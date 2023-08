Tricesimo – In Tricesimo, einer Stadt in der Provinz Udine, hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Hagelsturm im eigentlichen Hochsommer eine weiße Schneefahrbahn gebildet, berichtete die "Krone" am Montag. Die Hagelkörner hatten eine 30 Zentimeter dicke Eisscholle geformt, die von den Wassermassen durch die Stadt geschwemmt wurde. Bereits am Freitag hatte Norditalien mit einem heftigen Hagelsturm zu kämpfen.

Auf heiß folgt kalt: Nach einer extremen Hitze hat Norditalien mit Hagel als Folge zu kämpfen. IMAGO/Bernd März

Für die Aufräumarbeiten seien 80 Freiwillige des Katastrophenschutzes im Einsatz, berichte die "Krone" weiter. Neben Tricesimo seien die Gebiete von Reana del Rojale, Tarcento, Remanzacco, Moruzzo und Campoformido am schwersten betroffen. Verletzte seien bislang nicht vermeldet worden.

Lokale Medien berichteten laut dem "Spiegel" auch von heftigen Stürmen, Überschwemmungen und Stromausfällen in der Region Mailand. Die Unwetter folgten auf eine extreme Hitzewelle und führten zu einem ähnlichen Phänomen wie in Tricesimo. "Die Gewalt der Unwetter ist proportional zu der extremen Hitze, die ihnen voranging", zitiert der "Spiegel" den italienischen Wetterdienst "Meteo".

Währenddessen werden derzeit 44 Grad auf Sizilien gemessen und Sardinien kämpft gegen schwere Brände. Der Wetterdienst warnte vor weiteren Unwettern am Wochenende. (red, 7.8.2023)

