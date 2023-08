Der als gefährlich eingeschätzte 22-jährige Angeklagte wurde von mehreren Justizwachebeamten aus der Untersuchungshaft in den Verhandlungssaal gebracht. moe

Wien – Eine entscheidende Frage, die sich als Zuseher beim Prozess gegen Herrn J. aufdrängt, ist, ob der Tod seiner 54-jährigen Mutter hätte verhindert werden können. Indem der Staat stärker eingegriffen hätte, indem die Nachbarn besser aufgepasst hätte, indem man sich um den unbescholtenen 22-Jährigen, dem der Staatsanwalt vorwirft, am 28. Februar in Wien-Liesing seine Mutter ermordet zu haben, besser gekümmert hätte. Während von Medien gerne schon eine "Einordnung" von Delikten erwartet wird, bevor die Obduktion des Opfers noch abgeschlossen ist, zeigt sich bei einer Gerichtsverhandlung wie dieser, wie schwierig eine solche Frage zu beantworten ist.

J. bekennt sich in Absprache mit seinem Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger der absichtlichen schweren Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig. "Ich wollte sie nicht töten!", beteuert der Angeklagte vor dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Nicole Baczak. Denn er habe sie geliebt, betont er und verwendet ein bizarres Argument: "Meine Mutter könnte mich umbringen, und ich wäre ihr nicht böse", sagt der Mann, dem die psychiatrische Sachverständige Sigrun Rossmanith eine narzisstische Persönlichkeitsstörung attestiert. "Das versteh ich nicht", entgegnet Vorsitzende Baczak. "Bei uns Jugos ist das so, die Mutter ist das Allerheiligste!", versucht der gebürtige Österreicher seine Sichtweise anders zu verdeutlichen.

Vor rund zehn Jahren ließen seine Eltern sich scheiden, mit 15 begann J. regelmäßig Cannabis und Marihuana zu konsumieren. Die Schule brach er ab, in seinem Leben habe er bisher nur einmal drei Wochen gearbeitet, erklärt J. Baczak. Er erhielt ein Zimmer bei der Caritas, besuchte dennoch fast wöchentlich seine Mutter, um von ihr Geld zu bekommen. Ständig sei es zu Streitereien gekommen, sagt der Angeklagte. "Sie haben sehr oft gestritten", sagt auch die Schwester des Opfers. Aus ihrer Sicht gab es zwei Hauptgründe für die Auseinandersetzung: Geld und die Tatsache, dass J. seiner Mutter die Schuld an der Scheidung der Eltern gab.

Medikamente abgesetzt

Diese Streitigkeiten beschäftigten auch die Polizei: J. wurde mehrmals mit einer Wegweisung belegt, zweimal auch wegen gefährlicher Drohung gegen die Mutter angezeigt. Beide Male wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt, da die Mutter die Aussage verweigerte. Laut der Schwester der Getöteten war der Neffe auch mindestens zweimal stationär in einer psychiatrischen Abteilung, seiner Mutter wurde auch die Erwachsenenvertretung übertragen. Im Spital wurden ihm Medikamente verschrieben – die er nach der Entlassung nicht mehr einnahm. "Sie hat ihm auch einmal gedroht, dass sie ihn nicht mehr hereinlässt, wenn er die Tabletten nicht nimmt. Dann hat er vor ihrer Tür gesessen oder geschlafen, dann hat er ihr leidgetan, und sie hat ihn doch wieder in die Wohnung gelassen", schildert die Schwester.

Video: Der Täter wurde in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. APA

Und das, obwohl die 54-Jährige selbst angestellte Sozialarbeiterin war, die sich mit schwierigen Jugendlichen beschäftigte, also Warnzeichen hätte erkennen können. "Dort komm ich zurecht, aber ich komm nicht aus mit meinem eigenen Sohn", habe sie ihr einmal gesagt, erinnert die Schwester sich. "Sie hat fest daran geglaubt, dass sie ihn auf den richtigen Weg bringen kann", erzählt die Zeugin auch. Das Opfer sei überzeugt gewesen: "Wenn ich ihn aufgebe, hat er niemanden mehr." Vor zwei Jahren erwähnte die 54-Jährige ihren Sohn noch wärmstens in der Widmung und den Danksagungen eines von ihr geschriebenen Gedichtbandes.

Der Angeklagte stellt die Beziehung in seiner Einvernahme ganz anders dar. Ständig habe es Streit gegeben, an dem seine Mutter Schuld gehabt hätte, meint der 22-Jährige. So auch am Tatabend. Er wollte sich bei einem Essenslieferanten etwas bestellen und bat seine Mutter, das über ihr Handy zu machen. Angeblich, da er nur Bargeld hatte und sie über ihr Konto zahlen sollte. Seiner Darstellung nach weigerte die Frau sich. "Dann ist es zu einem Familienstreit gekommen. Sie hat mich 'Oarschloch' genannt und gesagt: 'Du bist wie dein Vater.' Dann hab ich das Messer genommen und zugestochen. In blinder Wut", behauptet er.

Mediziner widerspricht Angeklagtem

Seiner Schilderung, dass er seine Mutter von vorne über ihre Schulter hinweg in den Rücken gestochen habe, widerspricht allerdings der medizinische Sachverständige Nikolaus Klupp. Aufgrund der Stichkanäle geht er davon aus, dass der Angriff von hinten oder der Seite erfolgt sein muss. Drei Stiche in Hals, Nacken und Rücken zählte Klupp; da sowohl eine Arterie als auch die Lunge verletzt wurden, starb die Frau im Krankenhaus. Im Gegensatz zur Schilderung der spontanen Tat folgert Vorsitzende Baczak aus den Tatortbildern auch, dass die Attacke im Badezimmer stattgefunden haben muss. J. sagt, er könne sich nicht mehr so genau erinnern, zwölfmal erwähnt er, er sei "unter Schock" gestanden.

"Warum haben Sie ihr nicht geholfen?", will Baczak wissen. "Ich habe gehört, man soll Verletzte, die bluten, nicht angreifen, bis die Rettung kommt", lautet die Antwort des Angeklagten. "Und? Haben Sie die Rettung gerufen?" – "Ja", behauptet er, die Nachbarn widersprechen als Zeugen. J. habe an mehrere Türen geklopft und ständig behauptet, er brauche Hilfe, da seine Mutter sich selbst verletzt hat. Selbst am nächsten Tag sprach er bei der Polizei noch von einem Suizidversuch.

Tatsächlich alarmierte einer der Nachbarn den Notarzt und führte auch nach telefonischer Anleitung Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Der Nachbar auf der anderen Seite hatte bereits zuvor die Polizei gerufen, da er zum wiederholten Male einen lautstarken Streit gehört hatte, der plötzlich in völliger Stille endete. Trotz der gut funktionierenden Rettungskette konnte das Leben der Frau nicht gerettet werden. Die Zeugen berichten auch, dass der Angeklagte sichtlich mitgenommen herumgewandert sei und Dinge wie "Wo ist meine Mama? Lebt sie noch?" oder "Mama, was hast du getan?" gesagt habe.

"Wie ein großes Kind"

Auch die psychiatrische Sachverständige Sigrun Rossmanith schildert den Laienrichterinnen und -richtern, dass der Angeklagte drei Tage später auf sie noch "wie ein großes Kind" gewirkt habe. Er sei einerseits über den Verlust der Mutter betroffen gewesen, andererseits voller Selbstmitleid. Sie diagnostiziert bei dem 22-Jährigen eine "schwere narzisstische und emotional-instabile Persönlichkeitsstörung", die sich wie folgt äußere: "Er ist launisch, stimmungslabil, kann Grenzen kaum oder gar nicht akzeptieren und reagiert rasch aggressiv."

Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn sei "hochambivalent" gewesen, ist Rossmanith überzeugt: "Die Mutter weiß, dass sie Grenzen setzen soll, schafft es aber nicht." Dazu komme: "Man hält den eigenen Sohn für nicht so gefährlich." Obwohl in diesem Fall die Polizisten die Frau im Vorfeld deutlich gewarnt hatten, dass eine schwere Gewalttat gegen sie möglich sei. Tatsächlich sei der Muttermord eine "Rarität", meint Rossmantih: Weltweit würden nur rund ein Prozent aller Tötungsdelikte an Frauen diese Konstellation betreffen. Ein banaler Auslöser wie eine Essensbestellung ist für die Psychiaterin "fast klassisch": "Ihm wurde eine Grenze gesetzt, aber er hat keine Bewältigungsstrategie dafür." Für derartige Tätertypen sei daher die Lösung: "Man löscht den anderen, der einem Grenzen zieht, aus."

Im strafrechtlichen Sinne sei J. aber nicht psychisch krank, er sei zurechnungsfähig gewesen. Eine verminderte Einsichtsfähigkeit gesteht sie dem Angeklagten aufgrund seiner Persönlichkeitsstörung zwar zu, aber er habe klar Recht und Unrecht unterscheiden können. Rossmaniths Gefährlichkeitsprognose: Obwohl die Mutter tot sei, bestehe die Gefahr, dass J. auch künftig gegenüber Personen, die ihm Grenzen setzen wollen, gewalttätig wird. Auch in der Untersuchungshaft sei es bereits zu Zwischenfällen gekommen. Für sie sei klar, dass J. stationär in einem forensisch-therapeutischen Zentrum behandelt werden müsse, wie auch der Staatsanwalt fordert. J. selbst ist damit einverstanden, auch wenn er im März noch betont hatte, "psychisch perfekt" zu sein.

Die Geschworenen verurteilen ihn mit sechs zu zwei Stimmen anklagekonform wegen Mordes, zusätzlich wird die Unterbringung verfügt. J. akzeptiert die Entscheidung ebenso wie der Staatsanwalt, das Urteil ist daher rechtskräftig. (Michael Möseneder, 7.8.2023)