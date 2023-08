Die hohe Abdeckung macht das Ladesystem attraktiv, allerdings begeben Ford, GM und Co sich damit auch in Abhängigkeit

In den USA wächst der Anteil der Elektroautos an den Verkäufen und Straßenzulassungen rasant. Heuer soll sich der Anteil von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Verkehr im Vorjahresvergleich von vier auf acht Prozent verdoppeln, während der Anteil bei Neukäufen um die zwölf Prozent betragen soll. Ende 2026 dürfte dann schon jedes vierte verkaufte und gesteuerte Auto strombetrieben sein. Das sagt eine Prognose der Bank of America (via Electrek), die auch damit rechnet, dass im Zeitraum von 2024 bis 2027 mehr neue elektrische Modelle vorgestellt werden als solche mit Verbrennungsmotor.

Im Moment dominiert noch Tesla den US-Markt für Elektroautos klar. Für das erste Quartal 2023 weisen die Zahlen von Barron's dem Konzern einen Anteil von 59 Prozent aus. Dieser ist allerdings im Sinken begriffen. Konkurrenten wie General Motors, Volkswagen und Hyundai lassen den Vorsprung von Musks Konzern langsam schmelzen.

Was für den Absatz gilt, gilt allerdings nicht für Ladestationen. Insbesondere abseits größerer Städte mangelt es noch an Ladestationen mit eigenen Anschlüssen, während Teslas Supercharger-Netzwerk mit rund 2.100 Standorten und zehntausenden Ladegeräten in den USA bereits recht weit ausgebaut ist. Bei Schnellladestationen, die besonders hohe Ladeleistung bereitstellen, soll Tesla mit 20.000 Chargern einen Marktanteil von 60 Prozent besitzen.

Alleine in den USA bietet das Supercharger-Netzwerk von Tesla 2.100 Standorte mit rund 20.000 Schnellladern. Screenshot: supercharge.info

GM und Ford ziehen mit

Das, so berichtet der "Spiegel", hat nun die einheimischen Konkurrenten Ford und General Motors dazu bewogen, Teslas Einladung, die Supercharger mitzunutzen, anzunehmen. Aber auch ausländische Anbieter wie Nissan oder Volvo haben sich gemeldet.

Künftige Modelle sollen dementsprechend den Stecker der Tesla-Ladegeräte unterstützen. Dieser heißt North American Charging System (NACS) und debütierte im Jahr 2012 zusammen mit der Serienfertigung des Tesla Model S. Die Öffnung einiger Supercharger-Standorte für Konkurrenten war eine Bedingung für die Erteilung von Fördergeldern seitens der Regierung, der Tesla Anfang diesen Jahres nachkam.

Währen in der EU die Hersteller schon seit Jahren zum CCS-Standard (Combined Charging System, das sowohl Wechsel-, als auch Gleichstrom liefern kann) verpflichtet werden, gab es in den USA nie eine Vereinheitlichung. Daher sind nicht nur zahlreiche verschiedene Steckerformate in Verwendung, sondern es konnte sich auch Teslas Supercharger dank der frühen Erschließung des Marktes als am weitesten verbreitete Lösung etablieren.

Während jene Hersteller, die diese nun mitnutzen möchten, sich damit Geld für den Ausbau eigener Ladeinfrastruktur sparen und ihren Kunden bessere Versorgung anbieten können, begeben sie sich auch in Abhängigkeit. Tesla obliegt die Festlegung der Ladetarife, hier könnte der Konzern andere Hersteller künftig mit höheren Preisen benachteiligen.

Mercedes tanzt wiederum auf zwei Hochzeiten. Einerseits hat man Interesse für die Mitnutzung der Supercharger angemeldet, andererseits möchte man gemeinsam mit Hyundai, Kia, BMW und dem Autoriesen Stellantis selbst 30.000 Schnellladestationen in den USA hochziehen. Diese sollen neben CCS aber auch NACS unterstützen. Volkswagen wiederum arbeitet bereits an einem eigenen Netzwerk namens "Electrify America", das nach aktuellen Stand etwa 3.600 Schnellladestationen anbietet.

Ein Tesla an einer Supercharger-Station in der Schweiz. REUTERS/ARND WIEGMANN

Kritik an technischen Defiziten

Auf technischer Ebene gibt es allerdings Kritik an der wachsenden Unterstützung für die Supercharger-Stecker. NACS ist zwar wesentlich kompakter als CCS, allerdings fehlt es an einer physischen Trennung zwischen Gleich- und Wechselströmen. Bei einer Fehlfunktion, wenn etwa Gleichstrom in ein auf Wechselstromsystem ausgelegtes System geladen wird, kann dies im schlimmsten Fall die Ladeelektronik oder gar den teuren Akku selbst beschädigen.

Zudem ist mit NACS kein bidirektionales Laden, beispielsweise um das Auto als Backup-Batterie für das Haus zu verwenden, möglich. Das CCS-System lässt sich hingegen dafür umrüsten.

Damit entwickelt sich die Ladeinfrastruktur in den USA und der EU auseinander. Denn in Europa muss Tesla CCS unterstützen und betreibt nach eigenen Angaben kaum noch Ladestationen, die neben NACS für ältere Tesla-Fahrzeuge nicht auch den vorgeschriebenen Standard anbieten. Der dritte Stecker im Bunde ist GB/T, der in China am beliebtesten ist.

Auf lange Sicht dürfte die Entwicklung ähnlich laufen, wie es bei Smartphones der Fall war, heißt es seitens der Beratungsfirma Berylls gegenüber dem "Spiegel". Da die Fahrzeuge global verkauft werden, werden an den Ladestationen dann wohl auch alle gängigen Stecker unterstützt werden. (gpi, 7.8.2023)