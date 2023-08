Die Inflation grassiert, in den französischen Brieftaschen herrscht Dauerebbe. Pariserinnen und Pariser sagen es ohne falsche Scheu: Sie sind "fauché", zu Deutsch: blank. Aber eines lassen sie sich nicht nehmen: ein gelegentliches Feinschmeckermal, oder ganz einfach ein "resto", den Besuch eines Restaurants mit Pariser Flair.

Das Bouillon Montparnasse versucht stets, jeden Sitzplatz zu besetzen. Stefan Brändle

Es ist Montagmittag, an sich kein guter Tag für einen Wirt. Doch das Bouillon Montparnasse ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Und das will etwas heißen bei 200 Sitzplätzen, die wohlgemerkt nicht reservierbar sind. Théo, der schwarz-weiß gekleidete Kellner mit einem dünnen Strich von einem Schnurrbart, begrüßt laut und herzlich und bietet uns einen Zweiertisch an.

Wir studieren die Speisekarte und erkennen, warum Paris die "Bouillons", große Esslokale mit der Aura schicker Bahnhofrestaurants, wiederentdeckt. Die günstigste Vorspeise – geraspelte Rüben – kostet ein Euro. Wir entscheiden uns für einen grünen Salat um 2,20 Euro. Unsere Hauptspeise wird Schweinefleisch an Currysauce sein, für weniger als zehn Euro; als Nachspeise wählen wir Apfelmus für zwei Euro. Wie wir gleich sehen werden, sind die drei Gänge keineswegs mickrig. Und vor allem sind sie höchst bekömmlich – der Beweis, das Großmutters Küche auch im "resto" munden kann.

Eine Schüssel mit grünem Salat kostet 2,20 Euro. Stefan Brändle

Aber bevor wir zugreifen, kehrt Théo mit einer Bitte zurück. Er zeigt auf eine Gruppe von acht Gästen und fragt, ob wir vielleicht an den nächsten Tisch wechseln könnten. Der "garçon" fragt so freundlich, dass wir bereitwillig zustimmen. Es ist augenfällig: Die Kellner haben Weisung, jeden Platz zu besetzen.

Erfolg aus dem 19. Jahrhundert

Im "bouillon" herrschen Lärm und gute Laune, auch die Kellner bringen Schwung in den Laden. Vielleicht trägt auch die wunderschöne Jugendstilkulisse aus Spiegeln, Messing, Leuchtern und bemalter Glasdecke dazu bei. All das sei originalgetreu aus dem 19. Jahrhundert und stehe unter Denkmalschutz, klärt uns Théo auf unsere Frage hin auf; dann ist er aber auch schon wieder weg. Aber nicht für lang: Zwischen den Tischen balanciert er als unsere Vorspeise zwei große Salatschüsseln heran.

Das Bouillon Montparnasse ist eines von drei Restaurants der über hundert Jahre alten Kette Chartier. "Bouillon" heißt so viel wie "Brühe" und nimmt Bezug auf die ersten Lowcost-Restaurants von Paris, gegründet Ende des 19. Jahrhunderts durch die zwei Brüder Frédéric und Camille Chartier. Ihr Konzept war es, Arbeitern per Massenabfertigung eine reichhaltige Mittagssuppe anzubieten. Der Erfolg war gewaltig, ging bald über die Arbeiterklasse hinaus. "Bouillons" mit ihren mehreren Hundert Sitzplätzen schossen wie Pilze aus dem Boden, die Chartiers, die wie alle guten Pariser Wirte aus der Auvergne stammten, machten ein Vermögen.

In der Zwischenkriegszeit kamen diese Esskantinen allerdings wieder aus der Mode: Sie wurden verdrängt von den aufkommenden Brasserien, die eine Klasse besser waren. Anfangs dieses Jahrhunderts überlebte in Paris ein einziges "bouillon", das wie ihre ursprünglichen Besitzer nur "le Chartier" genannt wurde. Sein Wirt Christophe Joulie, ein stämmiger Auvergnat mit schulterlangen Haaren, machte aber beharrlich weiter. Er setzt auf das gleiche Rezept wie einst die Chartiers: gute Traditionsküche zu unschlagbaren Preisen in einem stimmungsvollen Ambiente.

Täglich sechs Gedecke pro Sitzplatz

"Möglich ist das nur dank des Umsatzes", sagt Kellner Théo in einer freien Minute. Das bedeutet: täglich sechs Gedecke pro Sitzplatz. Eine Leistung. Das Bouillon Montparnasse ist deshalb von 11.30 Uhr bis Mitternacht rund um die Uhr geöffnet. Die Lieferpreise handle sein Chef jeden Tag neu mit dem Pariser Frischmarkt in Rungis aus, erzählt Théo auch noch, bevor er die Nachspeise holt. Die Rechnung notiert er gleich auf das Papiertischtuch. Pro Kopf setzt es 14,10 Euro ab. Das ohne Mineralwasser und Kaffee, aber als solide Kost zu einem unschlagbaren Preis für ein Dreigangmenu, der in anderen Pariser Lokalen von vergleichbarer Qualität rund doppelt so hoch liegen würde.

Das Art-nouveau-Dekor und das Gepräge eines lebhaften Familienunternehmens gibt es dazu. Auch wenn Théo mit seinen Tellern auf Schulterhöhe durch den Saal hetzt, als laufe er der Zeit hinterher: Nie würde er die Stillosigkeit begehen, seine Gäste zum Aufbruch zu drängen.

Selbst Sternerestaurants passen ihre Karten an

Die Chartier-Kette verfügt heute über drei "bouillons" entlang der Place de la République, bei den Grands Boulevards und in Montparnasse. Und nun, da die Inflation für Esswaren in Frankreich an die 16 Prozent beträgt, folgt natürlich auch die Konkurrenz: In Pigalle oder am Gare de l'Est sind weitere "bouillons" entstanden. Die bekannte Brasserie Julien hat sich sogar über Nacht in ein "bouillon" verwandet. Ein Dutzend Pariser Lokale folgen bereits diesem Konzept, und auch in anderen französischen Städten wie in Versailles, Grenoble, Lyon oder Montellier sind "bouillons" entstanden, die durch kulinarische wie dekormäßige Kreativität auffallen.

Andere findige Wirte bemühen sich in Frankreich auf ihre Weise, die Teuerung nicht auf die Kundschaft zu übertragen. Sie schließen sich zu Genossenschaften zusammen; oder sie bieten – wie sie auf der Menütafel klar präzisieren – kleinere Portionen an. Selbst Sternerestaurants passen die Speisekarte den Preisen an, indem sie etwa mit günstigeren Gemüsesorten experimentieren. Ihre Bemühungen in Ehren – die Esslokale der Stunde sind und bleiben in Paris aber momentan die "bouillons". (Stefan Brändle aus Paris, 7.8.2023)