Der Frohsinn der bürgerlichen Mitte enthielt in West wie Ost das Angebot, endlich einmal nicht "enorm" sein zu müssen: Straßenbild aus Jena (DDR), um 1970. imago/Werner Schulze

Es ist nicht so, als würden die Apologeten der neuen Normalität sich gegenüber der Öffentlichkeit verschweigen: Ihre Vertreter, alles Angehörige der ÖVP, lassen kaum eine Woche vergehen, in der sie ihre Anliegen nicht offensiv verlauten. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verspricht auf Plakaten "ehrliches Handeln". Etwa zur gleichen Zeit erhebt Bundeskanzler Karl Nehammer den Verzehr eines panierten Stückes Fleisch in den Rang eines Normalitätsbeweises.

Ob man sonntags Kalb isst oder ob man am Montag nur Schwein gehabt haben will, die Kultur der bürgerlichen Mitte soll stets aller Richtmaß sein – und dieses auch bleiben. Beinahe gerät man in Verwirrung, ob es jüngst die Bezahlung mit Bargeld war, die auf Vorschlag des Regierungschefs den Weg in die österreichische Verfassung finden soll. Oder war es nicht doch die Kunst des Frittierens?

Mit Fug und Recht

Dabei gibt es für die Proklamation einer gleicherweise auf Pfannen und Börsen ausgreifenden Normalität Gründe, solche, die man vor gar nicht langer Zeit mit Fug und Recht die "guten" hieß. Philosophen wie der Deutsche Odo Marquard (1928–2015) wiesen Extremisten aller Couleur mit großem Behagen in die Schranken. Marquard, dessen meisterhafter Prosa stets etwas Verschmitztes anhaftet, brachte für Leugner des goldenen Mittelmaßes nicht das geringste Verständnis auf.

Als Schüler des Münsteraners Joachim Ritter misstraute Marquard allen, die sich von der Zukunft umstürzende Verbesserungen erhofften. Gegenüber "Beschleunigungskonformisten" predigte er Maßhalten. Das menschliche Leben sei schlichtweg zu kurz, als dass es sich jedes Mal von Grund auf neu erfinden ließe.

Die "Wandlungsträgheit" des Menschen verurteile diesen, so Marquard, dazu, an Vorgegebenes anzuknüpfen. Als Wesen sind wir methodisch antiquiert. Die Veränderungsbeschleunigung der Welt mutet uns genügend Verdruss zu. Da sei es nur recht und billig, wenn wir entwicklungsresistent blieben.

Als "Anknüpfenmüsser" profitieren wir am ehesten vom Althergebrachten. Von den Bindungskräften alter Sitten und Bräuche, von der heilsamen Entlastung durch Konvention. Marquards Polemik gegen jede Form revolutionärer Unrast kann ihr Herkunftsdatum schwerlich verleugnen. Im Blick hatte er die Vertreter einer Geschichtsphilosophie, die ihre Gegenwart negierte. Seine Unhuld galt Berufslinken und Radikalen: allen, die da meinten, sich an Gottes Stelle zu Richtern über ihre Zeitgenossen aufwerfen zu müssen.

Braten oder Schnitzel

Anstatt dem Fortschritt zu unterstellen, dass er sich notwendig Bahn breche, plädierte Marquard für eine quietschbunte Vielheit, für das Vorhandensein unzähliger Geschichten statt der einen, die Gattung in die Pflicht nehmenden "Universalgeschichte". Wer die Welt erst auf dem Weg glaubt, vernünftig eingerichtet zu sein, ist schon auf dem Holzweg.

Man muss Marquards Argumente um die Eigenheiten der bundesrepublikanischen Debattenlage verkürzen. Die Wende-Stimmungen subtrahieren, die einen Rudi Dutschke anno 1967 zum Helden stempelten, einen Helmut Kohl hingegen zur pfälzischen Verkörperung des Weltgeistes. Es bliebe genug Material übrig, um ÖVP-Denker, die die Normalität zu ihrem Steckenpferd machen, mit geschichtsphilosophischem Hafer zu versehen.

Ob man es in Fragen des Fleischverzehrs mehr mit dem Sauerbraten hält oder mit dem Wiener Schnitzel: Marquards Plädoyer für die bürgerliche Lebensbewältigung wäre Wasser auf die Mühlen der Volkspartei. Bürgerlichkeit nach Marquards Verständnis wirkt versachlichend. Sie verspricht ein Bukett von "Üblichkeiten". Diese konfrontieren die ohnehin in Dauerstress versetzten Menschen mit allen Annehmlichkeiten der "Nichtkrise".

Die Ablehnung von allem "Enormen" lehrt begreifen, dass wir stets schon in ein Überlieferungsgeschehen eingebettet sind. Das Leben besteht dann aus mehr "Widerfahrnissen" als aus Handlungen, die wir, angeblich aus freien Stücken, setzen. Odo Marquard, der eine Fülle von anregenden Essays geschrieben hat, hielt 1985 eine hinreißende Laudatio auf den bürgerlichen Komiker Loriot, alias Bernhard-Viktor von Bülow.

Es scheint nachträglich schwer vorstellbar, dass er die Liederhefte niederösterreichischer Burschenschafter als besonders normal empfunden hätte. (Ronald Pohl, 8.8.2023)