aus Wien dominierte ihrerseits die Partie im Ländle, holte im zweiten Ligaspiel erstmals Punkte und feierte den zweiten Pflichtspielsieg hintereinander. "Es war ein verdienter Sieg, eine sehr gute Leistung von uns. Ich bin sehr glücklich", freute sich Doppel-Torschütze Andreas Gruber. Auch Trainer Michael Wimmer war erfreut über das dominante Spiel seiner Elf nach der anstrengenden, von einem 2:1-Erfolg gekrönten Europacup-Reise nach Banja Luka. "Eine sehr gute Woche mit zwei wichtigen Siegen. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten", sagte der Deutsche.

Die "Veilchen" reisen nun zum polnischen Vizemeister Legia Warschau, dort geht es am Donnerstag im Hinspiel der dritten Conference-League-Qualifikationsrunde um eine gute Ausgangsposition. "Wir wollen mit einer breiten Brust ein gutes Ergebnis einfahren, damit im Rückspiel alles offen ist", betonte Wimmer.

Stürmersuche läuft seit Wochen

In naher Zukunft könnte es zudem eine Antwort darauf geben, wie die Austria den Abgang von Torjäger Haris Tabakovic ersetzen wird. In Lustenau stürmte der 20-jährige Muharem Huskovic, der eine gute Vorstellung ablieferte, aber ein ganz anderer Spielertyp als Tabakovic ist. "Die nächsten Tage bringen vielleicht ein bisschen mehr Klarheit", betonte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner bei Sky. "Die Suche läuft ja sowieso schon parallel seit Wochen. Man muss seine Hausaufgaben machen und einen Plan B oder C in der Tasche haben."

Als heißester Kandidat gilt Alexander Schmidt. Der 25-Jährige ist derzeit bei Vizela in Portugal tätig, dort aber nicht glücklich. "Er hat ein gewisses Profil, das wir in der Mannschaft derzeit nicht haben. Er ist ein interessanter Spieler", sagte Ortlechner über Schmidt, der für St. Pölten und den LASK bereits 15 Bundesligatore erzielt hat. Auch Lustenau-Angreifer Lukas Fridrikas sei ein "sehr spannender Spieler", mehr sei laut Ortlechner in dieser Causa allerdings "sicher nicht dran".

Glückliche Linzer

In Linz durften die Blau-Weiß-Fans beim Pflichtspiel-Debüt im neuen Stadion am Ende doch noch einen Punkt bejubeln. Ronivaldo (84.) und Julian Gölles (86.) verhinderten die sicher geglaubte Niederlage mit einem späten Doppelschlag binnen zwei Minuten. "Ein unglaubliches Spiel, eine unglaubliche Moral meiner Mannschaft. Wir waren eigentlich schon tot", sagte Trainer Gerald Scheiblehner. Blau-Weiß Linz setzte dank des Endspurts auch eine bemerkenswerte Serie der Aufsteiger fort, fünfmal in Folge blieb dieser im ersten Heimspiel bereits ungeschlagen.

Bezüglich des Auftritts seiner Mannschaft ortete Scheiblehner einen "großen Schritt nach vorne" gegenüber dem Auftaktspiel in Wolfsberg, sah aber weiterhin viel Luft nach oben. "Wir bekommen zu leicht die Gegentore. Wir haben auch mit dem Tempo immer wieder Probleme und sind in den Zweikämpfen noch nicht hart genug", analysierte der 46-jährige Coach. Bereits am kommenden Wochenende wird daher eine doch deutliche Leistungssteigerung nötig sein, um im Linzer Derby beim LASK bestehen zu können.

Bei den Hartbergern herrschte indes Ernüchterung, nachdem die Oststeirer zum zweiten Mal einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt hatten. "Normal müssten wir sechs statt zwei Punkte haben. Wir brauchen Eier, um die Partien nach Hause zu bringen. Es muss uns eine Lektion sein", sagte Torschütze Dominik Prokop. Trainer Markus Schopp sprach zwar von einem "sehr guten Spiel" seiner Mannschaft, beklagte aber ausdrücklich, dass man den totgeglaubten Gegner "wieder zum Leben" erweckt habe. Dabei sparte der 49-Jährige auch nicht an Selbstkritik: "Ich habe mit meinen Wechseln ein falsches Zeichen gesetzt." (APA, 7.8.2023)