Wow, das kann ja dauern. 7864 Küsse braucht es, um seine zukünftige Traumfrau von Kopf bis Fuß zu liebkosen, rechnet Gerhard vor. Wer das nachprüfen und diesem Vorhaben näherkommen will, der sollte den 73-jährigen ehemaligen Eisenbahner näher kennenlernen.

Der Steirer ist einer von sechs neuen Singles, die sich mit Nina Horowitz und den Liebesg’schichten und Heiratssachen auf die Suche nach einer neuen Liebe machen. Seine Wünsche an die Zukünftige sind so simpel wie nachvollziehbar: "Sie muss Spaß verstehen und unternehmungslustig sein." Einer, mit dem es sicher auch nicht fad wird, ist Siggi (79) aus Tirol, auch bei ihm geht es recht rund. Erst vor kurzem habe sich eine Gräfin aus Rom für ihn interessiert. "Ich war ihr aber zu turbulent. Sie wollte einen ruhigeren Mann", erzählt er. Und was ist der 61-jährigen sportlichen Josefa wichtig? "Er soll schon wissen, was er mag, und eine Meinung haben." Und er soll Katzen mögen. Für wen sie schwärmt? "So ein Mann, der aussieht wie der Schlagerstar Gilbert, der würde mir schon gefallen."

Legt keinen Wert auf einen Sportwagen: die kulturinteressierte Brigitte aus Salzburg. Foto: ORF/Talk TV/Alex Tomsits

Angela aus Wien wiederum steht auf die Beach Boys, "ich bin 70, aber ich hoffe, dass ich auch für jüngere Männer noch attraktiv bin". Schreiben könne ihr "ganz Österreich". Der 30-jährige Alex ist auf der Suche nach einem Mann, mit dem er eine Familie gründen kann. Katholisch wie er muss der Neue nicht sein, "dann geht er halt am Sonntag ins Fitnesscenter und ich in die Kirche".

Auf der Suche ist auch die kulturinteressierte Brigitte (77) aus Salzburg. Was der Künftige nicht haben muss, sei ein Sportwagen, "weil da komm’ ich schlecht hinein und schon gar nicht wieder raus". (Astrid Ebenführer, 7.8.2023)